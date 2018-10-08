Футболисты Кокорин и Мамаев избили чиновника в ресторане Москвы — Mash

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев избили чиновника в одном из ресторанов Москвы.

Инцидент произошел сегодня утром в кофейне на северо-западе Москвы. Кокорин и Мамаев пришли в заведение вместе с шумной компанией, кричали и нарывались на замечания. Сотрудники заведения предположили, что футболисты находятся под действием наркотиков или алкоголя.

Один из посетителей сделал замечание, вызвав агрессивную реакцию со стороны игроков и их друзей. В результате Кокорин и Мамаев принялись избивать мужчину и кидать в него стулья.



По информации Telegram-канала Mash, пострадавшим оказался Денис Пак, возглавляющий департамент автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения в Минпромторге РФ.

Напомним, что в прошлом году Александра Кокорина лишили водительских прав на четыре месяца за езду по встречной полосе.

В 2016 году Александр Кокорин и Павел Мамаев стали героями скандального видео в ночном клубе Монте-Карло. Они купили 500 бутылок шампанского «Арман де Бриньяк», угощая при этом других посетителей.