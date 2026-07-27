В Москве сотрудницу одной компании уволили за разглашение тайны через DeepSeek

Она пересылала служебные документы через корпоративную почту, добавляя свою личную электронную почту в скрытую копию

Фото: Артем Дергунов

Топ-менеджер московской инженерной компании была уволена за разглашение коммерческой тайны, в том числе с использованием нейросети DeepSeek. Женщина безуспешно пыталась судиться с фирмой, требуя выплату «золотого парашюта». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на материалы.

По информации из документов, истец, проработавшая менее полугода на должности директора по продажам с окладом более 800 тысяч рублей, обратилась в суд с требованием отменить приказ об увольнении, инициированный работодателем из-за разглашения коммерческой тайны. Она согласилась на расторжение трудового договора с формулировкой «по соглашению сторон» и выплату «золотого парашюта» в размере 5 миллионов рублей.

Компания не признала иск, утверждая, что сотрудница неоднократно допускала утечки коммерческой информации. В частности, она пересылала служебные документы через корпоративную почту, добавляя свою личную электронную почту в скрытую копию. Более того, часть сведений была загружена в китайскую нейросеть DeepSeek, что создало угрозу их утечки.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Суд постановил, что у истицы не было служебной необходимости пересылать и направлять информацию с защищенных носителей работодателя на несогласованные адреса электронной почты и размещать ее на сторонних ресурсах. Суд также указал, что отправка конфиденциальных данных с корпоративной почты на личные адреса демонстрирует грубое нарушение трудовых обязанностей.

Компания отметила, что после утечки коммерческой тайны с одним из поставщиков были разорваны связи, а также сообщила о систематическом несоблюдении женщиной планов продаж. «Золотой парашют» предусматривался лишь в случае сокращения штата.

Несмотря на предложение работодателя заключить мировое соглашение и изменить формулировку увольнения, истец отказалась от предложенной суммы более 400 тысяч рублей. Суд не нашел оснований для признания приказа об увольнении незаконным и отклонил требования женщины.

На прошлой неделе СМИ сообщили, что переписки пользователей с нейросетью DeepSeek стали доступны в поисковой выдаче Google. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин подтвердил факт утечки и предположил, что это произошло из-за недостаточной настройки прав доступа со стороны разработчиков.

Ранее сообщалось, что доступ к нейросети DeepSeek не блокировался.

Никита Егоров