Нобелевскую премию по экономике присудили за изучение влияния климатических изменений и инноваций

Нобелевская премия по экономике за 2018 год присуждена Уильяму Нордхаусу и Полу Ромеру за интеграцию проблем изменения климата и технологических инноваций в долгосрочный макроэкономический анализ.

Исследователи разработали методы долгосрочного устойчивого роста мировой экономики и благосостояния населения, сообщает Нобелевский комитет Королевской академии наук.



Размер премии составляет 9 млн шведских крон (около $1,12 млн).В отличие от Нобелевских премий по физиологии и медицине, химии, физике и литературе, а также премии мира, премия по экономике была учреждена не самим Альфредом Нобелем, а Банком Швеции в 1969 году по случаю его 30-летия. Однако ее часто именуют «Нобелевской премией по экономике».

В прошлом году Нобелевскую премию по экономике присудили американцу Ричарду Талеру за исследование экономического поведения.