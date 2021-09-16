Как отложенный спрос подстегнул выдачу жилищных кредитов в Татарстане
В России за первые 7 месяцев года выдали более миллиона жилищных кредитов, что на четверть больше, чем годом ранее. Аналогичный тренд и в Татарстане — для решения квартирного вопроса в республике оформили свыше 38 тысяч займов или на 30,5% больше, чем годом ранее. В денежном выражении объем выданных кредитов в стране и вовсе показал феерический рост, увеличившись с 1,9 трлн до 3,1 трлн рублей (+62%). Что способствовало такой популярности жилищного кредитования, в каких регионах динамика роста превысила 700%, а где идут серьезные просрочки платежей — вместе с экспертами разбиралось «Реальное время».
На треть больше кредитов на новоселье
За первые 7 месяцев года россияне оформили 1,09 млн жилищных кредитов или на четверть больше, чем в прошлом году (свыше 806,7 тыс.). При этом объем выданных денег и вовсе показал взрывной рост в 62% с 1,9 трлн до 3,1 трлн рублей. И это не эффект низкой базы прошлого пандемийного года. Показатели выросли и относительно 2019 года, когда брали 693 тысячи займов (+57%) на сумму в два раза меньшую, чем сейчас.
Максимальное количество жилищных кредитов было выдано в Москве — 79,3 тысячи (+51%). Максимум по объему выданной денежной массы также приходится на столицу — 494,3 млрд рублей (в прошлом году было — 271,5 млрд рублей).
|Январь — июль 2019
|Январь — июль 2020
|Январь — июль 2021
|Изменение янвАРЬ — июль 2021—2020 гг.
|РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
|693 043
|806 716
|1 089 994
|35,1%
|ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|172 676
|195 835
|269 065
|37,4%
|Белгородская область
|5 875
|7 644
|9 232
|20,8%
|Брянская область
|5 115
|5 673
|6 866
|21,0%
|Владимирская область
|6 367
|6 977
|9 263
|32,8%
|Воронежская область
|11 352
|13 146
|17 093
|30,0%
|Ивановская область
|3 784
|4 100
|5 477
|33,6%
|Калужская область
|5 578
|6 031
|8 135
|34,9%
|Костромская область
|3 102
|3 438
|4 521
|31,5%
|Курская область
|4 774
|5 624
|6 504
|15,6%
|Липецкая область
|4 790
|5 552
|7 154
|28,9%
|Московская область
|39 476
|43 879
|63 007
|43,6%
|Орловская область
|3 904
|4 545
|5 090
|12,0%
|Рязанская область
|6 058
|6 795
|8 311
|22,3%
|Смоленская область
|4 209
|4 662
|5 993
|28,5%
|Тамбовская область
|4 208
|4 496
|5 702
|26,8%
|Тверская область
|6 477
|6 876
|9 130
|32,8%
|Тульская область
|6 667
|7 520
|9 779
|30,0%
|Ярославская область
|5 625
|6 427
|8 512
|32,4%
|г. Москва
|45 315
|52 450
|79 296
|51,2%
|СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|84 757
|96 089
|119 830
|24,7%
|Республика Карелия
|3 374
|4 075
|4 745
|16,4%
|Республика Коми
|5 249
|5 960
|7 571
|27,0%
|Архангельская область
|7 187
|8 147
|10 358
|27,1%
|в том числе Ненецкий автономный округ
|227
|244
|318
|30,3%
|Архангельская область без данных по Ненецкому автономному округу
|6 960
|7 903
|10 040
|27,0%
|Вологодская область
|6 857
|8 650
|9 886
|14,3%
|Калининградская область
|5 526
|6 355
|7 809
|22,9%
|Ленинградская область
|10 377
|11 867
|14 913
|25,7%
|Мурманская область
|4 120
|4 669
|5 890
|26,2%
|Новгородская область
|2 855
|3 472
|4 117
|18,6%
|Псковская область
|2 674
|2 979
|3 613
|21,3%
|г. Санкт-Петербург
|36 538
|39 915
|50 928
|27,6%
|ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|56 886
|67 329
|95 420
|41,7%
|Республика Адыгея (Адыгея)
|1 172
|1 386
|1 972
|42,3%
|Республика Калмыкия
|1 232
|1 320
|1 832
|38,8%
|Республика Крым
|2 004
|2 983
|4 770
|59,9%
|Краснодарский край
|20 893
|24 575
|37 303
|51,8%
|Астраханская область
|3 935
|4 520
|5 801
|28,3%
|Волгоградская область
|10 337
|11 658
|15 353
|31,7%
|Ростовская область
|16 639
|20 031
|26 944
|34,5%
|г. Севастополь
|674
|856
|1 445
|68,8%
|СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|16 698
|18 876
|35 432
|87,7%
|Республика Дагестан
|2 281
|2 629
|4 873
|85,4%
|Республика Ингушетия
|82
|182
|965
|430,2%
|Кабардино-Балкарская Республика
|1 536
|1 770
|2 855
|61,3%
|Карачаево-Черкесская Республика
|906
|1 000
|2 089
|108,9%
|Республика Северная Осетия — Алания
|1 530
|1 791
|2 840
|58,6%
|Чеченская Республика
|501
|916
|7 528
|721,8%
|Ставропольский край
|9 862
|10 588
|14 282
|34,9%
|ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|160 538
|185 607
|246 327
|32,7%
|Республика Башкортостан
|25 000
|28 023
|38 057
|35,8%
|Республика Марий Эл
|3 568
|3 967
|5 249
|32,3%
|Республика Мордовия
|3 531
|3 415
|4 680
|37,0%
|Республика Татарстан (Татарстан)
|24 876
|29 351
|38 303
|30,5%
|Удмуртская Республика
|9 400
|11 260
|15 516
|37,8%
|Чувашская Республика — Чувашия
|7 904
|9 191
|11 738
|27,7%
|Пермский край
|15 036
|18 297
|24 348
|33,1%
|Кировская область
|7 536
|8 926
|11 221
|25,7%
|Нижегородская область
|14 229
|16 760
|21 650
|29,2%
|Оренбургская область
|11 031
|12 686
|17 053
|34,4%
|Пензенская область
|5 811
|6 747
|9 599
|42,3%
|Самарская область
|15 914
|17 884
|23 468
|31,2%
|Саратовская область
|10 417
|11 897
|15 973
|34,3%
|Ульяновская область
|6 285
|7 203
|9 472
|31,5%
|УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|76 095
|90 034
|123 481
|37,1%
|Курганская область
|4 202
|5 069
|6 687
|31,9%
|Свердловская область
|23 253
|28 177
|38 503
|36,6%
|Тюменская область
|28 453
|34 043
|46 088
|35,4%
|в том числе Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
|12 947
|16 226
|21 680
|33,6%
|в том числе Ямало-Ненецкий автономный округ
|5 078
|5 581
|7 124
|27,6%
|Тюменская область без данных по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу
|10 428
|12 236
|17 284
|41,3%
|Челябинская область
|20 187
|22 745
|32 203
|41,6%
|СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|88 465
|105 826
|139 420
|31,7%
|Республика Алтай
|439
|587
|802
|36,6%
|Республика Тыва
|958
|1 009
|1 514
|50,0%
|Республика Хакасия
|2 265
|2 806
|3 729
|32,9%
|Алтайский край
|11 338
|14 319
|18 099
|26,4%
|Красноярский край
|15 975
|19 530
|25 504
|30,6%
|Иркутская область
|11 304
|12 950
|17 590
|35,8%
|Кемеровская область — Кузбасс
|13 093
|14 638
|19 227
|31,3%
|Новосибирская область
|17 514
|21 275
|29 885
|40,5%
|Омская область
|10 376
|12 443
|15 228
|22,4%
|Томская область
|5 203
|6 269
|7 842
|25,1%
|ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|36 928
|47 120
|61 019
|29,5%
|Республика Бурятия
|3 090
|4 384
|5 569
|27,0%
|Республика Саха (Якутия)
|6 212
|7 383
|9 210
|24,7%
|Забайкальский край
|3 911
|4 790
|6 238
|30,2%
|Камчатский край
|1 768
|1 997
|2 572
|28,8%
|Приморский край
|7 799
|10 434
|13 827
|32,5%
|Хабаровский край
|6 368
|8 280
|10 940
|32,1%
|Амурская область
|3 562
|4 570
|5 570
|21,9%
|Магаданская область
|1 051
|1 208
|1 753
|45,1%
|Сахалинская область
|2 260
|3 010
|3 999
|32,9%
|Еврейская автономная область
|614
|715
|828
|15,8%
|Чукотский автономный округ
|293
|349
|513
|47,0%
Наибольшую динамику по увеличению выдачи жилищных кредитов показала Чечня, здесь взяли 7 528 займов или в восемь раз больше, чем годом ранее (916 шт.) или в 15 раз больше, чем 2 года назад (501 шт.). Объем выданных средств здесь также сильно вырос с 1,7 млрд до 7,4 млрд рублей (+334%).
Начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования Максим Осадчий связал прирост количества жилищных кредитов с действием льготной ипотеки:
— Эта ипотека также существенно разогнала цены на жилье. При этом на Северном Кавказе (в частности в регионах Ингушетия и Чечня) взрывной прирост — это эффект низкой базы, особенно если считать на численность населения.
Генеральный директор аналитического центра «БизнесДром» Павел Самиев добавил, что общая динамика определяется несколькими факторами:
При этом, по словам эксперта, в отдельных регионах всплески могут быть связаны с более активным использованием программ льготного кредитования.
Прирост объема жилищного кредитования в регионах, как правило, больше, чем прирост по количеству займов. Это специалист объяснил возможным влиянием нескольких факторов: рост цен, рост площади жилья:
— Сейчас мы видели период очень бурного роста цен. И средний кредит, конечно, тоже больше, потому что на ту же площадь нужен бо́льший кредит. Во-вторых, можно сказать, что в какой-то степени происходило снижение планки по рискам у банков: одобряли бо́льшие суммы заемщикам, которые ранее могли претендовать на меньшие суммы. Этот процесс происходил, хотя он и не так заметен как рост цен. Планка пошла вверх, риск-аппетит вырос.
Максим Осадчий также указал, что эта тенденция связана с ростом цен на недвижимость.
|Январь — июль 2019
|Январь— июль 2020
|Январь— июль 2021
|Изменение янвАРЬ — июль 2021—2020 гг.
|РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
|1 521 752
|1 931 827
|3 129 605
|62,0%
|ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|502 759
|624 768
|1 059 406
|69,6%
|Белгородская область
|10 588
|15 070
|21 874
|45,1%
|Брянская область
|8 869
|10 770
|16 395
|52,2%
|Владимирская область
|11 303
|12 979
|20 986
|61,7%
|Воронежская область
|19 544
|24 637
|38 212
|55,1%
|Ивановская область
|6 543
|7 592
|12 320
|62,3%
|Калужская область
|11 974
|14 099
|22 420
|59,0%
|Костромская область
|4 867
|6 013
|9 214
|53,2%
|Курская область
|8 288
|10 768
|15 298
|42,1%
|Липецкая область
|8 399
|10 545
|16 150
|53,2%
|Московская область
|130 436
|157 886
|267 826
|69,6%
|Орловская область
|6 639
|8 463
|11 712
|38,4%
|Рязанская область
|10 950
|13 390
|18 915
|41,3%
|Смоленская область
|7 737
|9 010
|13 715
|52,2%
|Тамбовская область
|7 642
|8 860
|12 996
|46,7%
|Тверская область
|12 564
|14 454
|22 398
|55,0%
|Тульская область
|13 526
|16 580
|26 212
|58,1%
|Ярославская область
|10 021
|12 150
|18 499
|52,3%
|г. Москва
|212 870
|271 499
|494 262
|82,0%
|СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|200 144
|248 158
|380 965
|53,5%
|Республика Карелия
|5 965
|7 854
|11 061
|40,8%
|Республика Коми
|10 206
|12 106
|17 694
|46,2%
|Архангельская область
|13 988
|17 448
|25 446
|45,8%
|в том числе Ненецкий автономный округ
|564
|664
|945
|42,3%
|Архангельская область без данных по Ненецкому автономному округу
|13 424
|16 785
|24 501
|46,0%
|Вологодская область
|10 475
|14 424
|20 056
|39,0%
|Калининградская область
|10 008
|12 654
|19 869
|57,0%
|Ленинградская область
|24 851
|31 381
|47 995
|52,9%
|Мурманская область
|8 186
|10 250
|15 809
|54,2%
|Новгородская область
|5 005
|6 420
|8 857
|38,0%
|Псковская область
|4 640
|5 509
|7 761
|40,9%
|г. Санкт-Петербург
|106 818
|130 113
|206 413
|58,6%
|ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|107 664
|137 195
|234 499
|70,9%
|Республика Адыгея (Адыгея)
|1 975
|2 564
|4 478
|74,6%
|Республика Калмыкия
|2 748
|3 263
|5 287
|62,0%
|Республика Крым
|4 425
|6 838
|12 911
|88,8%
|Краснодарский край
|40 159
|51 516
|96 679
|87,7%
|Астраханская область
|7 145
|8 984
|13 681
|52,3%
|Волгоградская область
|18 688
|22 742
|33 838
|48,8%
|Ростовская область
|31 011
|39 199
|62 837
|60,3%
|г. Севастополь
|1 514
|2 087
|4 787
|129,4%
|СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|32 482
|38 632
|74 631
|93,2%
|Республика Дагестан
|5 798
|6 785
|14 678
|116,3%
|Республика Ингушетия
|180
|385
|912
|136,9%
|Кабардино-Балкарская Республика
|3 262
|3 894
|6 746
|73,2%
|Карачаево-Черкесская Республика
|1 689
|2 034
|4 691
|130,6%
|Республика Северная Осетия — Алания
|3 112
|3 918
|6 954
|77,5%
|Чеченская Республика
|1 150
|1 696
|7 360
|334,0%
|Ставропольский край
|17 292
|19 925
|33 291
|67,1%
|ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|279 431
|351 858
|543 566
|54,5%
|Республика Башкортостан
|45 343
|55 569
|85 693
|54,2%
|Республика Марий Эл
|5 582
|6 497
|9 725
|49,7%
|Республика Мордовия
|6 556
|7 094
|11 356
|60,1%
|Республика Татарстан (Татарстан)
|46 031
|61 112
|93 412
|52,9%
|Удмуртская Республика
|14 573
|19 483
|32 026
|64,4%
|Чувашская Республика — Чувашия
|13 444
|17 020
|25 304
|48,7%
|Пермский край
|25 640
|33 678
|51 898
|54,1%
|Кировская область
|11 553
|14 586
|21 098
|44,6%
|Нижегородская область
|26 362
|34 295
|53 384
|55,7%
|Оренбургская область
|18 307
|22 514
|34 723
|54,2%
|Пензенская область
|10 336
|12 568
|21 131
|68,1%
|Самарская область
|27 845
|33 055
|50 519
|52,8%
|Саратовская область
|17 812
|21 942
|34 221
|56,0%
|Ульяновская область
|10 047
|12 442
|19 074
|53,3%
|УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|151 338
|191 497
|302 639
|58,0%
|Курганская область
|6 564
|8 252
|12 367
|49,9%
|Свердловская область
|46 460
|61 116
|95 592
|56,4%
|Тюменская область
|68 154
|85 959
|134 928
|57,0%
|в том числе Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
|32 772
|42 958
|65 632
|52,8%
|в том числе Ямало-Ненецкий автономный округ
|14 371
|16 631
|24 681
|48,4%
|Тюменская область без данных по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу
|21 010
|26 369
|44 617
|69,2%
|Челябинская область
|30 160
|36 171
|59 750
|65,2%
|СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|160 021
|210 317
|334 065
|58,8%
|Республика Алтай
|705
|1 086
|1 734
|59,7%
|Республика Тыва
|2 171
|2 608
|4 619
|77,1%
|Республика Хакасия
|3 724
|5 001
|8 402
|68,0%
|Алтайский край
|17 504
|23 826
|35 703
|49,8%
|Красноярский край
|30 513
|41 088
|64 847
|57,8%
|Иркутская область
|20 799
|26 943
|44 485
|65,1%
|Кемеровская область — Кузбасс
|21 340
|26 388
|41 682
|58,0%
|Новосибирская область
|35 539
|47 135
|77 776
|65,0%
|Омская область
|18 025
|23 328
|35 260
|51,1%
|Томская область
|9 708
|12 915
|19 560
|51,5%
|ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|87 911
|129 402
|199 836
|54,4%
|Республика Бурятия
|5 715
|9 480
|14 447
|52,4%
|Республика Саха (Якутия)
|16 635
|22 894
|32 708
|42,9%
|Забайкальский край
|7 778
|10 623
|16 974
|59,8%
|Камчатский край
|4 160
|5 215
|8 442
|61,9%
|Приморский край
|19 529
|30 930
|48 703
|57,5%
|Хабаровский край
|15 213
|22 220
|34 633
|55,9%
|Амурская область
|7 666
|11 650
|17 582
|50,9%
|Магаданская область
|2 399
|2 982
|5 670
|90,1%
|Сахалинская область
|6 836
|10 761
|16 637
|54,6%
|Еврейская автономная область
|1 154
|1 538
|2 096
|36,3%
|Чукотский автономный округ
|830
|1 108
|1 945
|75,5%
Больше всего кредитов в Поволжье
В Приволжском округе больше всего жилищных кредитов в этом году оформили татарстанцы — 38 303 или на 30,5% больше, чем годом ранее(29 351). Объем выданных банками денег в республике за год вырос больше, чем наполовину (+52,9%) с 61,1 млрд до 93,4 млрд рублей, а за 2 года — в два раза (46 млрд рублей).
На республику приходится 17,2% от всех выдач в ПФО (543,6 млрд рублей). Лидерство Татарстана в Поволжье как по количеству выданных жилищных кредитов, так и по объему Максим Осадчий связывает с социально-экономическим положением региона:
Схожего мнения и Павел Самиев, собеседник издания отметил, что Татарстан экономически активный регион:
— Многие параметры, которые касаются и кредитования в том числе, выше средних. Здесь достаточно активная динамика в строительном секторе. С одной стороны, спрос на жилье выше, чем в других регионах, а с другой стороны строительный сектор достаточно активно развивается. Все это в совокупности определяет, что кредитный сегмент должен был не отставать.
Долги россиян тоже выросли почти на треть
Вместе с кредитами увеличилась и сумма, которую население теперь должно вернуть банкам. Задолженность по жилищным кредитам в России выросла на 28%, превысив на 1 августа (более поздних данных пока нет, — прим. ред.) — 10,7 трлн рублей, годом ранее было 8,4 трлн, а 2 года назад — 7,1 трлн рублей (+51%).
А вот просроченная задолженность несколько снизилась — с 70,3 млрд до 69,3 млрд рублей (-1,3%). К слову, примерно такой же уровень просрочки был и в 2019-м — 68,2 млрд.
Наибольшие долги по жилищным кредитам у москвичей — 1,4 трлн рублей. За 2 года они выросли на 75,3% (839 млрд). Сумма просрочки — 11,5 млрд, что сопоставимо со значениями прошлых лет.
Татарстанцы — самые большие должники в Приволжском округе, они должны банкам 317,4 млрд рублей. За год кредитная нагрузка выросла больше, чем на 30% (242,7 млрд рублей), а за 2 года — на 58,6% (201,4 млрд рублей). На долю республики приходится 16% долгов ПФО (1,9 трлн рублей).
|01.08.2019
|01.08.2020
|01.08.2021
|Изменение на 1 авгУСТА 2021—2020 гг.
|РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
|7 131 927
|8 374 374
|10 781 148
|28,7%
|ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|2 172 836
|2 616 791
|3 459 878
|32,2%
|Белгородская область
|47 010
|55 529
|74 135
|33,5%
|Брянская область
|40 173
|45 884
|58 190
|26,8%
|Владимирская область
|49 308
|56 191
|71 066
|26,5%
|Воронежская область
|90 784
|106 423
|133 830
|25,8%
|Ивановская область
|30 390
|33 195
|41 564
|25,2%
|Калужская область
|59 039
|67 394
|83 244
|23,5%
|Костромская область
|22 247
|25 466
|32 220
|26,5%
|Курская область
|39 283
|44 485
|54 570
|22,7%
|Липецкая область
|37 970
|43 861
|56 648
|29,2%
|Московская область
|598 122
|727 225
|931 871
|28,1%
|Орловская область
|29 134
|33 211
|41 815
|25,9%
|Рязанская область
|51 506
|59 054
|73 052
|23,7%
|Смоленская область
|38 887
|42 638
|52 082
|22,1%
|Тамбовская область
|34 110
|38 068
|47 297
|24,2%
|Тверская область
|58 462
|67 007
|82 681
|23,4%
|Тульская область
|61 534
|70 429
|89 306
|26,8%
|Ярославская область
|45 521
|52 167
|65 047
|24,7%
|г. Москва
|839 356
|1 048 565
|1 471 260
|40,3%
|СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|888 179
|1 051 341
|1 350 878
|28,5%
|Республика Карелия
|30 673
|35 316
|43 192
|22,3%
|Республика Коми
|56 886
|62 126
|73 131
|17,7%
|Архангельская область
|68 125
|77 189
|95 393
|23,6%
|в том числе Ненецкий автономный округ
|3 749
|4 037
|4 644
|15,0%
|Архангельская область без данных по Ненецкому автономному округу
|64 376
|73 152
|90 749
|24,1%
|Вологодская область
|51 654
|58 757
|72 745
|23,8%
|Калининградская область
|44 528
|52 858
|70 797
|33,9%
|Ленинградская область
|116 024
|137 560
|178 145
|29,5%
|Мурманская область
|37 778
|43 055
|55 190
|28,2%
|Новгородская область
|23 340
|27 004
|32 761
|21,3%
|Псковская область
|21 176
|23 931
|29 631
|23,8%
|г. Санкт-Петербург
|437 996
|533 543
|699 894
|31,2%
|ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|516 056
|617 287
|815 018
|32,0%
|Республика Адыгея (Адыгея)
|11 361
|13 431
|17 445
|29,9%
|Республика Калмыкия
|13 270
|15 214
|19 858
|30,5%
|Республика Крым
|11 631
|18 223
|32 269
|77,1%
|Краснодарский край
|199 457
|242 821
|329 538
|35,7%
|Астраханская область
|36 327
|41 765
|51 432
|23,1%
|Волгоградская область
|84 745
|96 960
|119 624
|23,4%
|Ростовская область
|155 014
|182 194
|232 581
|27,7%
|г. Севастополь
|4 251
|6 680
|12 271
|83,7%
|СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|160 269
|185 524
|245 797
|32,5%
|Республика Дагестан
|25 265
|29 480
|43 225
|46,6%
|Республика Ингушетия
|1 174
|1 544
|2 216
|43,5%
|Кабардино-Балкарская Республика
|16 640
|19 189
|24 694
|28,7%
|Карачаево-Черкесская Республика
|9 628
|11 047
|15 330
|38,8%
|Республика Северная Осетия — Алания
|17 727
|20 191
|25 576
|26,7%
|Чеченская Республика
|4 836
|6 797
|12 018
|76,8%
|Ставропольский край
|84 999
|97 276
|122 738
|26,2%
|ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|1 342 724
|1 543 173
|1 941 787
|25,8%
|Республика Башкортостан
|203 063
|238 671
|302 483
|26,7%
|Республика Марий Эл
|28 849
|31 852
|37 950
|19,1%
|Республика Мордовия
|33 028
|35 913
|42 949
|19,6%
|Республика Татарстан (Татарстан)
|201 393
|242 743
|317 373
|30,7%
|Удмуртская Республика
|76 111
|88 597
|115 559
|30,4%
|Чувашская Республика — Чувашия
|68 211
|76 552
|94 869
|23,9%
|Пермский край
|124 407
|143 189
|180 578
|26,1%
|Кировская область
|56 867
|64 179
|78 339
|22,1%
|Нижегородская область
|132 228
|149 188
|186 274
|24,9%
|Оренбургская область
|93 340
|105 889
|129 827
|22,6%
|Пензенская область
|48 229
|54 910
|73 059
|33,1%
|Самарская область
|135 036
|152 839
|186 843
|22,2%
|Саратовская область
|87 606
|99 175
|124 300
|25,3%
|Ульяновская область
|54 358
|59 478
|71 384
|20,0%
|УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|812 879
|913 435
|1 122 611
|22,9%
|Курганская область
|32 535
|36 238
|45 038
|24,3%
|Свердловская область
|229 577
|267 913
|340 065
|26,9%
|Тюменская область
|404 680
|445 973
|533 069
|19,5%
|в том числе Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
|218 422
|235 073
|277 527
|18,1%
|в том числе Ямало-Ненецкий автономный округ
|79 926
|88 637
|99 987
|12,8%
|Тюменская область без данных по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу
|106 332
|122 262
|155 555
|27,2%
|Челябинская область
|146 088
|163 312
|204 439
|25,2%
|СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|803 493
|924 903
|1 164 668
|25,9%
|Республика Алтай
|4 095
|4 804
|6 239
|29,9%
|Республика Тыва
|12 267
|14 254
|18 706
|31,2%
|Республика Хакасия
|20 162
|23 282
|30 375
|30,5%
|Алтайский край
|84 120
|98 303
|124 140
|26,3%
|Красноярский край
|163 986
|186 962
|230 607
|23,3%
|Иркутская область
|116 602
|130 168
|161 597
|24,1%
|Кемеровская область - Кузбасс
|100 497
|115 146
|143 327
|24,5%
|Новосибирская область
|171 295
|201 318
|260 685
|29,5%
|Омская область
|79 779
|93 353
|117 397
|25,8%
|Томская область
|50 690
|57 312
|71 595
|24,9%
|ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|435 492
|521 920
|680 512
|30,4%
|Республика Бурятия
|31 907
|38 550
|50 337
|30,6%
|Республика Саха (Якутия)
|95 102
|110 815
|134 041
|21,0%
|Забайкальский край
|42 335
|47 584
|60 069
|26,2%
|Камчатский край
|18 440
|21 694
|28 272
|30,3%
|Приморский край
|81 583
|104 324
|145 292
|39,3%
|Хабаровский край
|73 095
|88 253
|115 246
|30,6%
|Амурская область
|39 873
|47 248
|61 900
|31,0%
|Магаданская область
|11 783
|13 412
|17 892
|33,4%
|Сахалинская область
|32 071
|39 284
|53 700
|36,7%
|Еврейская автономная область
|5 915
|6 571
|7 776
|18,3%
|Чукотский автономный округ
|3 390
|4 186
|5 988
|43,0%
Сумма просрочки татарстанцев по жилищным кредитам в этом году чуть менее 1,5 млрд рублей (-4,5% к прошлому году). При этом уровень просроченной задолженности в республике в последние 3 года почти не изменяется: в 2019 г — 1,423 млрд рублей, в 2020 г. — 1,543 млрд рублей, в 2021 г. — 1,474 млрд рублей. На Татарстан приходится 14% от всей просроченной задолженности ПФО (10,4 млрд рублей).
Доля просрочки в сумме общего долга последние 3 года также снижалась. Так, на 1 августа 2019 г. она составляла 0,7%, через год — 0,6%, через 2 года — 0,5%. Однако такая позитивная динамика была не во всех регионах России.
К примеру, в Калининградской области сумма просроченной задолженности по жилищным кредитам выросла более, чем в восемь раз (с 274 млн до 1,8 млрд рублей). Учитывая, что сумма общего долга по жилищным кредитам в регионе также выросла, доля просрочки на отчетную дату составила 2,6%. Но за последний год уровень просрочки в Калининградской области все же вырос (с 0,5 до 2,6%).
Говоря об увеличении просрочки в отдельных регионах, Максим Осадчий напомнил про целевую аудиторию ипотечной программы: «Мы изначально говорили, что льготная ипотека — это ипотека subprime. И она ориентирована на группы населения с относительно низкими доходами. Такие группы населения подвержены экономическим шокам. А у нас только кризис завершился».
|01.08.2019
|01.08.2020
|01.08.2021
|Изменение на 1 августа 2021—2020 гг.
|РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
|68 192
|70 262
|69 340
|-1,3%
|ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|22 950
|25 059
|24 658
|-1,6%
|Белгородская область
|303
|307
|277
|-9,8%
|Брянская область
|233
|214
|196
|-8,4%
|Владимирская область
|433
|452
|476
|5,3%
|Воронежская область
|1 046
|1 377
|1 294
|-6,0%
|Ивановская область
|216
|225
|318
|41,3%
|Калужская область
|607
|596
|551
|-7,6%
|Костромская область
|124
|129
|118
|-8,5%
|Курская область
|306
|250
|244
|-2,4%
|Липецкая область
|250
|273
|259
|-5,1%
|Московская область
|6 186
|7 109
|7 059
|-0,7%
|Орловская область
|138
|155
|150
|-3,2%
|Рязанская область
|271
|332
|335
|0,9%
|Смоленская область
|380
|436
|391
|-10,3%
|Тамбовская область
|140
|161
|182
|13,0%
|Тверская область
|453
|430
|399
|-7,2%
|Тульская область
|393
|432
|359
|-16,9%
|Ярославская область
|471
|532
|514
|-3,4%
|г. Москва
|10 999
|11 650
|11 537
|-1,0%
|СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|5 520
|5 657
|7 328
|29,5%
|Республика Карелия
|169
|155
|125
|-19,4%
|Республика Коми
|346
|316
|280
|-11,4%
|Архангельская область
|348
|315
|253
|-19,7%
|в том числе Ненецкий автономный округ
|17
|10
|9
|-10,0%
|Архангельская область без данных по Ненецкому автономному округу
|331
|305
|245
|-19,7%
|Вологодская область
|443
|403
|375
|-6,9%
|Калининградская область
|223
|274
|1 811
|560,9%
|Ленинградская область
|649
|687
|867
|26,2%
|Мурманская область
|251
|215
|187
|-13,0%
|Новгородская область
|160
|140
|120
|-14,3%
|Псковская область
|176
|182
|169
|-7,1%
|г. Санкт-Петербург
|2 757
|2 970
|3 142
|5,8%
|ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|5 734
|6 369
|6 079
|-4,6%
|Республика Адыгея (Адыгея)
|154
|203
|221
|8,9%
|Республика Калмыкия
|175
|158
|119
|-24,7%
|Республика Крым
|41
|52
|56
|7,7%
|Краснодарский край
|2 540
|2 922
|2 821
|-3,5%
|Астраханская область
|375
|373
|377
|1,1%
|Волгоградская область
|820
|914
|798
|-12,7%
|Ростовская область
|1 621
|1 726
|1 672
|-3,1%
|г. Севастополь
|8
|21
|17
|-19,0%
|СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|2 829
|3 158
|3 231
|2,3%
|Республика Дагестан
|453
|513
|481
|-6,2%
|Республика Ингушетия
|22
|32
|37
|15,6%
|Кабардино-Балкарская Республика
|168
|247
|237
|-4,0%
|Карачаево-Черкесская Республика
|460
|471
|500
|6,2%
|Республика Северная Осетия — Алания
|504
|561
|627
|11,8%
|Чеченская Республика
|158
|139
|239
|71,9%
|Ставропольский край
|1 064
|1 196
|1 110
|-7,2%
|ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|10 600
|10 660
|10 440
|-2,1%
|Республика Башкортостан
|1 497
|1 550
|1 637
|5,6%
|Республика Марий Эл
|152
|155
|141
|-9,0%
|Республика Мордовия
|173
|127
|127
|0,0%
|Республика Татарстан (Татарстан)
|1 423
|1 543
|1 474
|-4,5%
|Удмуртская Республика
|431
|434
|438
|0,9%
|Чувашская Республика — Чувашия
|355
|347
|379
|9,2%
|Пермский край
|1 822
|1 643
|1 360
|-17,2%
|Кировская область
|306
|256
|343
|34,0%
|Нижегородская область
|1 089
|1 082
|1 036
|-4,3%
|Оренбургская область
|615
|587
|642
|9,4%
|Пензенская область
|337
|312
|293
|-6,1%
|Самарская область
|1 220
|1 406
|1 385
|-1,5%
|Саратовская область
|818
|881
|879
|-0,2%
|Ульяновская область
|362
|336
|306
|-8,9%
|УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|7 324
|7 165
|6 368
|-11,1%
|Курганская область
|232
|197
|211
|7,1%
|Свердловская область
|2 153
|2 259
|2 028
|-10,2%
|Тюменская область
|3 169
|3 073
|2 627
|-14,5%
|в том числе Ханты-Мансийский автономный округ — Югра
|1 529
|1 583
|1 382
|-12,7%
|в том числе Ямало-Ненецкий автономный округ
|569
|480
|347
|-27,7%
|Тюменская область без данных по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу
|1 071
|1 010
|898
|-11,1%
|Челябинская область
|1 769
|1 636
|1 503
|-8,1%
|СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|9 168
|8 449
|7 690
|-9,0%
|Республика Алтай
|138
|111
|100
|-9,9%
|Республика Тыва
|190
|175
|141
|-19,4%
|Республика Хакасия
|204
|172
|172
|0,0%
|Алтайский край
|751
|638
|610
|-4,4%
|Красноярский край
|2 564
|2 557
|2 288
|-10,5%
|Иркутская область
|1 667
|1 421
|1 255
|-11,7%
|Кемеровская область — Кузбасс
|1 051
|873
|772
|-11,6%
|Новосибирская область
|1 603
|1 627
|1 621
|-0,4%
|Омская область
|731
|652
|482
|-26,1%
|Томская область
|271
|225
|249
|10,7%
|ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
|4 068
|3 746
|3 545
|-5,4%
|Республика Бурятия
|652
|548
|421
|-23,2%
|Республика Саха (Якутия)
|815
|825
|883
|7,0%
|Забайкальский край
|585
|535
|453
|-15,3%
|Камчатский край
|147
|117
|105
|-10,3%
|Приморский край
|551
|601
|557
|-7,3%
|Хабаровский край
|600
|541
|548
|1,3%
|Амурская область
|396
|276
|246
|-10,9%
|Магаданская область
|48
|47
|65
|38,3%
|Сахалинская область
|202
|184
|185
|0,5%
|Еврейская автономная область
|65
|65
|68
|4,6%
|Чукотский автономный округ
|7
|6
|12
|100,0%
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