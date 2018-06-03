Павлова Ольга Ивановна
Общая информация
Депутат Государственной Думы РФ седьмого созыва
Образование:
Окончила Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина по специальности «биолог-генетик», Казанский государственный педагогический институт по специальности «учитель физической культуры».
Трудовая деятельность:
С октября 2014 г. — депутат Государственного Совета РТ пятого созыва.
С сентября 2016 г. — депутат Государственной Думы РФ седьмого созыва.
Член фракции «Единая Россия» в Государственном Совете Республики Татарстан.
Член Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по социальной политике.
Доктор педагогических наук.
Тренер по легкой атлетике Общественно-государственной организации «Физкультурно-спортивное общество „Динамо“ Республики Татарстан».
Заслуженный тренер Российской Федерации по легкой атлетике.
Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За доблестный труд».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 103265, г. Москва, ул. Охотный ряд, 1
Дата последнего обновления: 03.06.2018