Средние зарплаты в Татарстане: у каких работников в этом году выросли доходы

Обзор «Реального времени» по величине средних заработков на предприятиях и в организациях республики

Фото: Максим Платонов

В этом году среднемесячная начисленная зарплата в Татарстане выросла на 11% и составила 42 121,7 рубля. Данные опубликовал Татарстанстат, пока только по итогам пяти месяцев — с января по май. Как выяснило «Реальное время», рост оплаты труда зафиксирован по всем видам экономической деятельности. У кого самая большая прибавка, какие специалисты зарабатывают больше всех, а кто еле еле сводит концы с концами — подробности в нашем материале.

Самые маленькие зарплаты в гостиничной сфере и общепите

Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций республики, включая малое предпринимательство, согласно данным Татарстанстата за январь—май, составила 42 121,7 рублей. По сравнению с зарплатой за аналогичный период прошлого года (37 896,6 руб.), это на 11,1% больше.

Можно было бы подумать, что такой рост был на основе низкой базы пяти месяцев пандемийного 2020-го, но относительно доковидного периода (35 862,8 руб. в январе — мае 2019 г.) рост еще больше — 17,5%.



Если изучить данные о зарплатах по видам экономической деятельности, можно заметить, что меньше всех в Татарстане зарабатывают специалисты гостиничной сферы и предприятий общепита — всего 26 582 рубля. Несмотря на рост за год на 13,7% (с 23 369 руб.), отношение к среднереспубликанскому уровню средней заработной платы всего 63,1%.

Среднемесячная начисленная зарплата в Татарстане, включая малое предпринимательство, руб.

Виды деятельности январь-май 2021 г. январь-май 2020 г. январь-май 2019 г. Изменение в январе мае 2021-2020 гг. Изменение в январе мае 2021-2019 гг. Республика Татарстан 42.122 37.897 35.863 11,1% 17,5% в том числе: сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство,

рыбоводство 28.640 24.505 22.669 16,9% 26,3% добыча полезных ископаемых 65.881 60.207 56.888 9,4% 15,8% обрабатывающие производства 47.887 42.134 39.810 13,7% 20,3% обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 53.933 48.311 44.978 11,6% 19,9% водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации

загрязнений 33.767 30.486 28.123 10,8% 20,1% строительство 32.962 30.243 29.959 9,0% 10,0% торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 33.388 30.519 30.240 9,4% 10,4% транспортировка и хранение 39.767 35.848 33.727 10,9% 17,9% деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 26.582 23.369 23.661 13,7% 12,3% деятельность в области информации и связи 61.820 51.445 46.257 20,2% 33,6% деятельность финансовая и страховая 61.317 55.590 50.393 10,3% 21,7% деятельность по операциям с недвижимым имуществом 29.864 28.267 25.609 5,6% 16,6% деятельность профессиональная, научная и техническая 58.746 53.107 49.389 10,6% 18,9% из нее научные исследования и разработки 66.171 60.788 59.845 8,9% 10,6% деятельность административная и сопутствующие

дополнительные услуги 30.828 26.734 24.392 15,3% 26,4% государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение 42.375 40.016 37.714 5,9% 12,4% образование 36.625 33.255 30.678 10,1% 19,4% деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 39.342 38.618 35.569 1,9% 10,6% деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений 50.148 41.222 44.106 21,7% 13,7% предоставление прочих видов услуг 34.236 29.555 25.916 15,8% 32,1%

Руководитель GMC Consulting Галина Маштакова видит причину низких зарплат в этих сферах в том, что количество выпускников, превышает вакантные должности:

— Приходится соглашаться на должности ниже свой специальности, чтобы начать развиваться в этом бизнесе. Деятельность гостиниц и общественного питания напрямую связана с уровнем заведения и городом присутствия. Сейчас выгоднее открывать заведения низкого класса, для большей проходимости, что как следствие влияет на уровень дохода сотрудников. Как увеличить зарплату? Поднимать уровень организации, качество обслуживания и ценники.

Другой собеседник издания, руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова, считает, что основная причина — в составе персонала в этих отраслях бизнеса. Большая часть сотрудников — это неквалифицированный, либо низкоквалифицированный персонал:

— Официантом может работать человек без образования. Если взять повара, то там уже требуется среднее специальное образование, однако в любом ресторане официантов будет больше, чем поваров, и, конечно, это будет сказываться на средних цифрах по заработной плате. Я думаю, что этот момент здесь влияет достаточно серьезно, потому что в данных отраслях задействована большая масса специалистов без какой-то квалификации.



При этом Осипова считает, что данная сфера вполне восстановилась после коронакризиса: «По нашим данным за первые семь месяцев этого года (январь-июль включительно) количество вакансий в сфере туризма, гостиниц и ресторанов в Татарстане выросло на 150% по сравнению с январем-июлем 2020 года, то есть вакансий стало почти в 2,5 раза больше».

По ее словам, сложности с пересечением границ переключили внимание россиян на внутренний туризм. А Татарстан — достаточно привлекательный с этой точки зрения регион. Это позитивно сказалось на развитии туристической сферы и смежные профессии.

— Мы видим, что здесь достаточно сильно растет спрос на персонал, требуются люди, компании развиваются, — указала собеседница издания.

Меньше всех в Татарстане зарабатывают специалисты гостиничной сферы и предприятий общепита. Фото: Максим Платонов

Нескольким выше зарплата специалистов, занятых в сельском, лесном хозяйстве, занимающиеся охотой, рыболовством, рыбоводством. Средние заработки здесь составляют 28 640 руб. или 68% от уровня средней зарплаты по республике. За год доходы представителей этих отраслей выросли почти на 4 тыс. рублей или на 16,9% (с 24 5050 руб.).

Как ни странно это звучит, в тройку самых низкооплачиваемых входит также деятельность по операциям с недвижимым имуществом, по крайней мере, согласно данным официальной статистики. Татарстанские специалисты этой сферы получают в среднем 29 864 руб. или 70,9% от среднего значения по республике. Рост за год — в пределах 5,6% (с 28 267 руб.).

Сооношение среднемесячной начисленной зарплаты по видам деятельности в Татарстане и среднереспубликанской в январе — мае, %

Виды деятельности 2021 г. 2020 г. 2019 г. Республика Татарстан 100,0 100,0 100,0 в том числе: сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство,

рыбоводство 68,0 64,7 63,2 добыча полезных ископаемых 156,4 158,9 158,6 обрабатывающие производства 113,7 111,2 111,0 обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 128,0 127,5 125,4 водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации

загрязнений 80,2 80,4 78,4 строительство 78,3 79,8 83,5 торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 79,3 80,5 84,3 транспортировка и хранение 94,4 94,6 94,0 деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 63,1 61,7 66,0 деятельность в области информации и связи 146,8 135,8 129,0 деятельность финансовая и страховая 145,6 146,7 140,5 деятельность по операциям с недвижимым имуществом 70,9 74,6 71,4 деятельность профессиональная, научная и техническая 139,5 140,1 137,7 из нее научные исследования и разработки 157,1 160,4 166,9 деятельность административная и сопутствующие

дополнительные услуги 73,2 70,5 68,0 государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение 100,6 105,6 105,2 образование 86,9 87,8 85,5 деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 93,4 101,9 99,2 деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений 119,1 108,8 123,0 предоставление прочих видов услуг 81,3 78,0 72,3

Максимальные заработки в области науки и добычи ископаемых

Максимальную заработную плату (66 171 руб.) в Татарстане имеют специалисты, занятые научными исследованиями и разработками. За год их доход увеличился на 5,4 тыс. рублей (или на 8,9%). В целом зарплата превышает среднюю по республике более, чем в полтора раза (157,1%). Научные работники по этому показателю опережают нефтяников.

На втором месте по величине доходов — работники, занимающиеся добычей полезных ископаемых с зарплатной в 65 881 руб. (это 156,4% от средней зарплаты по Татарстану). Их заработок вырос на 9,4% за год (с 60 207 руб.).

Замыкают тройку самых высокооплачиваемых — специалисты в области информации и связи (61 820 руб.). Они получают 146,8% от средней зарплаты по РТ. За год эти специалисты получили прибавку к зарплате в размере 20% (+10,4 тыс. руб.). А за два последних года — на треть (на 33,6% с 46 257 руб.).

Замыкают тройку самых высокооплачиваемых специалисты в области информации и связи. Фото: Максим Платонов

По данным Татарстанстата, зарплата росла по всем отраслям. Однако не все с этим согласны. Так, Анна Осипова считает, что с начала года уровень предлагаемых в вакансиях зарплат фактически не изменился. В январе предлагаемая зарплата, по ее словам, составила 42 тыс. руб., в июле — 43 тыс.:

— Это средние цифры. В принципе, можно сказать, что на одном уровне держится зарплатное предложение в регионе. Если посмотреть прошлый год, то можно сказать, что заработные платы принципиально не изменились. В январе 2020 года среднее предложение составляло 42 тыс. рублей. Примерно в этих границах (41—43 тыс. руб.) зарплаты держатся последние полтора года.

А вот уровень ожидаемых зарплат, по ее мнению, вырос. В январе 2020 года ожидаемая зарплата была в среднем на уровне 36 тыс. рублей, в январе 2021 года — 38 тыс. руб., в июле — 39 тыс. руб.:

— Ожидаемая заработная плата — это то, что соискатели указывают в своем резюме. Соискателей на рынке не так много, и работодателям приходится конкурировать за хороших специалистов. Люди, которые выходят на рынок труда видят, что у них есть выбор, и это сказывается на зарплате, которую они запрашивают.

Галина Маштакова отметила, что большинство работодателей пересмотрели соотношение оклада — премии:

— Оклад ушел на минимум, а премиальная часть составляет более 60% зарплаты. Предполагается что это связано с переводом на «удаленку» и нестабильностью объемов работ.



Перспективные направления — производство, промышленность и IT

Среди перспективных направлений работы Маштакова выделила производственную сферу. «удаленка», по словам эксперта, однозначно останется для должностей, имеющих возможность находиться за пределами организации и имеющих четкую систему отчетности (продажи, бухгалтерия, аналитика, маркетинг).

Анна Осипова, среди перспективных направлений назвала сферу информационных технологий: «Эта сфера, которая проникает во все отрасли. Сегодня программисты нужны не только в IT-компаниях, но и, например, а ретейле. Продуктовый ретейлер очень активно нанимает сегодня программистов-разработчиков». Кроме того, она считает перспективными медицину и фармацевтику:

— Очень много к ним внимания, видим сильный дефицит кадров в этих сферах. Соискателей совсем здесь не много. Частная медицина также очень сильно развивается и тоже очень активно нанимает людей.

Анна Осипова считает перспективными медицину и фармацевтику. Фото: Максим Платонов

Кроме того, по ее словам, есть запрос на специалистов еще одной сферы: «Мы видим сейчас интерес к внутреннему туризму, количество вакансий растет. Растет количество туристических объектов, которые нанимают людей. Сфера достаточно интересная на сегодняшний день, особенно в таком регионе как Татарстан». Аналогичная ситуация с аналитикой данных:

— Сегодня появляется очень много связанных с нею профессий. Компании начинают работать с данными, которые у них копятся (данные о клиентах, о процессах). И востребованы специалисты для анализа этих данных. В целом все профессии развиваются очень интенсивно, трансформируются, в них появляется что-то новое. Активное развитие рынка труда идет по всем направлениям, — резюмировала Осипова.