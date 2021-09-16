1,5 миллиарда для юго-востока Татарстана: компания «Татнефть» презентовала новую грантовую программу

«Для компании «Татнефть» развитие и поддержка территорий юго-востока РТ имеют очень большое и весомое значение», — с этих слов начали заседание общественного совета «Татнефти», прошедшего накануне в Альметьевске. Следующая за этим презентация грантовой программы на 1,5 млрд рублей и планы по строительству культурных и спортивных объектов в регионе подтвердили этот посыл: нефтяной край республики ждут беспрецедентные социальные инвестиции.

В заседании общественного совета приняли участие генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов, его заместители Азат Ягафаров и Рустам Мухамадеев, представители республиканских министерств, руководители районов юго-востока РТ, представители общественности, СМИ и блогеры.

1,5 млрд на социальные инвестиции

Практика проведения общественных советов «Татнефти» вполне оправданна. Это не «ярмарка достижений» и «раздача профитов», это реально работающая схема взаимодействия с регионом, причем как с представителями власти, так и с обычными жителями юго-востока РТ. «Нам важно понимать, что нам необходимо сделать, на чем сконцентрироваться, чтобы люди, которые здесь живут, живут в городах и поселках, гордились этим местом. Нам нужна обратная связь», — сказал Наиль Маганов на заседании общественного совета. И на прошедшем совете были примеры того, что подобные встречи проходят не для галочки, а способны менять и корректировать планы, чтобы жители нефтяного региона чувствовали себя в пределах малой родины комфортно. Похоже, что социальная программа «Татнефти» носит вполне конкретный характер — максимум усилий для того, чтобы оставить в регионе лучшие кадры и привлечь из других районов (не только РТ, но и вообще России) лучших специалистов.

Практика проведения общественных советов «Татнефти» вполне оправданна

Важный момент: социальная деятельность компании строится не по принципу фантазий, а на основе реальных чаяний жителей региона. Проверкой служат не только общественные советы, проведение которых уже стало практикой. Для того чтобы уточнить запросы живущих на юго-востоке, «Татнефть» проводит социологические исследования, чтобы четко понимать, что именно нужно людям. Здравоохранение, образование, культура и благоустройство — это те сферы, улучшений в которых ждут, и социальная программа компании будет рассчитана в первую очередь на эти направления. «Рустам Нургалиевич как председатель совета директоров «Татнефти» поддерживает наши начинания по диалогу с общественностью, всегда интересуется результатами наших советов, запросами населения. Для нас эта практика очень важна», — заявил Маганов. Одна компания, даже такая как «Татнефть», решить все проблемы в «социалке» не сможет, но нефтяники активно участвовать в жизни региона, улучшать его привлекательность, безусловно, готовы.

Гранты — для тех, кто готов действовать

Для воплощения этих идей в жизнь была подготовлена новая грантовая программа поддержки общественно значимых проектов. На четыре приоритетных направления — «Образование», «Здравоохранение», «Развитие территорий», «Культура» — компания «Татнефть» готова направить 1,49 млрд рублей. «Наши вложения — это не просто благотворительность, а социальные инвестиции», — говорит Наиль Маганов. Тут надо оговориться, что, к счастью, и с благотворительностью у компании тоже все хорошо, достаточно посмотреть отчеты благотворительного фонда «Татнефть». Но если вернуться к новой грантовой теме, то да, становится понятно, что это не просто «дождь из нефтедолларов», это действительно инвестиции, которые подразумевают партнерство и с администрациями районов, и с частными компаниями. Кстати, одним из главных критериев оценки при выборе проектов будет наличие софинансирования — государственного или частного. «Президент нашей республики Рустам Нургалиевич показывает, как всем нужно работать — Татарстан включается во все федеральные программы и привлекает бюджеты на софинансирование. Нам нужно соответствовать лидеру Татарстана», — обратился Маганов к авторитету председателя совета директоров «Татнефти».

На четыре приоритетных направления компания «Татнефть» готова направить 1,49 млрд рублей

Администрации районов, в которых ведет активную деятельность «Татнефть», могут представить свои проекты на рассмотрение грантового комитета. Прием заявок стартует с 20 сентября и продлится 30 дней. Общий бюджет конкурса на календарный год — 1,5 млрд рублей. Получатели грантов должны будут затем представить итог своей работы. При всей величине — 1,5 миллиарда рублей — это не общая сумма социальных инвестиций «Татнефти», а лишь четыре выделенных направления. Есть защищенные статьи бюджета и уже действующие программы, в которых компания также продолжит принимать участие. Грантовый конкурс рассчитан на те регионы, где разворачивается основная деятельность компании: Азнакаевский, Альметьевский, Бавлинский, Бугульминский, Заинский, Елабужский, Лениногорский, Нурлатский, Нижнекамский, Новошешминский, Сармановский, Черемшанский, Ютазинский районы Татарстана и город Тольятти в соседней Самарской области.

Грантовая программа «Татнефти» включает в себя много позиций, в каждом из четырех ее направлений затронуты как инфраструктура, так и работа с людьми. Перечисление всех вряд ли возможно в рамках одного обзора заседания общественного совета, сюда входят и капитальный ремонт учебных заведений, и поддержка педагогов, и реализация образовательных проектов, и благоустройство общественных пространств, и формирование приютов для бездомных животных, и поддержка спортивных федераций, и многое другое. В общем, «Татнефть» демонстрирует четкий посыл — готовность поддержать и помочь с реализацией значимых для региона проектов. От тех, кто хочет претендовать на гранты, требуется и самостоятельная социальная активность, желание взаимодействовать с местной властью и частными инвесторами. И это, пожалуй, гораздо более правильная позиция, чем просто «дать денег всем», это партнерство, которое подразумевает отдачу от всех участвующих сторон.

Азат Ягафаров, заместитель генерального директора «Татнефти»: «Компания намерена и дальше развивать принцип соучастия общественности в своей социальной деятельности. Для нас важно обсуждать с людьми проблемы, совместно находить пути их решения. Этот общественный совет — итог большой работы Компании за последний год, мы провели аналогичные советы в Лениногорске и Азнакаево и понимаем нужды наших сограждан. Для нас важно обсуждать с людьми проблемы, совместно находить пути их решения».

К экономике — через культуру

Принципиальная позиция относительно развития региона была озвучена Наилем Магановым на заседании неоднократно. Нет возможности сделать юго-восток привлекательным для людей, здесь живущих, если не будет достойного уровня здравоохранения, культуры и образования, если не будет у местных гордости за свои города и села. И на заседании общественного совета этой теме было уделено немало времени. Да, хорошее образование необходимо (и тут компания тоже вносит свой вклад, от возвращения детских садов, утраченных в 90-е, до создания АГНИ — высшего учебного заведения). Да, необходима инфраструктура, и тут тоже вопросов к «Татнефти» нет. Но культура, которая обычно спонсируется по остаточному принципу, в планах социальной политики компании занимает, пожалуй, приоритетное место. Летом жители Альметьевска стали, например, участниками масштабного и потрясающе красивого фестиваля «Каракуз». В планах — строительство картинной галереи (скорее арт-центра), которой позавидует не только Казань, а любой другой крупный российский город. Новая галерея — это 16 тысяч квадратных метров арт-пространства, здесь будут и постоянные, и меняющиеся экспозиции, места для проведения мастер-классов, показов, лекций, локальных фестивалей, и наконец, она просто станет точкой притяжения для горожан и гостей Альметьевска. Приятные моменты — архитектурное бюро Никиты Выходцева, которое работает над созданием галереи, продуманно подходит не только к экстерьеру и интерьеру здания, но и вписывает его максимально корректно в облик города, меняя его к лучшему. Да, у Альметьевска нет в запасе образчиков модерна или конструктивизма, город слишком юн для этого. Но то, что предлагается сделать, — прекрасное современное решение, создающее новую архитектурную магистраль нефтяной столицы.

Новая галерея — это 16 тысяч кв. м арт-пространства, здесь будут экспозиции, места для проведения мастер-классов, показов, лекций, фестивалей

С архитектурой, по всей видимости, у компании «Татнефть» особенные отношения, и этому уделяется пристальное внимание. Из моментов, озвученных на заседании общественного совета, становится понятно, что нет желания просто оказать спонсорскую поддержку при строительстве, есть намерения бороться за красоту, то есть строить — да, но не абы что, а непременно с эстетической нагрузкой. Только два примера, но показательных. Когда глава Бавлинского района на заседании общественного совета заговорил о необходимости нового центра детского творчества и продемонстрировал проект здания, Наиль Маганов попросил вернуть слайд с существующим ныне центром. Разница, конечно, очевидна любому. Старое, откровенно нуждающееся в ремонте строение все равно эстетически выигрывает у нового типового объекта. Лепнина, колонны, весь экстерьер — прекрасный образчик позднего советского ампира (здание построено в 1956 году). Новый проект, как принято сейчас говорить, «ну, такое» — чисто, аккуратно, функционально и… без души. Итог переговоров — да, «Татнефть» готова участвовать в реализации проекта, но при предварительной плотной работе архитекторов со старым зданием. Прекрасно понимая, что для ремонта и сохранения может потребоваться денег больше, чем на строительство нового здания, компания выступает за сохранение наследия. Со строительством нового ЗАГСа, о котором говорил глава Азнакаевского района, примерно такая же история. Новый проект — торжество насаждения керамогранита, уже давно всем надоевшего. Предложение Наиля Маганова — дать возможность поработать архитекторам, чтобы здание стало эстетически пригодным. Пожалуй, в таких моментах и просматривается озвучиваемая руководством компании мысль — сделать регион не просто удобным, а предметом гордости местных жителей. И судя по проведенной и планируемой социальной работе, все шансы у этого есть.

Нет возможности сделать юго-восток привлекательным для людей, здесь живущих, если не будет достойного уровня здравоохранения, культуры и образования, если не будет у местных гордости за свои города и села