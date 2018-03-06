ООО Босфор Групп
Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность
Общая информация
Компания ООО «Босфор Групп» является официальным дилером одного из крупнейших мировых производителей древесных плит KASTAMONU ENTEGRE. Компания активно реализует продукцию Kastamonu Entegre в регионах — Татарстан, Чувашская Республка, Марий Эл, Удмуртия и другие.
Руководитель — Митрофанов Николай Иванович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: ул.Зинина, д.3
- Телефон: (843) 537-90-20
- Email: rinatk@bosfor-gr.ru
- Сайт: www.bosfor-gr.ru
Дата последнего обновления: 06.03.2018