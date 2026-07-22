РКН: доступ к нейросети DeepSeek не блокировался
Доступ к информации может быть ограничен только по решению уполномоченных органов
Роскомнадзор опроверг информацию о блокировке доступа к китайской нейросети DeepSeek. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
— Доступ к нарушающей закон информации может быть ограничен только на основании решений уполномоченных органов, — передает ТАСС.
Ранее в СМИ появилась информация, что переписки пользователей с нейросетью DeepSeek попали в открытый доступ через Google.
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