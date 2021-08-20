Средние зарплаты в Татарстане: у каких работников в этом году выросли доходы
Обзор «Реального времени» по величине средних заработков на предприятиях и в организациях республики
В этом году среднемесячная начисленная зарплата в Татарстане выросла на 11% и составила 42 121,7 рубля. Данные опубликовал Татарстанстат, пока только по итогам пяти месяцев — с января по май. Как выяснило «Реальное время», рост оплаты труда зафиксирован по всем видам экономической деятельности. У кого самая большая прибавка, какие специалисты зарабатывают больше всех, а кто еле еле сводит концы с концами — подробности в нашем материале.
Самые маленькие зарплаты в гостиничной сфере и общепите
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций республики, включая малое предпринимательство, согласно данным Татарстанстата за январь—май, составила 42 121,7 рублей. По сравнению с зарплатой за аналогичный период прошлого года (37 896,6 руб.), это на 11,1% больше.
Можно было бы подумать, что такой рост был на основе низкой базы пяти месяцев пандемийного 2020-го, но относительно доковидного периода (35 862,8 руб. в январе — мае 2019 г.) рост еще больше — 17,5%.
Если изучить данные о зарплатах по видам экономической деятельности, можно заметить, что меньше всех в Татарстане зарабатывают специалисты гостиничной сферы и предприятий общепита — всего 26 582 рубля. Несмотря на рост за год на 13,7% (с 23 369 руб.), отношение к среднереспубликанскому уровню средней заработной платы всего 63,1%.
|Виды деятельности
|январь-май 2021 г.
|январь-май 2020 г.
|январь-май 2019 г.
|Изменение в январе мае 2021-2020 гг.
|Изменение в январе мае 2021-2019 гг.
|Республика Татарстан
|42.122
|37.897
|35.863
|11,1%
|17,5%
|в том числе:
|сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство,
рыбоводство
|28.640
|24.505
|22.669
|16,9%
|26,3%
|добыча полезных ископаемых
|65.881
|60.207
|56.888
|9,4%
|15,8%
|обрабатывающие производства
|47.887
|42.134
|39.810
|13,7%
|20,3%
|обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
|53.933
|48.311
|44.978
|11,6%
|19,9%
|водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации
загрязнений
|33.767
|30.486
|28.123
|10,8%
|20,1%
|строительство
|32.962
|30.243
|29.959
|9,0%
|10,0%
|торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
|33.388
|30.519
|30.240
|9,4%
|10,4%
|транспортировка и хранение
|39.767
|35.848
|33.727
|10,9%
|17,9%
|деятельность гостиниц и предприятий общественного питания
|26.582
|23.369
|23.661
|13,7%
|12,3%
|деятельность в области информации и связи
|61.820
|51.445
|46.257
|20,2%
|33,6%
|деятельность финансовая и страховая
|61.317
|55.590
|50.393
|10,3%
|21,7%
|деятельность по операциям с недвижимым имуществом
|29.864
|28.267
|25.609
|5,6%
|16,6%
|деятельность профессиональная, научная и техническая
|58.746
|53.107
|49.389
|10,6%
|18,9%
|из нее научные исследования и разработки
|66.171
|60.788
|59.845
|8,9%
|10,6%
|деятельность административная и сопутствующие
дополнительные услуги
|30.828
|26.734
|24.392
|15,3%
|26,4%
|государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение
|42.375
|40.016
|37.714
|5,9%
|12,4%
|образование
|36.625
|33.255
|30.678
|10,1%
|19,4%
|деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
|
|38.618
|35.569
|1,9%
|10,6%
|деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений
|50.148
|41.222
|44.106
|21,7%
|13,7%
|предоставление прочих видов услуг
|34.236
|29.555
|25.916
|15,8%
|32,1%
Руководитель GMC Consulting Галина Маштакова видит причину низких зарплат в этих сферах в том, что количество выпускников, превышает вакантные должности:
— Приходится соглашаться на должности ниже свой специальности, чтобы начать развиваться в этом бизнесе. Деятельность гостиниц и общественного питания напрямую связана с уровнем заведения и городом присутствия. Сейчас выгоднее открывать заведения низкого класса, для большей проходимости, что как следствие влияет на уровень дохода сотрудников. Как увеличить зарплату? Поднимать уровень организации, качество обслуживания и ценники.
— Официантом может работать человек без образования. Если взять повара, то там уже требуется среднее специальное образование, однако в любом ресторане официантов будет больше, чем поваров, и, конечно, это будет сказываться на средних цифрах по заработной плате. Я думаю, что этот момент здесь влияет достаточно серьезно, потому что в данных отраслях задействована большая масса специалистов без какой-то квалификации.
При этом Осипова считает, что данная сфера вполне восстановилась после коронакризиса: «По нашим данным за первые семь месяцев этого года (январь-июль включительно) количество вакансий в сфере туризма, гостиниц и ресторанов в Татарстане выросло на 150% по сравнению с январем-июлем 2020 года, то есть вакансий стало почти в 2,5 раза больше».
По ее словам, сложности с пересечением границ переключили внимание россиян на внутренний туризм. А Татарстан — достаточно привлекательный с этой точки зрения регион. Это позитивно сказалось на развитии туристической сферы и смежные профессии.
— Мы видим, что здесь достаточно сильно растет спрос на персонал, требуются люди, компании развиваются, — указала собеседница издания.
Нескольким выше зарплата специалистов, занятых в сельском, лесном хозяйстве, занимающиеся охотой, рыболовством, рыбоводством. Средние заработки здесь составляют 28 640 руб. или 68% от уровня средней зарплаты по республике. За год доходы представителей этих отраслей выросли почти на 4 тыс. рублей или на 16,9% (с 24 5050 руб.).
Как ни странно это звучит, в тройку самых низкооплачиваемых входит также деятельность по операциям с недвижимым имуществом, по крайней мере, согласно данным официальной статистики. Татарстанские специалисты этой сферы получают в среднем 29 864 руб. или 70,9% от среднего значения по республике. Рост за год — в пределах 5,6% (с 28 267 руб.).
|Виды деятельности
|2021 г.
|2020 г.
|2019 г.
|Республика Татарстан
|100,0
|100,0
|100,0
|в том числе:
|сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство,
рыбоводство
|68,0
|64,7
|63,2
|добыча полезных ископаемых
|156,4
|158,9
|158,6
|обрабатывающие производства
|113,7
|111,2
|111,0
|обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
|128,0
|127,5
|125,4
|водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации
загрязнений
|80,2
|80,4
|78,4
|строительство
|78,3
|79,8
|83,5
|торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
|79,3
|80,5
|84,3
|транспортировка и хранение
|94,4
|94,6
|94,0
|деятельность гостиниц и предприятий общественного питания
|63,1
|61,7
|66,0
|деятельность в области информации и связи
|146,8
|135,8
|129,0
|деятельность финансовая и страховая
|145,6
|146,7
|140,5
|деятельность по операциям с недвижимым имуществом
|70,9
|74,6
|71,4
|деятельность профессиональная, научная и техническая
|139,5
|140,1
|137,7
|из нее научные исследования и разработки
|157,1
|160,4
|166,9
|деятельность административная и сопутствующие
дополнительные услуги
|73,2
|70,5
|68,0
|государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение
|100,6
|105,6
|105,2
|образование
|86,9
|87,8
|85,5
|деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
|93,4
|101,9
|99,2
|деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений
|119,1
|108,8
|123,0
|предоставление прочих видов услуг
|81,3
|78,0
|72,3
Максимальные заработки в области науки и добычи ископаемых
Максимальную заработную плату (66 171 руб.) в Татарстане имеют специалисты, занятые научными исследованиями и разработками. За год их доход увеличился на 5,4 тыс. рублей (или на 8,9%). В целом зарплата превышает среднюю по республике более, чем в полтора раза (157,1%). Научные работники по этому показателю опережают нефтяников.
На втором месте по величине доходов — работники, занимающиеся добычей полезных ископаемых с зарплатной в 65 881 руб. (это 156,4% от средней зарплаты по Татарстану). Их заработок вырос на 9,4% за год (с 60 207 руб.).
Замыкают тройку самых высокооплачиваемых — специалисты в области информации и связи (61 820 руб.). Они получают 146,8% от средней зарплаты по РТ. За год эти специалисты получили прибавку к зарплате в размере 20% (+10,4 тыс. руб.). А за два последних года — на треть (на 33,6% с 46 257 руб.).
По данным Татарстанстата, зарплата росла по всем отраслям. Однако не все с этим согласны. Так, Анна Осипова считает, что с начала года уровень предлагаемых в вакансиях зарплат фактически не изменился. В январе предлагаемая зарплата, по ее словам, составила 42 тыс. руб., в июле — 43 тыс.:
— Это средние цифры. В принципе, можно сказать, что на одном уровне держится зарплатное предложение в регионе. Если посмотреть прошлый год, то можно сказать, что заработные платы принципиально не изменились. В январе 2020 года среднее предложение составляло 42 тыс. рублей. Примерно в этих границах (41—43 тыс. руб.) зарплаты держатся последние полтора года.
А вот уровень ожидаемых зарплат, по ее мнению, вырос. В январе 2020 года ожидаемая зарплата была в среднем на уровне 36 тыс. рублей, в январе 2021 года — 38 тыс. руб., в июле — 39 тыс. руб.:
— Ожидаемая заработная плата — это то, что соискатели указывают в своем резюме. Соискателей на рынке не так много, и работодателям приходится конкурировать за хороших специалистов. Люди, которые выходят на рынок труда видят, что у них есть выбор, и это сказывается на зарплате, которую они запрашивают.
— Оклад ушел на минимум, а премиальная часть составляет более 60% зарплаты. Предполагается что это связано с переводом на «удаленку» и нестабильностью объемов работ.
Перспективные направления — производство, промышленность и IT
Среди перспективных направлений работы Маштакова выделила производственную сферу. «удаленка», по словам эксперта, однозначно останется для должностей, имеющих возможность находиться за пределами организации и имеющих четкую систему отчетности (продажи, бухгалтерия, аналитика, маркетинг).
Анна Осипова, среди перспективных направлений назвала сферу информационных технологий: «Эта сфера, которая проникает во все отрасли. Сегодня программисты нужны не только в IT-компаниях, но и, например, а ретейле. Продуктовый ретейлер очень активно нанимает сегодня программистов-разработчиков». Кроме того, она считает перспективными медицину и фармацевтику:
— Очень много к ним внимания, видим сильный дефицит кадров в этих сферах. Соискателей совсем здесь не много. Частная медицина также очень сильно развивается и тоже очень активно нанимает людей.
Кроме того, по ее словам, есть запрос на специалистов еще одной сферы: «Мы видим сейчас интерес к внутреннему туризму, количество вакансий растет. Растет количество туристических объектов, которые нанимают людей. Сфера достаточно интересная на сегодняшний день, особенно в таком регионе как Татарстан». Аналогичная ситуация с аналитикой данных:
— Сегодня появляется очень много связанных с нею профессий. Компании начинают работать с данными, которые у них копятся (данные о клиентах, о процессах). И востребованы специалисты для анализа этих данных. В целом все профессии развиваются очень интенсивно, трансформируются, в них появляется что-то новое. Активное развитие рынка труда идет по всем направлениям, — резюмировала Осипова.
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