Запросы пользователей к DeepSeek оказались доступны по ссылке в поисковике

Перейдя по этим ссылкам, можно увидеть названия отправленных пользователями документов

Переписки пользователей, в том числе русскоязычных, с китайским ИИ-сервисом DeepSeek оказались доступны в публичном пространстве благодаря специальному поисковому запросу, пишет ТАСС.

При вводе определенного запроса в поисковик, например Google, отображаются разные переписки в формате Shared Conversations. Перейдя по этим ссылкам, можно увидеть названия отправленных пользователями документов, все заданные вопросы и ответы от DeepSeek. Однако скачать такие документы через исходный код страницы невозможно.

Год назад поисковые системы уже индексировали тысячи диалогов с чат-ботами, которыми пользователи делились через публичные ссылки, напомнили в компании MWS AI. В настоящее время не зафиксировано новых утечек диалогов с ChatGPT или DeepSeek, не сообщалось о взломах или открытии доступа к закрытым перепискам, отметили в компании.

Эксперты предполагают, что обнаруженные переписки — это либо устаревшие страницы, либо специально опубликованные. В компании подтвердили, что попасть в аккаунт или просмотреть закрытую историю переписок невозможно.

В «Яндексе» сообщили, что в чате с «Алисой AI» делиться диалогами можно только осознанно — автоматическая генерация ссылок не происходит. Пользователи могут делиться либо всем диалогом, либо отдельными вопросами и ответами, при этом такие ссылки закрыты от поисковых систем.

По словам представителей, автор полностью контролирует созданную ссылку. У нее есть ограниченный срок действия — 14 дней, и ее можно в любой момент отозвать в личном кабинете. При этом файлы, прикрепленные к диалогу, по ссылке не передаются — получатель видит только факт наличия файла, но не сам его. Если собеседник продолжит диалог по полученной ссылке, доступ к нему будет только у него.

Никита Егоров