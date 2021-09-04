«Меня пытались спрашивать, появится ли в ТИСБИ авиация»

Экс-проректор КАИ Алексей Лопатин заступит на пост главы ТИСБИ уже 13 сентября

Фото: Максим Платонов

Проректора КАИ Алексея Лопатина 2 сентября представили коллективу Университета управления ТИСБИ в качестве будущего нового ректора. Он вступит в должность 13 сентября, при этом оставшись заведовать двигателестроительной кафедрой родного авиационного вуза. Напомним, 42-летний Лопатин был одним из фаворитов ректорской гонки в КАИ до того, как и.о. ректора авиационного вуза был назначен Тимур Алибаев. И первое большое интервью в новом своем качестве Алексей Александрович дал «Реальному времени».



«Надеюсь, это будет на всю жизнь»

— Когда вы официально вступаете в должность ректора ТИСБИ?

— 13 сентября. 2 сентября меня представили коллективу, и я считаю, мы очень хорошо пообщались. Коллектив ТИСБИ очень достойный, здесь работают заслуженные люди. ТИСБИ — первый негосударственный университет в республике, он был 10-м таким в России, и в следующем году будет праздновать 30 лет. Университет с такой богатой историей заслуживает особого внимания. Мне было очень важно, чтобы люди поняли мой посыл, осознали, что я прихожу в университет серьезно работать, усилить имеющиеся направления и привнести новые. Но один в поле не воин. Да, есть расхожее мнение, что историю творят лидеры. Конечно, роль лидера очевидна, но без команды единомышленников невозможно достичь поставленных целей. Поэтому я постарался рассказать коллегам о себе и о предстоящей дружной совместной работе.

— На какой срок вы назначены ректором ТИСБИ?

— Срок мы на данный момент пока не определили. Скорее всего, в районе 3—5 лет.

— Какова процедура вступления в должность ректора?

— В ТИСБИ принята процедура назначения ректором. 2 сентября меня представили Ученому совету, который одобрил мою кандидатуру. В любом случае одобрение трудового коллектива должно быть. Потому что если коллектив изначально воспринимает руководителя в штыки, работа не сложится. Но новый коллектив меня принял. Дальше уже Нэлла Матвеевна (Нэлла Прусс — основательница и экс-ректор ТИСБИ, — прим. ред.) подписывает приказ о моем назначении, потому что учредителем ТИСБИ является она.

С сентября этого года мой дом, моя профессиональная деятельность будет связана с ТИСБИ. Я надеюсь, что это будет надолго. Может быть, даже на всю жизнь

— В КАИ вы остаетесь работать?

— Я как ученый остаюсь внешним совместителем на должности завкафедрой реактивных двигателей и энергетических установок, которую имею честь возглавлять уже четыре года. Меня коллектив избрал на эту должность. Пока я избран, собираюсь выполнять свои обязанности. Но я, наверное, не хотел бы смешивать эти две должности постоянно. Через какое-то время я, наверное, приду к чему-то другому. С сентября этого года мой дом, моя профессиональная деятельность будет связана с ТИСБИ. Я надеюсь, что это будет надолго. Может быть, даже на всю жизнь. Для меня выбор университета был очень важным, потому что были и другие предложения, в том числе и не из Татарстана. Но наша республика очень комфортна для проживания и развития, так что для меня вопрос отъезда не стоял. Тем более, я состою в кадровом резерве президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.

«Я ухожу один»

— Вы были одним из главных претендентов на ректорство в КАИ, а возглавили в итоге ТИСБИ. Как так вышло? Когда вам начали поступать первые предложения из этого университета?

— Нэлла Матвеевна — наша легенда, человек, сделавший очень многое в системе высшего образования. Она не просто организовала университет в начале 90-х, но и провела его через очень сложный период, когда у людей не было денег на элементарные расходы, не говоря уж об образовании. Несмотря на все это, университет ТИСБИ не просто выжил в конкурентной среде, а продолжает динамично развиваться.

Нэллу Матвеевну в Республике Татарстан знают все. С точки зрения методологии обучения между инженерным и гуманитарным образованием не такая большая разница. А уровень методологии в ТИСБИ действительно очень высок. Будучи кандидатом в ректоры КАИ, я, как и все остальные претенденты, проходил через согласование в Совете ректоров в феврале. Как рассказывала Нэлла Матвеевна, во время моего выступления она посмотрела на меня уже не просто как на молодого управленца, а другими глазами. Ей стала интересна моя позиция с точки зрения предложений дальнейшего развития университета. После того как было принято решение о назначении и.о. ректора КАИ Тимура Лазовича (Алибаева), мы обсуждали варианты возможного сотрудничества. Во время активной стадии приемной кампании в университетах переговоры перешли в спящий режим. Финальный аккорд был поставлен уже в августе, когда мы с Нэллой Матвеевной обговорили все нюансы. Окончательное решение я для себя принял на прошлой неделе и сразу же поставил в известность Тимура Лазовича. КАИ для меня — вуз родной. И я ни в коем случае не хочу, чтобы мой уход каким-то образом усложнил жизнь в университете. В КАИ остается работающая слаженная команда. Я где-то слышал, что якобы кого-то куда-то забираю. Нет! Я ухожу в ТИСБИ один. Я бы не хотел оголять важные направления в КАИ. Тем более, надо понимать, что в ТИСБИ здоровый, деловой и работоспособный коллектив.

Переход в другой университет, тем более, на позицию ректора — важный в жизни момент. Это ответственное решение, и за каждым таким решением стоят люди, их судьбы. В итоге я принял это решение, понимая всю степень ответственности. Я в некотором плане представил свое видение развития ТИСБИ Нэлле Матвеевне, но более подробно я расскажу о нем уже в должности ректора 16 сентября на Ученом совете ТИСБИ.



Переход в другой университет, тем более, на позицию ректора — важный в жизни момент. Это ответственное решение, и за каждым таким решением стоят люди, их судьбы

«Для Нэллы Матвеевны ТИСБИ — как ребенок»

— А с Нэллой Матвеевной вы будете работать в тандеме или у вас будет единоличное управление университетом? Она говорила, что оставит за собой работу с инвалидами, с ЮНЕСКО…

— Нэлла Матвеевна является национальным координатором Сети ассоциированных школ ЮНЕСКО в России, это огромный фронт работы. Она первой в Татарстане начала работу по инклюзивному образованию, это очень благородное и тяжелое дело. Эти моменты крайне важны.

Для Нэллы Матвеевны ТИСБИ — как ребенок. Одно дело — государственный вуз, другое дело — негосударственный. Она всю жизнь положила на создание и развитие своего университета, для нее это очень личное. И когда она выбирала человека, который поведет университет в следующие условные 30 лет, для нее это был очень важный момент. Я с уважением отношусь к ее мнению. Ее видение крайне важно.

Мастерство руководителя — не в том, чтобы ударить кулаком по столу и сказать: «Будет только так». Важно выслушать все стороны и принять правильное решение. Авторитет руководителя строится не в сотрясании воздуха и криках на подчиненных. Если руководитель поднимает голос на подчиненных — это все… Никогда этим не занимался и не буду, это неприемлемо. Но выслушать все поле мнений, вычленить рациональное зерно важно для руководителя. И разумеется, принять правильное решение.

«Не нужно ждать, когда тебя уберут или вынесут»

— Какой у вас стиль руководства — либеральный?

— Честно скажу: не либеральный, скорее, смешанный. Я головой несу ответственность за свои решения. Соответственно, и решение, которое я принимаю, должно быть моим. Я выслушиваю мнения всех сторон, думаю, анализирую, но решение принимаю самостоятельно. Но я люблю работать с сильными людьми и нисколько не боюсь конкуренции.

Надо постоянно доказывать, что ты имеешь право занимать свою позицию, что ты в чем-то лучше — в анализе информации, скорости реакции. Тут как вожак в стае, только не физически, а интеллектуально ты должен доказывать, что можешь быть им. Не нужно ждать, когда тебя уберут или вынесут. Когда доказываешь лидерство, оно основано на уважении. Если руководитель не общается с сотрудниками, не знает, чем живет коллектив, не держит руку на пульсе — это неправильно. Социальная сфера не терпит игнорирования мнения людей. Тем более, в университете. Птичка в клетке не поет. То же самое с наукой. Серьезные открытия в социо-гуманитарной сфере делаются в либеральной среде.

Я уверен, что ТИСБИ в ближайшее время займет достойное место в Татарстане и России в сфере экспертной оценки. Надеюсь, мы будем активно участвовать в разработке программ развития крупных компаний

— 16 сентября вы выступите на Ученом совете ТИСБИ уже в должности ректора. Можете обозначить основные приоритеты своей программы?

— Прежде всего, я считаю, что нам надо обязательно развивать образование с точки зрения информационной составляющей — это сильная сторона ТИСБИ. Это сегодня один из немногих вузов России, в которых есть электронная система управления всеми сферами жизнедеятельности университета. Этим стоит гордиться. Отдельно будем заниматься именно этим направлением — продвижением информатизации. В такие пандемийные времена непонятно, что будет происходить дальше. Но совершенно точно потребность в образовании уменьшаться не будет. Хотя и без того ТИСБИ сегодня — лидер в развитии информационной вузовской системы, и вузу есть что предложить и министерству образования, и коллегам из других университетов.

Второе — это развитие междисциплинарных исследовательских направлений. Особенно интересны направления на стыке информационных технологий и юриспруденции, информационных технологий и экономики, экономики и юриспруденции, инклюзивного образования и так далее. Стыковые исследовательские работы очень востребованы. Я уверен, что ТИСБИ в ближайшее время займет достойное место в Татарстане и России в сфере экспертной оценки. Надеюсь, мы будем активно участвовать в разработке программ развития крупных компаний. Мы постараемся войти в эту повестку, в том числе в области экспертной оценки различных законодательных инициатив.

Третье — будем наращивать прием. Сильный университет — это сильные студенты. Будем лицензировать новые направления. 16 сентября на Ученом совете все расскажу подробнее. Мы будем открывать направления как гуманитарного, так и негуманитарного цикла. И будем активно развивать работу с абитуриентами. Очень хочется работать с предприятиями по поводу целевого обучения. В ТИСБИ очень высокий процент трудоустройства выпускников по специальности — более 80 процентов. Немногие госвузы могут похвастаться таким показателем. Развитие приема, улучшение качества приема, в том числе за счет привлечения победителей и призеров олимпиад, работа с предприятиями по целевому обучению — все это нам предстоит. Университет должен быть обязательно востребован в реальном секторе экономики. Все, что мы делаем в университете, должно быть в рамках пятого технологического уклада. Иначе нет смысла заниматься тем, что не является передовым.

«Не согласен, что репутация ТИСБИ пострадала из-за истории с Галявиевым»

— Вы сами заговорили о репутации ТИСБИ. На ваш взгляд, репутацию ТИСБИ не подпортила история с Галявиевым (Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской гимназии №175, проучился 3,5 года в колледже ТИСБИ, но в апреле был отчислен из-за академической задолженности, — прим. ред.)?

— Я не согласен, что репутация ТИСБИ пострадала в связи с этой ужасной ситуацией, в которой погибли дети. Я сочувствую и сопереживаю этой трагической ситуации. Но насколько я знаю, этот паренек, который такое натворил, был отчислен из колледжа. Вопрос, виноват ли в чем-то университет, — очень спорный. Мы же понимаем, что такой студент мог учиться в любом колледже. И если его так легко было вычислить, почему тогда ему дали разрешение на оружие? Здесь ни в коем случае нельзя обвинять колледж, в котором он учился. Он же ранее учился в школе, до этого ходил в детский садик... Ни в коем случае нельзя опускаться до охоты на ведьм. Упрощать не надо — что якобы виновато учебное заведение. В конце концов, где были родители, семья?

Я сразу могу сказать, что я не рассматривал возможность отказа от предложения Нэллы Матвеевны из-за этой истории. Даже мысли такой не возникало.

Я сторонник того, что человек должен выходить из зоны комфорта, чтобы чего-то добиться, развиваться. Можете считать меня самоуверенным, но я абсолютно органично почувствовал себя в доброжелательном коллективе ТИСБИ

«Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом»

— Вы до мозга костей технарь, вся ваша жизнь связана с КАИ. А ТИСБИ — гуманитарный вуз. Нет ли здесь противоречия?

— ТИСБИ — уже многопрофильный университет с серьезной информационной составляющей. Я бы уже не сказал, что это чистый социогуманитарный университет. Более того, с учетом современных трендов, разумеется, я постараюсь привнести новые направления. Меня пытались сегодня спрашивать, появится ли в ТИСБИ авиация. Я же здравомыслящий человек (смеется). И прекрасно понимаю, что авиационная составляющая уже есть в КАИ. У руководителей многих университетов искаженное понимание, что нужно конкурировать везде. Но мы должны конкурировать не между собой, а за завоевание российского, мирового образовательного пространства. Не надо повторять того, что уже есть. А надо придумать что-то свое, встроиться в систему с такими образовательными программами и исследовательской повесткой, которые являются востребованными, но которых не хватает в Татарстане и России в целом. Моя идеология такова, что сотрудничество всегда лучше конкуренции. Пример томских вузов тут является показательным. И для Казани как для третьей столицы РФ именно этот дух сотрудничества крайне важен.

— Для вас тяжело дался выход из зоны комфорта?

— Я сторонник того, что человек должен выходить из зоны комфорта, чтобы чего-то добиться, развиваться. Можете считать меня самоуверенным, но я абсолютно органично почувствовал себя в доброжелательном коллективе ТИСБИ. Важно не то, что я специалист в двигателях. Я прошел большой путь в КАИ, занимался и образовательной деятельностью, и развитием университета, и воспитательной работой. И во многом эти направления работы схожи от университета к университету. Конечно, не стоит упрощать предмет управления. Но университетская система во всем мире имеет общие черты. Так что никаких сомнений и смущений у меня нет. Скорее, наоборот, юношеский задор. Для меня это очень интересная работа и серьезный вызов. У меня есть определенные идеи, задумки, которые будут полезны не только для коллектива ТИСБИ, но и для республики. Многообразие университетов дает республике возможность быть привлекательной для молодежи, в том числе из других регионов.

Репутация ТИСБИ очень положительная в сфере образования. Это университет, который не берет к себе учиться всех подряд, университет, у которого есть своя корпоративная культура. В ТИСБИ непросто учиться, здесь требовательные педагоги. Здесь даже дресс-код есть: с момента создания студенты приносили вторую обувь. Когда я учился в КАИ, мой товарищ поступил в ТИСБИ, так что про эту традицию я узнал от него. Такие мелочи — это правильно, потому что это дает правильные ориентиры молодежи.

— После того как стало понятно, что вы не станете ректором КАИ, вы приняли для себя решение, что вы выросли из текущей должности и надо двигаться дальше?

— Когда и.о. ректора был назначен Тимур Лазович, мы пообщались и мне показалось, что он близкий мне по духу человек. Он создал очень комфортную и удобную среду для работы. Поэтому даже мыслей об уходе у меня не было. Все эти месяцы у меня не было потуг к уходу, я даже резюме не составлял. Я не искал работу! И предложения об отъезде из Татарстана всерьез не рассматривал, потому что был востребован в родном университете. А в предложении ТИСБИ сошлось все — и уважение к Нэлле Матвеевне, и вуз, над развитием которого можно работать в разных направлениях, и немаловажно, что Казань — мой родной город.

Репутация ТИСБИ очень положительная в сфере образования. Это университет, который не берет к себе учиться всех подряд, университет, у которого есть своя корпоративная культура

Конечно, плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Я даже не буду вас обманывать и пытаться что-то такое изобразить. Раз я прошел такой путь, фактически все университетские ступени, конечно, я в определенной степени чувствовал в себе силы и готовность занять пост высшего должностного лица вуза. Поэтому, когда поступило предложение от Нэллы Матвеевны, я сразу стал рассматривать его всерьез.

— Если взять финансовый вопрос, то с приходом в ректорство вы выигрываете по сравнению с работой в КАИ?

— Да. Но это не заоблачные деньги. Финансовый вопрос был не первостепенным. И проректор КАИ зарабатывает неплохо, на достойную жизнь мне хватает. Конечно, материальное благополучие важно — у меня семья, трое детей. Но не менее важен спектр и объем задач, стоящих перед тобой. Это ответственность за коллектив и возможность развиваться. Так что в предложении ТИСБИ для меня все это сплелось.