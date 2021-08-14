Минобрнауки Татарстана запросило 5,4 млрд рублей на усиление безопасности школ

Фото: Максим Платонов

В адрес Минпросвещения России поступила заявка от Татарстана на выделение 5,4 млрд рублей. Эта сумма потребуется на то, чтобы снабдить 3 600 образовательных учреждений республики охранными системами. Об этом сообщили «Реальному времени» в Минобрнауки Татарстана.



Детальный список потребностей не разглашается. По стандартам безопасности, которые закреплены в федеральном законодательстве, здание школы и прилегающие территории должны быть оборудованы системами оповещения и управления эвакуацией. Основной центр контроля должен располагаться в отдельной комнате с пультом охраны на первом этаже здания. Здесь аккумулируются данные, получаемые с систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в Росгвардию. Плюс к этому основные входы по периметру здания должны быть оснащены системой управления и контроля доступа, а непосредственно на входе в здание школы ставятся металлоискатели.



Напомним, на сайте госзакупок появился тендер на 6,7 млн рублей на системы контроля и управления доступом в 79 школах, гимназиях и лицеях Казани.

