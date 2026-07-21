Max обогнал Telegram по числу пользователей в России
В июне его аудитория составила 86,2 млн человек
В июне 2026 года мессенджер Max вышел на первое место по числу активных пользователей в России. Об этом сообщает Mediascope.
Его месячная аудитория составила 86,2 млн человек старше 12 лет. Учитывались как мобильная, так и десктопная версия.
Telegram, который в апреле сохранял за собой первую строчку, в июне опустился на второе место с показателем 75,7 млн пользователей. На третьей позиции — WhatsApp* с 63,5 млн человек.
Ранее основатель Telegram Павел Дуров объявил о запуске в мессенджере собственного криптокошелька Gram.
Справка
* Принадлежит компании Meta*, признанной экстремистской, ее деятельность является запрещенной на территории России.
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