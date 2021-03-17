В Татарстане запустят госпрограмму для вывода предпринимателей на маркетплейсы
Власти республики видят потенциал в цифровизации ретейла и развитии е-commerce
Перед созданным в Татарстане Центром электронной торговли поставили задачу — довести до первой онлайн-продажи 700 татарстанских компаний. Сейчас по объемам е-commerce республика занимает 1-е место в ПФО и 2-е место в России после Москвы и Московской области. За прошлый год число продавцов на маркетплейсах увеличилось в 10 раз — до 5 тысяч. Росту показателей поспособствовала и пандемия, когда люди предпочитали совершать покупки из дома. Впрочем, для успешного развития электронной торговли в Татарстане не хватает инфраструктуры. Бизнес-омбудсмен Фарид Абдулганиев пообещал, что в новой программе будут предусмотрены различные меры поддержки бизнеса. Свои преференции анонсировали и крупные маркетплейсы, в том числе Ozon, открывший в Зеленодольском районе логистический центр.
Чтобы не работать в четыре раза больше, а получать в два раза меньше
Татарстан имеет большой потенциал для развития онлайн-торговли. Сейчас республика занимает 1-е место в ПФО и 2-е место в России после Москвы и Московской области по объемам е-commerce. Этому способствуют разные факторы, например, 77% домохозяйств региона обеспечены скоростным доступом в интернет или количество продавцов на маркетплейсах за прошлый год выросло в 10 раз. Сейчас это уже 5 тыс. татарстанских поставщиков, выручка которых составила около 5 млрд рублей.
— Много это или мало? Если взять оборот розничной торговли — чуть меньше 1 трлн рублей, то на этом фоне цифры сами за себя говорят, — отметил бизнес-омбудсмен Фарид Абдулганиев.
В ноябре 2020 года на традиционной встрече президента Татарстана с бизнесом один предприниматель заявил, что хотел бы выйти на маркетплейс, но для этого нужно «разбюрократизировать систему». Республиканские власти всерьез над этим задумались, была создана рабочая группа, в которую вошли четыре министра и глава Ак Барс Банка, а возглавил ее Абдулганиев. С 1 марта в Казани заработал Центр электронной торговли, который знают, как «Маркетплейс.Легко». Это некоммерческая организация, которая безвозмездно оказывает услуги предпринимателям. 15 марта она стала технологическим партнером компании Ozon.
— У технологического партнера есть такие требования — онбординг (процесс знакомства пользователя с продуктом, — прим. ред.) он должен произвести менее, чем за 40 дней. Если больше — то тогда это дополнительные издержки для маркетплейса. У нас первый блин получился не совсем комом — он получился за 10 дней. Но мы полагаем, что можно сделать и быстрее. У нас есть опыт, когда делали это за считанные часы, — презентовал возможности новой организации бизнес-омбудсмен.
Ближайшая задача, поставленная Центру электронной торговли, — зарегистрировать и довести до первой продажи 700 татарстанских компаний. Именно интернет-магазины помогут решить больной для предпринимателей вопрос стагнации продаж, о чем они жалуются: «Работаем в четыре раза больше, а получаем в два раза меньше».
Кроме того, в настоящий момент готовится республиканская программа вывода предпринимателей на онлайновые площадки, которая будет включать различные меры поддержки бизнесу. Первые предложения — от компании «Авалон-продакшн» — о субсидировании из бюджета доставки товаров до покупателя и предпринимателя, представившегося Рустемом, о помощи в выходе на мировые маркетплейсы — Абдулганиев взял на карандаш. Тем более что есть вдохновляющий пример жительницы Казани, которая, находясь здесь, выводила европейских селлеров на европейские рынки.
Проблема — отсутствие инфраструктуры
Однако для успешного развития электронной торговли в Татарстане не хватает инфраструктуры. Например, в Казани отсутствует продакшн-центр. Это студия, где можно провести предпродажную подготовку товара — сфотографировать его, красиво описать, снять видео и т. д. Абдулганиев рассказал, что недавно был в продакшн-студии компании «Ламода». Она занимает площадь 3,1 тыс. кв. м и состоит из 12 студий, где фотографируют только верхнюю одежду с участием моделей.
Нет и партнерских центров (3 PL-центров), где предприниматели могли бы оставить свой товар, а специалисты его правильно упаковали, довезли до склада, запустили в продажу, а потом еще и дали аналитику продаж. Словом, еще есть над чем работать, чтобы обеспечить рост онлайн-торговли.
Рынок e-commerce в Татарстане ежегодно прирастает на треть
Региональный директор Ozon в Поволжье Рустем Касимов подчеркнул, что для компании Татарстан является самым активным регионом по онлайн-покупкам. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), рынок e-commerce в республике ежегодно прирастает минимум на 30%. По итогам 2020-го его оборот составил 67 млрд рублей, а доля онлайна в общем объеме ретейла уже достигла 7% (годом ранее было 5%). И если раньше жители республики заказывали в основном цифровую технику, продовольственные товары, одежду и обувь, то с прошлого года в одном заказе встречаются товары различных категорий. Только на Ozon в 2020 году татарстанцами было куплено в три раза больше товаров, чем годом ранее или сделано на 89% заказов больше (по компании в целом — 32%) на сумму свыше 4,8 млрд рублей.
Рустем Касимов отметил, что рост идет по всем категориям товаров. Но, например, ювелирка демонстрирует 8-кратный взлет — в частности, после того, как изделия из драгметаллов в конце 2019 года законодательно разрешили продавать дистанционно. Также татарстанцы интересуются приобретением мебели и других крупногабаритных товаров.
Спикер подчеркнул, что покупки становятся все более рациональными: люди хотят эксклюзивных предложений, акций, скидок, кэшбэков. Как следствие, растет интерес к финтехпродукции компании. В частности, за месяц удвоились заявки на выпуск Оzon-карт, правда, связано это и с тем, что с декабря они стали цифровыми.
Дополнительный канал продаж
Касимов заявил, что маркетплейс для предпринимателей — это дополнительный канал продаж, который снимает барьеры оффлайна. А в прошлом году он стал палочкой-выручалочкой в условиях пандемии. Оценили это и предприниматели из Татарстана. За прошлый год количество активных продавцов на площадке выросло более, чем в девять раз — до 500, а оборот увеличился в 17 раз, составив 1,2 млрд рублей.
Для привлечения новых поставщиков была снижена комиссия за продажу товара, а пару дней назад поставщики получили возможность самим выбрать, каким способом их заказ будет доставлен покупателю. Это может быть самостоятельная доставка, самого Ozon, других логистических компаний, «Почтой России».
— Это очень важная опция, мы к этому шли не один месяц. Теперь наш продавец может не только не хранить товар у нас на складе, но и не пользоваться нашими услугами, если ему другой логистический оператор предоставляет иную услугу, либо он захочет делать это самостоятельно — даже в пределах одного города», — подчеркнул региональный директор, надеясь, что такая вариативность привлечет продавцов тех категорий товаров, которые до этого не пользовались площадкой, — мебели, цветов, спортивного оборудования, требующего настройки, и т. д.
Еще одна возможность для сотрудничества с предпринимателями — это открытие пунктов выдачи компании. В прошлом году в Татарстане их количество увеличилось более, чем в три раза и свыше половины открыты партнерами компании, которые поверили в этот бизнес. Касимов отметил, что компания предоставляет им различные меры поддержки, бесплатно снабжает рекламными материалами и вывесками.
В ближайшее время состоится торжественное открытие фулфилмент-центра в Зеленодольском районе, но уже сейчас он принимает товары от татарстанских предпринимателей, упаковывает и отправляет их по России и за рубеж.
Квартира — с маркетплейса?
На деловом завтраке присутствовали предприниматели, которые поделились своим опытом онлайн-продаж. В частности, директор компании «Бизиквест» Валерия Ладанова подчеркнула, что увеличению реализации во многом способствовала пандемия, благодаря которой люди приучились заказывать товары через маркетплейсы.
«Бизиквест» является еще и бизнес-ангелом для других селлеров — помогает им заводить карточки товара, консультирует по отгрузке и оказывает прочие услуги. В частности, в прошлом году компания вывела на Ozon 600 предпринимателей, 200 из которых успешно реализуют свою продукцию. Ладанова отметила, как за год менялись представления бизнес-сообщества: если в 2020 году они только слышали о маркетплейсе, то в нынешнем — все хотят там продаваться и готовы увеличивать рекламный бюджет для роста продаж.
Большое подспорье — открытие логистического центра в Новой Туре, ведь раньше отгружать товар приходилось в Тверь. «Это сильно уменьшило расходы на логистику и как данность — больше селлеров хотят заходить на площадку», — подчеркнула Ладанова.
Алмаз Габидуллин, глава кукморской компании «Kiez», производящей валенки, отметил, что если раньше сезон продаж у него заканчивался 31 декабря, то после выхода на маркетплейс он реализует товар с августа до конца апреля, так как он востребован в тех регионах России, где зима длится не 3 месяца.
Не исключено, что в будущем на маркетплейсах появится нетрадиционный товар — такой как квартиры. Тот же Ozon, например, в прошлом году начал дистанционно продавать автомобили. Коммерческий директор компании «#СуварСтроит» Эльвира Галяутдинова отметила, что это тренд будущего, но в связи с коронавирусом рынок недвижимости «шагнул вперед». Уже сейчас выросло число покупателей, которые не хотят ехать в офис и проводят удаленные сделки по приобретению жилья.
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