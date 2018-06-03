Список персон

Павлова Ольга Ивановна

Гос. ведомства, Органы федеральной власти
Павлова Ольга Ивановна

Общая информация

Депутат Государственной Думы РФ седьмого созыва

Образование:

Окончила Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина по специальности «биолог-генетик», Казанский государственный педагогический институт по специальности «учитель физической культуры».

Трудовая деятельность:

С октября 2014 г. — депутат Государственного Совета РТ пятого созыва.
С сентября 2016 г. — депутат Государственной Думы РФ седьмого созыва.

Член фракции «Единая Россия» в Государственном Совете Республики Татарстан.
Член Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по социальной политике.

Доктор педагогических наук.
Тренер по легкой атлетике Общественно-государственной организации «Физкультурно-спортивное общество „Динамо“ Республики Татарстан».
Заслуженный тренер Российской Федерации по легкой атлетике.

Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За доблестный труд».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 103265, г. Москва, ул. Охотный ряд, 1

Дата последнего обновления: 03.06.2018

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