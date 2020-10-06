Казанский суд вынес приговор экс-зампреду филиала «Россельхозбанка» в Татарстане

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6,5 года в колонии общего режима за мошенничество на 70 млн рублей должен провести бывший замдиректора татарстанского филиала «Россельхозбанка» Роман Семенихин. Такой приговор сегодня ему вынес Вахитовский райсуд Казани.



Потерпевшим по делу стало ООО «Завод строительных конструкций», уточнили «Реальному времени» в пресс-службе суда.

Согласно приговору, мошенническое хищение совершено с конца 2015 года по декабрь 2016-го, то есть до и после увольнения Семенихина из банка, в общении с представителями ЗСК он выдавал себя за лицо, способное оказать содействие в переводе банковской гарантии через стороннюю фирму.

Также установлено, что финансовые переговоры велись в фойе банка, куда Семенихин, уже выдавая себя за топ-менеджера банка, приходил как обычный посетитель. Деньги были перечислены, когда ныне осужденный представил бенефициару потерпевшей фирмы пакет документов, как позже оказалось, поддельных.

До «Россельхозбанка» Семенихин успел поработать на руководящих позициях в «Камаглавстрое», «Акибанке» «Татфондбанке» и Инвестиционно-венчурном фонде Татарстана.

Приговор пока не вступил в силу.

