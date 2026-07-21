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Telegram запустит собственный криптокошелек

18:35, 21.07.2026

Кошелек будет встроен в приложение

Telegram запустит собственный криптокошелек
Фото: Christian Wiediger на Unsplash

Основатель Telegram Павел Дуров объявил о скором появлении в мессенджере собственного криптокошелька.

— Мы представляем собственный криптокошелек Gram, который будет доступен в каждом приложении Telegram, — написал он в своих социальных сетях.

Внедрение кошелька без хранения ключей состоится уже этим летом. Технология позволит более чем миллиарду пользователей Telegram проводить мгновенные криптовалютные транзакции без каких-либо комиссий.

Ранее Госдума приняла закон «О цифровых валютах и цифровых правах».

Вадим Вахрушев

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