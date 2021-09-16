«Поделился с приятелем данными ФНС»: казанскому налоговику предъявили скриншот

Инспектора отдела выездных проверок ИФНС-4 по РТ поймали на рассылке сведений о чужом бизнесе и имуществе

Фото: Ирина Плотникова

На скамью подсудимых за нарушение конституционных прав бизнесмена из Арска отправили казанского налогового инспектора Андрея Ефимова. Его обвинили в незаконном сборе и распространении сведений, составляющих личную тайну гражданина. По данным источников «Реального времени», компромат против налоговика нашли в его же телефоне — в рамках прошлогодних выемок и обысков по делу о взятке в 2 млн рублей. В чем признался сотрудник ФНС и почему вышел из суда несудимым — в нашем материале.

Неполученная взятка, бескорыстный инспектор и его приятель-депутат



Дело Ефимова, отслужившего в налоговой 8 лет, Приволжский райсуд Казани рассмотрел в одно заседание, причем в закрытом режиме. Такое решение еще до старта процесса приняла председательствующая по делу судья Адиля Зайниева в целях сохранения той самой личной тайны потерпевшего бизнесмена.

На заседание владелец автосервиса «Риа.Л» Динар Сабиров пришел в сопровождении адвоката Айрата Гилязова. От комментариев отказался. Не пожелал общаться с журналистом и подсудимый Андрей Ефимов, который последние 2 года занимал пост главного налогового инспектора отдела выездных проверок ИФНС-4 по Татарстану и уволился после направления дела в суд.

Как утверждают источники «Реального времени», данное дело было возбуждено после обысков и выемок в налоговой в октябре 2020 года. Силовики получили заявление, что за сокращение недоимки в 40 раз — с 20 млн до 500 тысяч рублей — руководству одной из компаний предложили дать взятку неким должностным лицам ИФНС-4 через посредников. Для убедительности продемонстрировали подлинный акт о выявленных налоговых нарушениях — раньше, чем таковой предоставили официально.

На заседание владелец автосервиса «Риа.Л» Динар Сабиров пришел в сопровождении адвоката Айрата Гилязова

В итоге было передано 2,25 млн рублей, посредников задержали, а сотрудники 5-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ и экономической полиции МВД Татарстана занялись отработкой версии о получателях взятки в рядах налоговиков. С этой целью и проводились обыски и выемки. В финале расследования эта версия отпала, и под суд по этому делу отправились двое — признавшаяся в посредничестве взятке юрист Ленинза Сиразетдинова и обвиняемый в мошенничестве под видом коррупционной сделки совладелец ООО «Торговый дом «Капитэль» Марсель Аюпов.

В рамках разработки данного дела оперативники обнаружили в телефоне налогового инспектора Ефимова скриншоты с данными о дате рождения, регистрации юрлица, ИНН и сведениями о номере паспорта, дате его выдачи и домашним адресом ныне потерпевшего Сабирова.

Как позже подтвердил сам инспектор, он не просто сфотографировал эти данные с монитора, открыв одну из защищенных баз Федеральной налоговой службы, но и отправил снимки своему знакомому в WhatsApp — за несколько дней до обысков в инспекции. А вслед за снимками — текст с кратким перечнем личного имущества того же бизнесмена.

Обвиняемый направил в суд ходатайство о рассмотрении его дела в особом порядке — без допросов свидетелей и исследования доказательств

С какой целью передавалась эта информация — налоговик в статусе подозреваемого и обвиняемого не пояснял, отмечают источники «Реального времени». Настаивал на одном — вознаграждения за эту услугу своему приятелю со времен студенчества не просил и не получал.

Сам приятель отвечать на вопросы следователей отказался, и поскольку данных о дальнейшем распространении персональных данных силовики не обнаружили, не стали возбуждать дело против «любопытного» сокурсника — депутата.

Преступление без наказания

Еще на следствии Ефимов полностью признал вину. Попыток обосновать «пробив» предпринимателя интересами службы даже не пытался. ИФНС-4 работает лишь по Приволжскому району Казани и Лаишевскому району. А потерпевший живет и работает подальше.

Инспектору грозило до 4 лет лишения свободы за нарушение неприкосновенности частной жизни путем незаконного сбора (с использованием своего служебного положения) и распространения без согласия гражданина сведений, составляющих его личную тайну (ч. 2 ст. 137 УК РФ).

Обвиняемый направил в суд ходатайство о рассмотрении его дела в особом порядке — без допросов свидетелей и исследования доказательств. В этом случае закон предусматривает более мягкое наказание. Но ставку защита сделала на другой законный вариант, который позволяет и вовсе избежать уголовного наказания.

Против прекращения выступил гособвинитель, помощник прокурора Приволжского района Казани Артур Девятеев

По данным источников «Реального времени», после оглашения обвинения в закрытом судебном процессе было заявлено ходатайство о прекращении дела за примирением сторон. Потерпевший заявил, что Ефимов перед ним извинился и загладил причиненный моральный вред. «Гладкую» сумму не называл, но дал понять — претензий к экс-налоговику больше не имеет. Подсудимый же обещал суду — впредь закон не нарушать.

Против прекращения выступил гособвинитель, помощник прокурора Приволжского района Казани Артур Девятеев. Однако он оказался в меньшинстве.

Выйдя из совещательной комнаты, судья Адиля Зайниева огласила лишь вводную и резолютивную часть решения — производство по делу прекратить за примирением сторон. А затем объяснила сторонам порядок обжалования данного решения.

По словам адвоката потерпевшего Айрата Гилязова, многое в этой истории для защиты так и осталось неясным — в первую очередь цели налоговика и депутата. Ни с одним из них потерпевший предприниматель даже не был знаком.