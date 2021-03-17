В Татарстане запустят госпрограмму для вывода предпринимателей на маркетплейсы

Власти республики видят потенциал в цифровизации ретейла и развитии е-commerce

Фото: Ринат Назметдинов

Перед созданным в Татарстане Центром электронной торговли поставили задачу — довести до первой онлайн-продажи 700 татарстанских компаний. Сейчас по объемам е-commerce республика занимает 1-е место в ПФО и 2-е место в России после Москвы и Московской области. За прошлый год число продавцов на маркетплейсах увеличилось в 10 раз — до 5 тысяч. Росту показателей поспособствовала и пандемия, когда люди предпочитали совершать покупки из дома. Впрочем, для успешного развития электронной торговли в Татарстане не хватает инфраструктуры. Бизнес-омбудсмен Фарид Абдулганиев пообещал, что в новой программе будут предусмотрены различные меры поддержки бизнеса. Свои преференции анонсировали и крупные маркетплейсы, в том числе Ozon, открывший в Зеленодольском районе логистический центр.

Чтобы не работать в четыре раза больше, а получать в два раза меньше

Татарстан имеет большой потенциал для развития онлайн-торговли. Сейчас республика занимает 1-е место в ПФО и 2-е место в России после Москвы и Московской области по объемам е-commerce. Этому способствуют разные факторы, например, 77% домохозяйств региона обеспечены скоростным доступом в интернет или количество продавцов на маркетплейсах за прошлый год выросло в 10 раз. Сейчас это уже 5 тыс. татарстанских поставщиков, выручка которых составила около 5 млрд рублей.

— Много это или мало? Если взять оборот розничной торговли — чуть меньше 1 трлн рублей, то на этом фоне цифры сами за себя говорят, — отметил бизнес-омбудсмен Фарид Абдулганиев.

В ноябре 2020 года на традиционной встрече президента Татарстана с бизнесом один предприниматель заявил, что хотел бы выйти на маркетплейс, но для этого нужно «разбюрократизировать систему». Республиканские власти всерьез над этим задумались, была создана рабочая группа, в которую вошли четыре министра и глава Ак Барс Банка, а возглавил ее Абдулганиев. С 1 марта в Казани заработал Центр электронной торговли, который знают, как «Маркетплейс.Легко». Это некоммерческая организация, которая безвозмездно оказывает услуги предпринимателям. 15 марта она стала технологическим партнером компании Ozon.

Ближайшая задача, поставленная Центру электронной торговли, — зарегистрировать и довести до первой продажи 700 татарстанских компаний, рассказал Абдулганиев

— У технологического партнера есть такие требования — онбординг (процесс знакомства пользователя с продуктом, — прим. ред.) он должен произвести менее, чем за 40 дней. Если больше — то тогда это дополнительные издержки для маркетплейса. У нас первый блин получился не совсем комом — он получился за 10 дней. Но мы полагаем, что можно сделать и быстрее. У нас есть опыт, когда делали это за считанные часы, — презентовал возможности новой организации бизнес-омбудсмен.



Ближайшая задача, поставленная Центру электронной торговли, — зарегистрировать и довести до первой продажи 700 татарстанских компаний. Именно интернет-магазины помогут решить больной для предпринимателей вопрос стагнации продаж, о чем они жалуются: «Работаем в четыре раза больше, а получаем в два раза меньше».

Кроме того, в настоящий момент готовится республиканская программа вывода предпринимателей на онлайновые площадки, которая будет включать различные меры поддержки бизнесу. Первые предложения — от компании «Авалон-продакшн» — о субсидировании из бюджета доставки товаров до покупателя и предпринимателя, представившегося Рустемом, о помощи в выходе на мировые маркетплейсы — Абдулганиев взял на карандаш. Тем более что есть вдохновляющий пример жительницы Казани, которая, находясь здесь, выводила европейских селлеров на европейские рынки.

Региональный директор Ozon в Поволжье Рустем Касимов подчеркнул, что для компании Татарстан является самым активным регионом по онлайн-покупкам

Проблема — отсутствие инфраструктуры

Однако для успешного развития электронной торговли в Татарстане не хватает инфраструктуры. Например, в Казани отсутствует продакшн-центр. Это студия, где можно провести предпродажную подготовку товара — сфотографировать его, красиво описать, снять видео и т. д. Абдулганиев рассказал, что недавно был в продакшн-студии компании «Ламода». Она занимает площадь 3,1 тыс. кв. м и состоит из 12 студий, где фотографируют только верхнюю одежду с участием моделей.

Нет и партнерских центров (3 PL-центров), где предприниматели могли бы оставить свой товар, а специалисты его правильно упаковали, довезли до склада, запустили в продажу, а потом еще и дали аналитику продаж. Словом, еще есть над чем работать, чтобы обеспечить рост онлайн-торговли.

Рынок e-commerce в Татарстане ежегодно прирастает на треть

Региональный директор Ozon в Поволжье Рустем Касимов подчеркнул, что для компании Татарстан является самым активным регионом по онлайн-покупкам. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), рынок e-commerce в республике ежегодно прирастает минимум на 30%. По итогам 2020-го его оборот составил 67 млрд рублей, а доля онлайна в общем объеме ретейла уже достигла 7% (годом ранее было 5%). И если раньше жители республики заказывали в основном цифровую технику, продовольственные товары, одежду и обувь, то с прошлого года в одном заказе встречаются товары различных категорий. Только на Ozon в 2020 году татарстанцами было куплено в три раза больше товаров, чем годом ранее или сделано на 89% заказов больше (по компании в целом — 32%) на сумму свыше 4,8 млрд рублей.

Рустем Касимов отметил, что рост идет по всем категориям товаров

Рустем Касимов отметил, что рост идет по всем категориям товаров. Но, например, ювелирка демонстрирует 8-кратный взлет — в частности, после того, как изделия из драгметаллов в конце 2019 года законодательно разрешили продавать дистанционно. Также татарстанцы интересуются приобретением мебели и других крупногабаритных товаров.



Спикер подчеркнул, что покупки становятся все более рациональными: люди хотят эксклюзивных предложений, акций, скидок, кэшбэков. Как следствие, растет интерес к финтехпродукции компании. В частности, за месяц удвоились заявки на выпуск Оzon-карт, правда, связано это и с тем, что с декабря они стали цифровыми.

Дополнительный канал продаж

Касимов заявил, что маркетплейс для предпринимателей — это дополнительный канал продаж, который снимает барьеры оффлайна. А в прошлом году он стал палочкой-выручалочкой в условиях пандемии. Оценили это и предприниматели из Татарстана. За прошлый год количество активных продавцов на площадке выросло более, чем в девять раз — до 500, а оборот увеличился в 17 раз, составив 1,2 млрд рублей.

Для привлечения новых поставщиков была снижена комиссия за продажу товара, а пару дней назад поставщики получили возможность самим выбрать, каким способом их заказ будет доставлен покупателю. Это может быть самостоятельная доставка, самого Ozon, других логистических компаний, «Почтой России».

Покупки становятся все более рациональными: люди хотят эксклюзивных предложений, акций, скидок, кэшбэков

— Это очень важная опция, мы к этому шли не один месяц. Теперь наш продавец может не только не хранить товар у нас на складе, но и не пользоваться нашими услугами, если ему другой логистический оператор предоставляет иную услугу, либо он захочет делать это самостоятельно — даже в пределах одного города», — подчеркнул региональный директор, надеясь, что такая вариативность привлечет продавцов тех категорий товаров, которые до этого не пользовались площадкой, — мебели, цветов, спортивного оборудования, требующего настройки, и т. д.

Еще одна возможность для сотрудничества с предпринимателями — это открытие пунктов выдачи компании. В прошлом году в Татарстане их количество увеличилось более, чем в три раза и свыше половины открыты партнерами компании, которые поверили в этот бизнес. Касимов отметил, что компания предоставляет им различные меры поддержки, бесплатно снабжает рекламными материалами и вывесками.

В ближайшее время состоится торжественное открытие фулфилмент-центра в Зеленодольском районе, но уже сейчас он принимает товары от татарстанских предпринимателей, упаковывает и отправляет их по России и за рубеж.

Квартира — с маркетплейса?

На деловом завтраке присутствовали предприниматели, которые поделились своим опытом онлайн-продаж. В частности, директор компании «Бизиквест» Валерия Ладанова подчеркнула, что увеличению реализации во многом способствовала пандемия, благодаря которой люди приучились заказывать товары через маркетплейсы.

директор компании «Бизиквест» Валерия Ладанова подчеркнула, что увеличению реализации во многом способствовала пандемия, благодаря которой люди приучились заказывать товары через маркетплейсы

«Бизиквест» является еще и бизнес-ангелом для других селлеров — помогает им заводить карточки товара, консультирует по отгрузке и оказывает прочие услуги. В частности, в прошлом году компания вывела на Ozon 600 предпринимателей, 200 из которых успешно реализуют свою продукцию. Ладанова отметила, как за год менялись представления бизнес-сообщества: если в 2020 году они только слышали о маркетплейсе, то в нынешнем — все хотят там продаваться и готовы увеличивать рекламный бюджет для роста продаж.

Большое подспорье — открытие логистического центра в Новой Туре, ведь раньше отгружать товар приходилось в Тверь. «Это сильно уменьшило расходы на логистику и как данность — больше селлеров хотят заходить на площадку», — подчеркнула Ладанова.

Алмаз Габидуллин, глава кукморской компании «Kiez», производящей валенки, отметил, что если раньше сезон продаж у него заканчивался 31 декабря, то после выхода на маркетплейс он реализует товар с августа до конца апреля, так как он востребован в тех регионах России, где зима длится не 3 месяца.

Алмаз Габидуллин, глава кукморской компании «Kiez», производящей валенки, отметил, что если раньше сезон продаж у него заканчивался 31 декабря, то после выхода на маркетплейс он реализует товар с августа до конца апреля

Не исключено, что в будущем на маркетплейсах появится нетрадиционный товар — такой как квартиры. Тот же Ozon, например, в прошлом году начал дистанционно продавать автомобили. Коммерческий директор компании «#СуварСтроит» Эльвира Галяутдинова отметила, что это тренд будущего, но в связи с коронавирусом рынок недвижимости «шагнул вперед». Уже сейчас выросло число покупателей, которые не хотят ехать в офис и проводят удаленные сделки по приобретению жилья.