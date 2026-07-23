Еврокомиссия оштрафовала Google на $1 млрд

Штрафы наложены за предоставление преимуществ своим сервисам в поисковой выдаче

Европейская комиссия наложила на корпорацию Google два штрафа на общую сумму €890 млн за нарушения антимонопольного законодательства. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

— Штраф в размере €460 млн наложен на компанию за предоставление преимуществ в поисковой выдаче Google Search своим сервисам в таких сферах, как онлайн-торговля, транспорт, гостиничные услуги и т. д., — передает «Коммерсантъ» сообщение Еврокомиссии.

Второй штраф, на €430 млн, наложен за то, что Google Play, по мнению регулятора, не позволял разработчикам приложений направлять пользователей к альтернативным способам покупки цифровых товаров и услуг.

Директор аналитического центра Open Markets Institute Europe Макс фон Тун в комментарии The Guardian назвал штрафы «абсолютным минимумом» для компании с годовой выручкой более $400 млрд.

Ранее в России фиксировались проблемы с доступом к сервисам Google.



Вадим Вахрушев