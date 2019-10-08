Новым директором ФСИН стал Александр Калашников

Фото: пресс-служба УФСБ по Красноярскому краю

Новым директором Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) стал бывший начальник управления ФСБ по Красноярскому краю Александр Калашников. Соответствующая информация размещена на сайте ведомства.

Александр Калашников родился в городе Татарске Новосибирской области. Он выпускник Новосибирского военного командного училища. Карьеру в органах госбезопасности Александр Калашников начал в 1985 году. В 1988 году окончил высшие курсы военной контрразведки КГБ СССР в Новосибирске, а в 1995 году — академию ФСБ России.

С июня 2011 по май 2017 года он возглавлял управление спецслужбы по Республике Коми. После этого занял кресло начальника УФСБ России по Красноярскому краю. Под его руководством сотрудники УФСБ по Красноярскому краю начинали расследование нескольких громких дел, пишет «КоммерсантЪ».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин уволил главу ФСИН Геннадия Корниенко.