Первые леди Finiko в клетке: как зазывала «10-го уровня» считала свои убытки в суде

Болезни «вице-президента» и раскаяние «звезды» криптопирамиды не убедили казанский суд — обе арестованы

Фото: Максим Платонов

Почти четыре часа понадобилось сегодня Вахитовскому суду Казани, чтобы рассмотреть два ходатайства о водворении в СИЗО первых леди проекта Finiko. Одна до задержания успела сменить фамилию и перенести тяжелую операцию, вторая прямо на процессе частично признала вину в рекламе пирамиды. Уверяла, сама искренне верила в эту бизнес-модель и потеряла 43 млн рублей, обещала стать для следователя ценным свидетелем. Как выяснило «Реальное время», силовики продолжают охоту на «финикийских звезд» и не исключают, что в финале им предъявят обвинение по статье 210 УК РФ — организация преступного сообщества и участие в нем.

Перенесла операцию, не успела получить новый паспорт



Задержанную Дину Габдуллину доставили на арест ближе к 14 часам. От камер она не пряталась, на провокационные вопросы — благоприятный ли сегодня с точки зрения нумерологии день и где деньги — не отвечала. Суду представилась матерью двоих детей: сыну в этом году будет 11, дочке — восемь. В июне фигурантка вышла замуж и сменила фамилию на Ахметзянову. Новый паспорт должна была получить 12 сентября.

Адвокат бывшего «вице-президента» проекта Finiko Зуфар Хусаинов с ходу попросил суд закрыть процесс с удалением из зала всех журналистов. Сослался на некие персональные данные, медицинские документы, которые намерена представить защита.

Задержанную Дину Габдуллину доставили на арест ближе к 14 часам

Председательствующая на процессе судья Руфина Газизова ходатайство удовлетворила, но разрешила журналистам выслушать доводы следствия в пользу ареста фигурантки. Из новой информации о ходе работы силовиков прозвучал лишь срок следствия — он продлен до 28 ноября.

В остальном звучала уже известная фабула из новой редакции обвинения арестованного лидера Кирилла Доронина о вовлечении вкладчиков под предлогом участия в инвестиционных проектах и хищении их средств организованной группой лиц. В группу эту, напомним, силовики включают Доронина и его личного помощника — «вице-президента» Ильгиза Шакирова (под стражей с 6 сентября), а также объявленных в международный розыск Марата и Эдварда Сабировых вместе с Зыгмунтом Зыгмунтовичем. Также участниками орггруппы следователи МВД считают пока не установленных лиц.

Старший следователь ГСУ МВД Татарстана Раиль Гарипов попросил суд арестовать Ахметзянову (Габдуллину) на 2 месяца — до 7 ноября. Мотивировал, что на свободе «финикийская дива» может скрыться, оказать давление на свидетелей и создать другие проблемы полиции.

Старший следователь ГСУ МВД Татарстана Раиль Гарипов попросил суд арестовать Ахметзянову (Габдуллину) на 2 месяца

Помощник прокурора Казани Артем Потапов ходатайство об аресте поддержал. Защита возражала, предлагая ограничиться любой из более мягких мер пресечения. Как выяснилось позже, на закрытой части заседания до суда довели информацию о сложном состоянии здоровья и обвиняемой — в конце августа ее выписали из стационара после операции, и ее детей.

В качестве доказательств причастности «вице-президента» суду представили протоколы допросов и очных ставок с рядом потерпевших, а также свидетельские показания других «звезд» проекта, в том числе получивших статус обвиняемых.

«Прошу обратить внимание: в протоколах допросов и очных ставок [указано] — потерпевшие лично к Габдуллиной претензий не имеют», — отметил адвокат Зуфар Хусаинов уже в открытой для СМИ части заседания.

Всегда активно общавшаяся с подписчиками в своем аккаунте Дина Габдуллина сегодня не сказала журналистам ни слова

Габдуллина: «Многим кажется, что у меня все идеально, шоколадно»

Всегда активно общавшаяся с подписчиками в своем аккаунте Дина Габдуллина сегодня не сказала журналистам ни слова. Дала понять, что очень плохо себя чувствует. Напомним, что она говорила о «финикийском проекте» до возбуждения дела о мошенничестве и задержании.

Так, еще в июле, после краха «Финико», она отвечала на нападки пользователей соцсетей — уверяла их: свои личные средства из проекта не выводила и демонстрировала в программе ежедневное пополнение кешбэка за первую декаду июля 2021 года. Один раз упомянула сумму такого разового пополнения — 173 тысячи.

«Многим, возможно, кажется, что у меня все идеально, шоколадно, и потому всю ответственность можно перебросить на меня — на такого же партнера, как и вы. Просто на того партнера, который работал больше, чем вы — 25 часов в сутки. Как и вы верили на 100%, так и я верила. А когда я во что-то верю, я за это «топлю». Сейчас беру тайм-аут», — заявляла «вице-президент» за три дня до ареста Кирилла Доронина. В его защиту высказывалась: «Единственный из команды, кто не сливается и активно работает. И если у него все получится, то выплаты будут».

— Позицию жертвы я выбирать не буду. Это опыт. Очень дорогой опыт — сердце как будто вырвали... Хочу сказать — с этого дня в моем «Инстаграме» будет информация про какие-то инструменты, которые вообще не несут никаких рисков, — резюмировала одна из самых медийных участниц «финикийского проекта», анализируя который специалисты Центробанка РФ и силовики не обнаружили реальной инвестиционной деятельности.

...Ссылки на состояние здоровья сегодня Дине Габдуллиной-Ахметзяновой не помогли. Суд посчитал основания для заключения под стражу весомыми, а медицинская помощь арестованным доступна и в условиях БДО (больница для осужденных при казанской колонии №2, — прим. ред.). Также в решении было указано: суду не представлено данных о наличии у обвиняемой официально подтвержденного комиссионным заключением диагноза из утвержденного правительством РФ перечня заболеваний, препятствующих содержанию под стражей.

Нуриева отметила — при обыске в ее доме нашли ее личные деньги на сумму 105 тысяч рублей, остальное — принадлежит мужу

Покаяние Нуриевой и Курманов о потерпевших, вложившихся в «Финико» на 25 лет

«Я прошу судью дать мне домашний арест, — заявила бизнес-леди Нуриева. — Готова полностью сотрудничать со следствием. Мне есть что сказать. Признаю — я зря распространяла информацию в «Инстаграме». Я верила в эту экономическую модель, продала все свое имущество...»

Со слов обвиняемой, она продала дом на Щурячьем за 13 млн рублей, автомобиль за 6 млн и участок под 1 млн. Все, что заработала на проекте, вложила снова, поэтому по факту оказалась в убытке: «Я вложила 643 тысячи долларов, это где-то 43 млн рублей. И эти деньги не сняла. У меня есть доказательства». Нуриева отметила — при обыске в ее доме нашли ее личные деньги на сумму 105 тысяч рублей, остальное — принадлежит мужу — частному предпринимателю, который сейчас собирает документы, чтобы подтвердить свои доходы.

«Я могу помочь следствию раскрыть часть этого дела. Я признаю свою вину... Есть вышестоящие люди, которые проводили семинары в Zoom, обучали нас... Позвольте мне помочь следствию — я сделаю все возможное», — молила задержанная суд о домашнем, а не реальном аресте.

Адвокат задержанной Мидхат Курманов заявил — показания об обмане непосредственно со стороны Нуриевой дала лишь одна потерпевшая

Нуриева объясняла — в показаниях потерпевших, которые свидетельствовали против нее, на самом деле указан номер id другого участника проекта «Финико», через которого шла регистрация этих людей. Бонус за их привлечение также получал другой человек, уверяет задержанная. При этом «звезда 10-го уровня» подчеркивает: «Моя главная фраза была — «гарантий нет». В договоре указано слово «игра», которая не дает юридической гарантии [возврата вложений]».

Из оглашенных материалов выяснилось — еще до возбуждения дела о мошенничестве Нуриева сама писала в адрес главы МВД Татарстана заявление на Доронина, указывая, что потеряла деньги. Сегодня на вопрос журналиста «Реального времени» — в чем виноват Доронин, заявительница с ходу ответить не смогла. Потом, подумав, сказала: «В том, что все накрылось».

Суду обвиняемая заявила, что располагает важной для следствия информацией — записями разговоров с людьми, которые лично ей предлагали вернуть потраченные 43 млн рублей. «Я отказалась. Сказала — если только в рамках закона», — сообщила она. Позже добавила — имена этих людей назовет лишь силовикам.

В комментариях журналистам адвокат задержанной Мидхат Курманов заявил — показания об обмане непосредственно со стороны Нуриевой дала лишь одна потерпевшая. Эта женщина на очной ставке рассказала — внесла в проект 1 млн 630 тысяч рублей и дважды успела получить ежемесячную прибыль в 340 тысяч рублей. «Спрашиваю ее — в чем обман?» Она отвечает: сказала, что проект будет работать 25 лет», — смеется Курманов.

На заседании суда защитник утверждал — если бы у его клиентки было намерение скрыться, она бы давно «уехала за Сабировыми в Турцию».

Однако раскаяние фигурантки не перевесило доводы следствия в части необходимости ее ареста. Суд отправил в СИЗО и Нуриеву.

На заседании прозвучало, что череда арестов по этому делу может продолжиться — не все причастные к преступлению задержаны и допрошены.

Нуриева: «Видимо, искушение больших денег перебороло»

Ранее в сетях «финикийская звезда 10-го уровня» Лилия Нуриева рассказывала про закрытые кредиты на 30 млн рублей, подаренный папе Land Cruiser и купленные при вложении 35% стоимости земельные участки. После краха Finiko 17 июля она провела прямой эфир для своих подписчиков, где призналась, что стала частью команды сетевого проекта, когда увидела, что та «работает хорошо и четко». «Я наблюдала и верила, и когда верила — махала флагом, привлекала людей... Да, такое есть. Это сетевой бизнес, — заявила Нуриева.

Также бизнес-леди рассказала о своем удивлении словам лидера «четкой команды» Кирилла Доронина, что «ключи от компании и от счетов потеряны», но похвалила его как сильного лидера, который не стал прятаться, а открыто обозначил свое видение ситуации и перспектив возвращения «инвестиций».

Нуриева заявила — сама рассчитывала этим летом получить от проекта средства на покупку виллы в Турции и машины. Вложила заемные средства и «сейчас в минусе на 77 млн рублей», которые надо отдавать.

— Сказок не бывает. Таких больших денег... Сейчас я свою ошибку, конечно, понимаю, что не стоило настолько залазить туда. Видимо, искушение больших денег перебороло, и не удержалась, — комментировала она собственные действия. — Это был первый мой сетевой бизнес. Другие проекты были реальнее. Видимо, папа был прав — не работая, деньги зарабатывать не получится большие.

Со слов дамы, в свое время на фоне успеха «кто-то даже уволился с работы и хорошие должности потерял, решив, что им достаточно дохода». Теперь нужно подниматься и начинать с нуля, а не искать виноватых, рассуждала она.

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Официальный статус потерпевших в деле пока получили лишь 80 человек, однако число поданных заявлений приближается к 3 тысячам. По данным «Реального времени», на этой неделе в ГСУ МВД Татарстана принимали целую группу обманутых «инвесторов» из Ханты-Мансийска.

Ранее к силовикам обратились заявители из Казахстана и Венгрии, а также Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского, Красноярского и Приморского краев, Тюменской, Самарской, Новосибирской, Челябинской, Иркутской областей. Согласно официальным данным МВД, люди оценивают свой ущерб в суммы от 100 тысяч до 81 млн рублей. Следствию предстоит получить подтверждение этим цифрам — с учетом того, что участники сначала конвертировали деньги в криптовалюту.

1 / 29 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов