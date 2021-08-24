«Нужно навести порядок и сохранить свое человеческое лицо»

Эксперты клуба «Волга» обсудили взаимодействие власти, предпринимателей и простых жителей в сфере экологии

Экология сегодня — это не только субботники и сдача макулатуры. Для жителя современного большого города эта сфера включает такие аспекты, как качество воды и воздуха, сохранение лесов, переработка ТБО, раздельный сбор мусора, развитие экологического транспорта, а также контроль за бездомными животными. Какие задачи на себя должны взять власти, а где в этой цепочке могут помочь обычные жители — обсудили участники дискуссии на заседании экспертного совета клуба «Волга».

Люди тянутся туда, где чистая окружающая среда

«Сохранение чистой окружающей среды — это задача всего человечества», — отметил на заседании экспертного совета клуба «Волга» министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков. Он рассказал, что благодаря федеральной поддержке на территории нашего региона уже третий год активно реализуется национальный проект «Экология», в рамках которого в 2020 году республика получила 2,9 млрд рублей. Эти деньги были направлены на такие мероприятия как «Оздоровление Волги», «Чистая страна», «Сохранение лесов», «Чистая вода». Всего же за 2020 год в Татарстане на сохранение экологии было потрачено 11,5 млрд рублей, большую часть вложили республиканские предприятия.

По словам министра на сегодня главными задачами ведомства являются контроль за качеством атмосферного воздуха и воды, рекультивация свалок, а также осуществление надзорной деятельности над предприятиями.

— Мы все знаем «Стратегию развития Татарстана — 2030", ее задача — это сохранение человеческого капитала. Люди тянутся туда, где есть экология, где есть рабочие места. Это все те факторы, которые должны развивать государство, — отметил Александр Шадриков.

Проблема бездомных животных

Депутат Госдумы Ольга Павлова в своем выступлении сделала акцент на бездомных животных. «В обществе есть огромный запрос на бережное отношение к природе и ответственное отношение к братьям нашим меньшим», — отметила она.

Парламентарий рассказала, что на сегодняшний день только две страны в мире имеют поправки в Конституциях, которые связаны с бездомными животными — это Россия и Германия. Что касается нашей страны, то, по словам политика, 7-й созыв Госдумы называют самым зеленым, поскольку за период его работы было принято огромное количество экологичных законов.

— Сегодня государство готовит программу по строительству типовых приютов, введены новые поправки в уголовный, гражданский и административный кодексы, где говорится о том, что люди, которые поиграли и выбросили на улицу животное, будут за это отвечать. Также есть новая схема: бездомные животные должны быть отловлены, обследованы, вакцинированы, чипированы и стерилизованы, если животное проявляет агрессию, то оно остается в приюте, — рассказала Ольга Павлова.

По словам политика, бездомные животные — это острая и сложная тема. Ведь с одной стороны стоят зоозащитники, которые против отлова и убийства животных, с другой — люди, которые столкнулись с агрессией бродячих собак. Поэтому сейчас основная задача перед государством — это строительство приютов и создание рабочих мест для кинологов, которых на сегодня не хватает.

Подземные площадки для мусора — новая реальность

В вопросах экологии всегда должно быть развитие и масштабирование, поэтому без новых веяний здесь не обойтись, считают эксперты. На встрече депутат Госсовета РТ и генеральный директор компании-застройщика «СМУ-88» Илья Вольфсон рассказал о новации, которая впервые появилась в Казани в прошлом году.

— На новых объектах мы начали внедрять системы подземного сбора мусора. Это отсутствие бродячих собак, которые возле «мусорок» собираются, отсутствие запахов. У этой системы много плюсов, и она достаточно проста в эксплуатации. Я думаю, что сейчас этот пример будет очень востребован, и может перейдет и к социальным объектам, — рассказал Илья Вольфсон.

По его словам, подобное ноу-хау существенного удорожания коммунальных услуг для местных жителей не вызвало. Эти контейнеры просто находятся под землей, а обслуживают их те же машины, что и надземные контейнеры.

Думай глобально, действуй локально

— Нынешнему поколению предстоит огромная работа, дабы сохранить экологию и окружающую среду для будущего поколения, — отметил министр экологии и природопользования РТ Александр Шадриков.

На встрече также присутствовали и представители общественности, которые поделились своими наблюдениями по теме сортировки отходов.

— Я заметила, что все, что связано с раздельным сбором мусора, влечет за собой осознанность и в других сферах жизни, — поделилась блогер и экоактивист Алина Сафина.

Девушка считает, что на сегодня людям не хватает диалога с властью и информированности об экологичном образе жизни. Она призвала жителей вносить свой вклад в сохранение окружающей среды, даже если им кажется, что подобные действия лишь капля в море.

— Думай глобально, действуй локально, — согласилась с ней Дилара Сатикова — руководитель татарстанской молодежной общественной организации «Будет чисто».