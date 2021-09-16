Как отложенный спрос подстегнул выдачу жилищных кредитов в Татарстане

Фото: Максим Платонов

В России за первые 7 месяцев года выдали более миллиона жилищных кредитов, что на четверть больше, чем годом ранее. Аналогичный тренд и в Татарстане — для решения квартирного вопроса в республике оформили свыше 38 тысяч займов или на 30,5% больше, чем годом ранее. В денежном выражении объем выданных кредитов в стране и вовсе показал феерический рост, увеличившись с 1,9 трлн до 3,1 трлн рублей (+62%). Что способствовало такой популярности жилищного кредитования, в каких регионах динамика роста превысила 700%, а где идут серьезные просрочки платежей — вместе с экспертами разбиралось «Реальное время».

На треть больше кредитов на новоселье

За первые 7 месяцев года россияне оформили 1,09 млн жилищных кредитов или на четверть больше, чем в прошлом году (свыше 806,7 тыс.). При этом объем выданных денег и вовсе показал взрывной рост в 62% с 1,9 трлн до 3,1 трлн рублей. И это не эффект низкой базы прошлого пандемийного года. Показатели выросли и относительно 2019 года, когда брали 693 тысячи займов (+57%) на сумму в два раза меньшую, чем сейчас.

Максимальное количество жилищных кредитов было выдано в Москве — 79,3 тысячи (+51%). Максимум по объему выданной денежной массы также приходится на столицу — 494,3 млрд рублей (в прошлом году было — 271,5 млрд рублей).

Количество жилищных кредитов, предоставленных физлицам в рублях по регионам РФ, июль 2021 года



Январь — июль 2019 Январь — июль 2020 Январь — июль 2021 Изменение янвАРЬ — июль 2021—2020 гг. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 693 043 806 716 1 089 994 35,1% ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 172 676 195 835 269 065 37,4% Белгородская область 5 875 7 644 9 232 20,8% Брянская область 5 115 5 673 6 866 21,0% Владимирская область 6 367 6 977 9 263 32,8% Воронежская область 11 352 13 146 17 093 30,0% Ивановская область 3 784 4 100 5 477 33,6% Калужская область 5 578 6 031 8 135 34,9% Костромская область 3 102 3 438 4 521 31,5% Курская область 4 774 5 624 6 504 15,6% Липецкая область 4 790 5 552 7 154 28,9% Московская область 39 476 43 879 63 007 43,6% Орловская область 3 904 4 545 5 090 12,0% Рязанская область 6 058 6 795 8 311 22,3% Смоленская область 4 209 4 662 5 993 28,5% Тамбовская область 4 208 4 496 5 702 26,8% Тверская область 6 477 6 876 9 130 32,8% Тульская область 6 667 7 520 9 779 30,0% Ярославская область 5 625 6 427 8 512 32,4% г. Москва 45 315 52 450 79 296 51,2% СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 84 757 96 089 119 830 24,7% Республика Карелия 3 374 4 075 4 745 16,4% Республика Коми 5 249 5 960 7 571 27,0% Архангельская область 7 187 8 147 10 358 27,1% в том числе Ненецкий автономный округ 227 244 318 30,3% Архангельская область без данных по Ненецкому автономному округу 6 960 7 903 10 040 27,0% Вологодская область 6 857 8 650 9 886 14,3% Калининградская область 5 526 6 355 7 809 22,9% Ленинградская область 10 377 11 867 14 913 25,7% Мурманская область 4 120 4 669 5 890 26,2% Новгородская область 2 855 3 472 4 117 18,6% Псковская область 2 674 2 979 3 613 21,3% г. Санкт-Петербург 36 538 39 915 50 928 27,6% ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 56 886 67 329 95 420 41,7% Республика Адыгея (Адыгея) 1 172 1 386 1 972 42,3% Республика Калмыкия 1 232 1 320 1 832 38,8% Республика Крым 2 004 2 983 4 770 59,9% Краснодарский край 20 893 24 575 37 303 51,8% Астраханская область 3 935 4 520 5 801 28,3% Волгоградская область 10 337 11 658 15 353 31,7% Ростовская область 16 639 20 031 26 944 34,5% г. Севастополь 674 856 1 445 68,8% СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 16 698 18 876 35 432 87,7% Республика Дагестан 2 281 2 629 4 873 85,4% Республика Ингушетия 82 182 965 430,2% Кабардино-Балкарская Республика 1 536 1 770 2 855 61,3% Карачаево-Черкесская Республика 906 1 000 2 089 108,9% Республика Северная Осетия — Алания 1 530 1 791 2 840 58,6% Чеченская Республика 501 916 7 528 721,8% Ставропольский край 9 862 10 588 14 282 34,9% ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 160 538 185 607 246 327 32,7% Республика Башкортостан 25 000 28 023 38 057 35,8% Республика Марий Эл 3 568 3 967 5 249 32,3% Республика Мордовия 3 531 3 415 4 680 37,0% Республика Татарстан (Татарстан) 24 876 29 351 38 303 30,5% Удмуртская Республика 9 400 11 260 15 516 37,8% Чувашская Республика — Чувашия 7 904 9 191 11 738 27,7% Пермский край 15 036 18 297 24 348 33,1% Кировская область 7 536 8 926 11 221 25,7% Нижегородская область 14 229 16 760 21 650 29,2% Оренбургская область 11 031 12 686 17 053 34,4% Пензенская область 5 811 6 747 9 599 42,3% Самарская область 15 914 17 884 23 468 31,2% Саратовская область 10 417 11 897 15 973 34,3% Ульяновская область 6 285 7 203 9 472 31,5% УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 76 095 90 034 123 481 37,1% Курганская область 4 202 5 069 6 687 31,9% Свердловская область 23 253 28 177 38 503 36,6% Тюменская область 28 453 34 043 46 088 35,4% в том числе Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 12 947 16 226 21 680 33,6% в том числе Ямало-Ненецкий автономный округ 5 078 5 581 7 124 27,6% Тюменская область без данных по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу 10 428 12 236 17 284 41,3% Челябинская область 20 187 22 745 32 203 41,6% СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 88 465 105 826 139 420 31,7% Республика Алтай 439 587 802 36,6% Республика Тыва 958 1 009 1 514 50,0% Республика Хакасия 2 265 2 806 3 729 32,9% Алтайский край 11 338 14 319 18 099 26,4% Красноярский край 15 975 19 530 25 504 30,6% Иркутская область 11 304 12 950 17 590 35,8% Кемеровская область — Кузбасс 13 093 14 638 19 227 31,3% Новосибирская область 17 514 21 275 29 885 40,5% Омская область 10 376 12 443 15 228 22,4% Томская область 5 203 6 269 7 842 25,1% ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 36 928 47 120 61 019 29,5% Республика Бурятия 3 090 4 384 5 569 27,0% Республика Саха (Якутия) 6 212 7 383 9 210 24,7% Забайкальский край 3 911 4 790 6 238 30,2% Камчатский край 1 768 1 997 2 572 28,8% Приморский край 7 799 10 434 13 827 32,5% Хабаровский край 6 368 8 280 10 940 32,1% Амурская область 3 562 4 570 5 570 21,9% Магаданская область 1 051 1 208 1 753 45,1% Сахалинская область 2 260 3 010 3 999 32,9% Еврейская автономная область 614 715 828 15,8% Чукотский автономный округ 293 349 513 47,0%

Наибольшую динамику по увеличению выдачи жилищных кредитов показала Чечня, здесь взяли 7 528 займов или в восемь раз больше, чем годом ранее (916 шт.) или в 15 раз больше, чем 2 года назад (501 шт.). Объем выданных средств здесь также сильно вырос с 1,7 млрд до 7,4 млрд рублей (+334%).

Начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования Максим Осадчий связал прирост количества жилищных кредитов с действием льготной ипотеки:

— Эта ипотека также существенно разогнала цены на жилье. При этом на Северном Кавказе (в частности в регионах Ингушетия и Чечня) взрывной прирост — это эффект низкой базы, особенно если считать на численность населения.

Генеральный директор аналитического центра «БизнесДром» Павел Самиев добавил, что общая динамика определяется несколькими факторами:

— Во-первых, был отложенный спрос. Ключевая ставка до прошлого года падала. Потом она была стабильной. На этом фоне многие люди, которые ждали момента взять кредит на улучшение жилищных условий, видимо, решили, что этот момент настал, и это породило всплеск активности. Второй фактор — это, конечно, льготные программы ипотеки. Он влиял во всех регионах. Третье — это фактор инвестиционного спроса, когда люди в кредит покупали квартиры не с целью жить, а сдавать, либо использовать как инвестиционный актив. В совокупности это все определило очень высокую активность в сфере жилищного кредитования.

При этом, по словам эксперта, в отдельных регионах всплески могут быть связаны с более активным использованием программ льготного кредитования.

Прирост объема жилищного кредитования в регионах, как правило, больше, чем прирост по количеству займов. Это специалист объяснил возможным влиянием нескольких факторов: рост цен, рост площади жилья:

— Сейчас мы видели период очень бурного роста цен. И средний кредит, конечно, тоже больше, потому что на ту же площадь нужен бо́льший кредит. Во-вторых, можно сказать, что в какой-то степени происходило снижение планки по рискам у банков: одобряли бо́льшие суммы заемщикам, которые ранее могли претендовать на меньшие суммы. Этот процесс происходил, хотя он и не так заметен как рост цен. Планка пошла вверх, риск-аппетит вырос.

Максим Осадчий также указал, что эта тенденция связана с ростом цен на недвижимость.

Объем жилищных кредитов в рублях по регионам РФ, июль 2021 года



Январь — июль 2019 Январь— июль 2020 Январь— июль 2021 Изменение янвАРЬ — июль 2021—2020 гг. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 1 521 752 1 931 827 3 129 605 62,0% ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 502 759 624 768 1 059 406 69,6% Белгородская область 10 588 15 070 21 874 45,1% Брянская область 8 869 10 770 16 395 52,2% Владимирская область 11 303 12 979 20 986 61,7% Воронежская область 19 544 24 637 38 212 55,1% Ивановская область 6 543 7 592 12 320 62,3% Калужская область 11 974 14 099 22 420 59,0% Костромская область 4 867 6 013 9 214 53,2% Курская область 8 288 10 768 15 298 42,1% Липецкая область 8 399 10 545 16 150 53,2% Московская область 130 436 157 886 267 826 69,6% Орловская область 6 639 8 463 11 712 38,4% Рязанская область 10 950 13 390 18 915 41,3% Смоленская область 7 737 9 010 13 715 52,2% Тамбовская область 7 642 8 860 12 996 46,7% Тверская область 12 564 14 454 22 398 55,0% Тульская область 13 526 16 580 26 212 58,1% Ярославская область 10 021 12 150 18 499 52,3% г. Москва 212 870 271 499 494 262 82,0% СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 200 144 248 158 380 965 53,5% Республика Карелия 5 965 7 854 11 061 40,8% Республика Коми 10 206 12 106 17 694 46,2% Архангельская область 13 988 17 448 25 446 45,8% в том числе Ненецкий автономный округ 564 664 945 42,3% Архангельская область без данных по Ненецкому автономному округу 13 424 16 785 24 501 46,0% Вологодская область 10 475 14 424 20 056 39,0% Калининградская область 10 008 12 654 19 869 57,0% Ленинградская область 24 851 31 381 47 995 52,9% Мурманская область 8 186 10 250 15 809 54,2% Новгородская область 5 005 6 420 8 857 38,0% Псковская область 4 640 5 509 7 761 40,9% г. Санкт-Петербург 106 818 130 113 206 413 58,6% ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 107 664 137 195 234 499 70,9% Республика Адыгея (Адыгея) 1 975 2 564 4 478 74,6% Республика Калмыкия 2 748 3 263 5 287 62,0% Республика Крым 4 425 6 838 12 911 88,8% Краснодарский край 40 159 51 516 96 679 87,7% Астраханская область 7 145 8 984 13 681 52,3% Волгоградская область 18 688 22 742 33 838 48,8% Ростовская область 31 011 39 199 62 837 60,3% г. Севастополь 1 514 2 087 4 787 129,4% СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 32 482 38 632 74 631 93,2% Республика Дагестан 5 798 6 785 14 678 116,3% Республика Ингушетия 180 385 912 136,9% Кабардино-Балкарская Республика 3 262 3 894 6 746 73,2% Карачаево-Черкесская Республика 1 689 2 034 4 691 130,6% Республика Северная Осетия — Алания 3 112 3 918 6 954 77,5% Чеченская Республика 1 150 1 696 7 360 334,0% Ставропольский край 17 292 19 925 33 291 67,1% ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 279 431 351 858 543 566 54,5% Республика Башкортостан 45 343 55 569 85 693 54,2% Республика Марий Эл 5 582 6 497 9 725 49,7% Республика Мордовия 6 556 7 094 11 356 60,1% Республика Татарстан (Татарстан) 46 031 61 112 93 412 52,9% Удмуртская Республика 14 573 19 483 32 026 64,4% Чувашская Республика — Чувашия 13 444 17 020 25 304 48,7% Пермский край 25 640 33 678 51 898 54,1% Кировская область 11 553 14 586 21 098 44,6% Нижегородская область 26 362 34 295 53 384 55,7% Оренбургская область 18 307 22 514 34 723 54,2% Пензенская область 10 336 12 568 21 131 68,1% Самарская область 27 845 33 055 50 519 52,8% Саратовская область 17 812 21 942 34 221 56,0% Ульяновская область 10 047 12 442 19 074 53,3% УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 151 338 191 497 302 639 58,0% Курганская область 6 564 8 252 12 367 49,9% Свердловская область 46 460 61 116 95 592 56,4% Тюменская область 68 154 85 959 134 928 57,0% в том числе Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 32 772 42 958 65 632 52,8% в том числе Ямало-Ненецкий автономный округ 14 371 16 631 24 681 48,4% Тюменская область без данных по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу 21 010 26 369 44 617 69,2% Челябинская область 30 160 36 171 59 750 65,2% СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 160 021 210 317 334 065 58,8% Республика Алтай 705 1 086 1 734 59,7% Республика Тыва 2 171 2 608 4 619 77,1% Республика Хакасия 3 724 5 001 8 402 68,0% Алтайский край 17 504 23 826 35 703 49,8% Красноярский край 30 513 41 088 64 847 57,8% Иркутская область 20 799 26 943 44 485 65,1% Кемеровская область — Кузбасс 21 340 26 388 41 682 58,0% Новосибирская область 35 539 47 135 77 776 65,0% Омская область 18 025 23 328 35 260 51,1% Томская область 9 708 12 915 19 560 51,5% ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 87 911 129 402 199 836 54,4% Республика Бурятия 5 715 9 480 14 447 52,4% Республика Саха (Якутия) 16 635 22 894 32 708 42,9% Забайкальский край 7 778 10 623 16 974 59,8% Камчатский край 4 160 5 215 8 442 61,9% Приморский край 19 529 30 930 48 703 57,5% Хабаровский край 15 213 22 220 34 633 55,9% Амурская область 7 666 11 650 17 582 50,9% Магаданская область 2 399 2 982 5 670 90,1% Сахалинская область 6 836 10 761 16 637 54,6% Еврейская автономная область 1 154 1 538 2 096 36,3% Чукотский автономный округ 830 1 108 1 945 75,5%

Больше всего кредитов в Поволжье

В Приволжском округе больше всего жилищных кредитов в этом году оформили татарстанцы — 38 303 или на 30,5% больше, чем годом ранее(29 351). Объем выданных банками денег в республике за год вырос больше, чем наполовину (+52,9%) с 61,1 млрд до 93,4 млрд рублей, а за 2 года — в два раза (46 млрд рублей).

На республику приходится 17,2% от всех выдач в ПФО (543,6 млрд рублей). Лидерство Татарстана в Поволжье как по количеству выданных жилищных кредитов, так и по объему Максим Осадчий связывает с социально-экономическим положением региона:

— В Татарстане нефть, нефтехимия. У вас лидирующее положение в целом по ВРП на душу населения. Это отражает доминирующее положение в ПФО.

Схожего мнения и Павел Самиев, собеседник издания отметил, что Татарстан экономически активный регион:

— Многие параметры, которые касаются и кредитования в том числе, выше средних. Здесь достаточно активная динамика в строительном секторе. С одной стороны, спрос на жилье выше, чем в других регионах, а с другой стороны строительный сектор достаточно активно развивается. Все это в совокупности определяет, что кредитный сегмент должен был не отставать.

Долги россиян тоже выросли почти на треть

Вместе с кредитами увеличилась и сумма, которую население теперь должно вернуть банкам. Задолженность по жилищным кредитам в России выросла на 28%, превысив на 1 августа (более поздних данных пока нет, — прим. ред.) — 10,7 трлн рублей, годом ранее было 8,4 трлн, а 2 года назад — 7,1 трлн рублей (+51%).

А вот просроченная задолженность несколько снизилась — с 70,3 млрд до 69,3 млрд рублей (-1,3%). К слову, примерно такой же уровень просрочки был и в 2019-м — 68,2 млрд.

Наибольшие долги по жилищным кредитам у москвичей — 1,4 трлн рублей. За 2 года они выросли на 75,3% (839 млрд). Сумма просрочки — 11,5 млрд, что сопоставимо со значениями прошлых лет.

Татарстанцы — самые большие должники в Приволжском округе, они должны банкам 317,4 млрд рублей. За год кредитная нагрузка выросла больше, чем на 30% (242,7 млрд рублей), а за 2 года — на 58,6% (201,4 млрд рублей). На долю республики приходится 16% долгов ПФО (1,9 трлн рублей).

Задолженность по жилищным кредитам на август 2021 года по регионам РФ, млн рублей



01.08.2019 01.08.2020 01.08.2021 Изменение на 1 авгУСТА 2021—2020 гг. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 7 131 927 8 374 374 10 781 148 28,7% ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 2 172 836 2 616 791 3 459 878 32,2% Белгородская область 47 010 55 529 74 135 33,5% Брянская область 40 173 45 884 58 190 26,8% Владимирская область 49 308 56 191 71 066 26,5% Воронежская область 90 784 106 423 133 830 25,8% Ивановская область 30 390 33 195 41 564 25,2% Калужская область 59 039 67 394 83 244 23,5% Костромская область 22 247 25 466 32 220 26,5% Курская область 39 283 44 485 54 570 22,7% Липецкая область 37 970 43 861 56 648 29,2% Московская область 598 122 727 225 931 871 28,1% Орловская область 29 134 33 211 41 815 25,9% Рязанская область 51 506 59 054 73 052 23,7% Смоленская область 38 887 42 638 52 082 22,1% Тамбовская область 34 110 38 068 47 297 24,2% Тверская область 58 462 67 007 82 681 23,4% Тульская область 61 534 70 429 89 306 26,8% Ярославская область 45 521 52 167 65 047 24,7% г. Москва 839 356 1 048 565 1 471 260 40,3% СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 888 179 1 051 341 1 350 878 28,5% Республика Карелия 30 673 35 316 43 192 22,3% Республика Коми 56 886 62 126 73 131 17,7% Архангельская область 68 125 77 189 95 393 23,6% в том числе Ненецкий автономный округ 3 749 4 037 4 644 15,0% Архангельская область без данных по Ненецкому автономному округу 64 376 73 152 90 749 24,1% Вологодская область 51 654 58 757 72 745 23,8% Калининградская область 44 528 52 858 70 797 33,9% Ленинградская область 116 024 137 560 178 145 29,5% Мурманская область 37 778 43 055 55 190 28,2% Новгородская область 23 340 27 004 32 761 21,3% Псковская область 21 176 23 931 29 631 23,8% г. Санкт-Петербург 437 996 533 543 699 894 31,2% ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 516 056 617 287 815 018 32,0% Республика Адыгея (Адыгея) 11 361 13 431 17 445 29,9% Республика Калмыкия 13 270 15 214 19 858 30,5% Республика Крым 11 631 18 223 32 269 77,1% Краснодарский край 199 457 242 821 329 538 35,7% Астраханская область 36 327 41 765 51 432 23,1% Волгоградская область 84 745 96 960 119 624 23,4% Ростовская область 155 014 182 194 232 581 27,7% г. Севастополь 4 251 6 680 12 271 83,7% СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 160 269 185 524 245 797 32,5% Республика Дагестан 25 265 29 480 43 225 46,6% Республика Ингушетия 1 174 1 544 2 216 43,5% Кабардино-Балкарская Республика 16 640 19 189 24 694 28,7% Карачаево-Черкесская Республика 9 628 11 047 15 330 38,8% Республика Северная Осетия — Алания 17 727 20 191 25 576 26,7% Чеченская Республика 4 836 6 797 12 018 76,8% Ставропольский край 84 999 97 276 122 738 26,2% ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 1 342 724 1 543 173 1 941 787 25,8% Республика Башкортостан 203 063 238 671 302 483 26,7% Республика Марий Эл 28 849 31 852 37 950 19,1% Республика Мордовия 33 028 35 913 42 949 19,6% Республика Татарстан (Татарстан) 201 393 242 743 317 373 30,7% Удмуртская Республика 76 111 88 597 115 559 30,4% Чувашская Республика — Чувашия 68 211 76 552 94 869 23,9% Пермский край 124 407 143 189 180 578 26,1% Кировская область 56 867 64 179 78 339 22,1% Нижегородская область 132 228 149 188 186 274 24,9% Оренбургская область 93 340 105 889 129 827 22,6% Пензенская область 48 229 54 910 73 059 33,1% Самарская область 135 036 152 839 186 843 22,2% Саратовская область 87 606 99 175 124 300 25,3% Ульяновская область 54 358 59 478 71 384 20,0% УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 812 879 913 435 1 122 611 22,9% Курганская область 32 535 36 238 45 038 24,3% Свердловская область 229 577 267 913 340 065 26,9% Тюменская область 404 680 445 973 533 069 19,5% в том числе Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 218 422 235 073 277 527 18,1% в том числе Ямало-Ненецкий автономный округ 79 926 88 637 99 987 12,8% Тюменская область без данных по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу 106 332 122 262 155 555 27,2% Челябинская область 146 088 163 312 204 439 25,2% СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 803 493 924 903 1 164 668 25,9% Республика Алтай 4 095 4 804 6 239 29,9% Республика Тыва 12 267 14 254 18 706 31,2% Республика Хакасия 20 162 23 282 30 375 30,5% Алтайский край 84 120 98 303 124 140 26,3% Красноярский край 163 986 186 962 230 607 23,3% Иркутская область 116 602 130 168 161 597 24,1% Кемеровская область - Кузбасс 100 497 115 146 143 327 24,5% Новосибирская область 171 295 201 318 260 685 29,5% Омская область 79 779 93 353 117 397 25,8% Томская область 50 690 57 312 71 595 24,9% ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 435 492 521 920 680 512 30,4% Республика Бурятия 31 907 38 550 50 337 30,6% Республика Саха (Якутия) 95 102 110 815 134 041 21,0% Забайкальский край 42 335 47 584 60 069 26,2% Камчатский край 18 440 21 694 28 272 30,3% Приморский край 81 583 104 324 145 292 39,3% Хабаровский край 73 095 88 253 115 246 30,6% Амурская область 39 873 47 248 61 900 31,0% Магаданская область 11 783 13 412 17 892 33,4% Сахалинская область 32 071 39 284 53 700 36,7% Еврейская автономная область 5 915 6 571 7 776 18,3% Чукотский автономный округ 3 390 4 186 5 988 43,0%

Сумма просрочки татарстанцев по жилищным кредитам в этом году чуть менее 1,5 млрд рублей (-4,5% к прошлому году). При этом уровень просроченной задолженности в республике в последние 3 года почти не изменяется: в 2019 г — 1,423 млрд рублей, в 2020 г. — 1,543 млрд рублей, в 2021 г. — 1,474 млрд рублей. На Татарстан приходится 14% от всей просроченной задолженности ПФО (10,4 млрд рублей).

Доля просрочки в сумме общего долга последние 3 года также снижалась. Так, на 1 августа 2019 г. она составляла 0,7%, через год — 0,6%, через 2 года — 0,5%. Однако такая позитивная динамика была не во всех регионах России.

К примеру, в Калининградской области сумма просроченной задолженности по жилищным кредитам выросла более, чем в восемь раз (с 274 млн до 1,8 млрд рублей). Учитывая, что сумма общего долга по жилищным кредитам в регионе также выросла, доля просрочки на отчетную дату составила 2,6%. Но за последний год уровень просрочки в Калининградской области все же вырос (с 0,5 до 2,6%).

Говоря об увеличении просрочки в отдельных регионах, Максим Осадчий напомнил про целевую аудиторию ипотечной программы: «Мы изначально говорили, что льготная ипотека — это ипотека subprime. И она ориентирована на группы населения с относительно низкими доходами. Такие группы населения подвержены экономическим шокам. А у нас только кризис завершился».

Просроченная задолженность по жилищным кредитам на август 2021 года по регионам РФ, млн рублей



01.08.2019 01.08.2020 01.08.2021 Изменение на 1 августа 2021—2020 гг. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 68 192 70 262 69 340 -1,3% ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 22 950 25 059 24 658 -1,6% Белгородская область 303 307 277 -9,8% Брянская область 233 214 196 -8,4% Владимирская область 433 452 476 5,3% Воронежская область 1 046 1 377 1 294 -6,0% Ивановская область 216 225 318 41,3% Калужская область 607 596 551 -7,6% Костромская область 124 129 118 -8,5% Курская область 306 250 244 -2,4% Липецкая область 250 273 259 -5,1% Московская область 6 186 7 109 7 059 -0,7% Орловская область 138 155 150 -3,2% Рязанская область 271 332 335 0,9% Смоленская область 380 436 391 -10,3% Тамбовская область 140 161 182 13,0% Тверская область 453 430 399 -7,2% Тульская область 393 432 359 -16,9% Ярославская область 471 532 514 -3,4% г. Москва 10 999 11 650 11 537 -1,0% СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 5 520 5 657 7 328 29,5% Республика Карелия 169 155 125 -19,4% Республика Коми 346 316 280 -11,4% Архангельская область 348 315 253 -19,7% в том числе Ненецкий автономный округ 17 10 9 -10,0% Архангельская область без данных по Ненецкому автономному округу 331 305 245 -19,7% Вологодская область 443 403 375 -6,9% Калининградская область 223 274 1 811 560,9% Ленинградская область 649 687 867 26,2% Мурманская область 251 215 187 -13,0% Новгородская область 160 140 120 -14,3% Псковская область 176 182 169 -7,1% г. Санкт-Петербург 2 757 2 970 3 142 5,8% ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 5 734 6 369 6 079 -4,6% Республика Адыгея (Адыгея) 154 203 221 8,9% Республика Калмыкия 175 158 119 -24,7% Республика Крым 41 52 56 7,7% Краснодарский край 2 540 2 922 2 821 -3,5% Астраханская область 375 373 377 1,1% Волгоградская область 820 914 798 -12,7% Ростовская область 1 621 1 726 1 672 -3,1% г. Севастополь 8 21 17 -19,0% СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 2 829 3 158 3 231 2,3% Республика Дагестан 453 513 481 -6,2% Республика Ингушетия 22 32 37 15,6% Кабардино-Балкарская Республика 168 247 237 -4,0% Карачаево-Черкесская Республика 460 471 500 6,2% Республика Северная Осетия — Алания 504 561 627 11,8% Чеченская Республика 158 139 239 71,9% Ставропольский край 1 064 1 196 1 110 -7,2% ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 10 600 10 660 10 440 -2,1% Республика Башкортостан 1 497 1 550 1 637 5,6% Республика Марий Эл 152 155 141 -9,0% Республика Мордовия 173 127 127 0,0% Республика Татарстан (Татарстан) 1 423 1 543 1 474 -4,5% Удмуртская Республика 431 434 438 0,9% Чувашская Республика — Чувашия 355 347 379 9,2% Пермский край 1 822 1 643 1 360 -17,2% Кировская область 306 256 343 34,0% Нижегородская область 1 089 1 082 1 036 -4,3% Оренбургская область 615 587 642 9,4% Пензенская область 337 312 293 -6,1% Самарская область 1 220 1 406 1 385 -1,5% Саратовская область 818 881 879 -0,2% Ульяновская область 362 336 306 -8,9% УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 7 324 7 165 6 368 -11,1% Курганская область 232 197 211 7,1% Свердловская область 2 153 2 259 2 028 -10,2% Тюменская область 3 169 3 073 2 627 -14,5% в том числе Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 1 529 1 583 1 382 -12,7% в том числе Ямало-Ненецкий автономный округ 569 480 347 -27,7% Тюменская область без данных по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу 1 071 1 010 898 -11,1% Челябинская область 1 769 1 636 1 503 -8,1% СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 9 168 8 449 7 690 -9,0% Республика Алтай 138 111 100 -9,9% Республика Тыва 190 175 141 -19,4% Республика Хакасия 204 172 172 0,0% Алтайский край 751 638 610 -4,4% Красноярский край 2 564 2 557 2 288 -10,5% Иркутская область 1 667 1 421 1 255 -11,7% Кемеровская область — Кузбасс 1 051 873 772 -11,6% Новосибирская область 1 603 1 627 1 621 -0,4% Омская область 731 652 482 -26,1% Томская область 271 225 249 10,7% ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 4 068 3 746 3 545 -5,4% Республика Бурятия 652 548 421 -23,2% Республика Саха (Якутия) 815 825 883 7,0% Забайкальский край 585 535 453 -15,3% Камчатский край 147 117 105 -10,3% Приморский край 551 601 557 -7,3% Хабаровский край 600 541 548 1,3% Амурская область 396 276 246 -10,9% Магаданская область 48 47 65 38,3% Сахалинская область 202 184 185 0,5% Еврейская автономная область 65 65 68 4,6% Чукотский автономный округ 7 6 12 100,0%