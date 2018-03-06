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ООО Босфор Групп

Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность
ООО Босфор Групп

Общая информация

Компания ООО «Босфор Групп» является официальным дилером одного из крупнейших мировых производителей древесных плит KASTAMONU ENTEGRE. Компания активно реализует продукцию Kastamonu Entegre в регионах — Татарстан, Чувашская Республка, Марий Эл, Удмуртия и другие.

Руководитель — Митрофанов Николай Иванович


Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: ул.Зинина, д.3
  • Телефон: (843) 537-90-20
  • Email: rinatk@bosfor-gr.ru
  • Сайт: www.bosfor-gr.ru

Дата последнего обновления: 06.03.2018

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