Главное о коронавирусе на 15 августа: народные песни для восстановления переболевших, новые волны COVID-19

Татарстан в десятке по количеству вакцинированных

В Татарстане за последние сутки выявили 51 новый случай COVID-19. Всего на 15 августа в республике зарегистрировано 24 686 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 21 794 человека, в том числе 13 за минувшие сутки.

Татарстан занял девятую строчку среди регионов России по количеству вакцинированных от коронавируса. В таблице, подготовленной «Коммерсантом», указано, что в республике привито 910 400 человек или 23,3% от всего населения.

По последним данным Минздрава РТ, в Татарстане вакцинацию от коронавируса прошли уже 917 775 жителей. Вторую прививку от COVID-19 из этого числа получил 730 281 человек.

Фото: Максим Платонов

Песни, сбалансированное питание и ЗОЖ для быстрого восстановления

За последние сутки в России выявили 21 624 новых случая коронавируса, выздоровели 16 426 пациентов. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 6 600 836 человек, а выздоровевших — до 5 884 316.



За сутки болезнь унесла жизни 816 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 170 499 человек.

В Роспотребнадзоре порекомендовали переболевшим коронавирусом петь протяжные народные песни на выдохе — это поможет восстановить легкие. Исполнять их специалисты советуют негромко и в удобной для человека тональности.

Помимо этого, руководитель отдела клинических исследований Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова обратила внимание, что людям, перенесшим COVID-19, следует полноценно и сбалансированно питаться, есть растительную белковую пищу, цельнозерновые продукты, сезонные овощи фрукты и употреблять витамин D.

Фото: Ринат Назметдинов

А вот от чрезмерных физических нагрузок, в том числе от бега и фитнеса, следует определенное время после болезни воздержаться, рекомендует главный врач физиотерапевтической больницы в Ярославле Елена Короткова. При этом здорового образа жизни, включающего небольшую физическую активность, таким людям просто необходимо придерживаться.

Добиться того, чтобы привито было 60% сотрудников, московским компаниям и учреждениям мешают несоответствие данных по среднесписочной численности работников, медотводы и сезон отпусков. А еще столичные работодатели обратили внимание, что обязательная вакцинация от коронавируса может привести к нехватке специалистов в определенных сферах.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что осенью может появиться новый штамм COVID-19. Однако его воздействие станет ощутимо лишь весной следующего года. Эксперт спрогнозировал рост заболеваемости, начиная с сентября. В начале зимы ситуация стабилизируется, предполагает Тимаков.

Фото lider-medicina.ru

Российские ученые разработали и зарегистрировали бесплатную компьютерную программу для врачей, помогающую составить индивидуальный план лечения пациентов с коронавирусом с учетом рекомендаций Минздрава РФ. «Амбулаторная помощь при COVID-19» доступна по открытой лицензии сотрудникам медицинских учреждений. Программу создали в НИУ «БелГУ».

Российские ученые разработали и зарегистрировали бесплатную компьютерную программу для врачей, помогающую составить индивидуальный план лечения пациентов с коронавирусом с учетом рекомендаций Минздрава РФ. «Амбулаторная помощь при COVID-19» доступна по открытой лицензии сотрудникам медицинских учреждений. Программу создали в НИУ «БелГУ». В Москве завели уголовное дело по факту предъявления фальшивого сертификата вакцинации от коронавируса на портал госуслуг и сайт mos.ru для получения QR-кода ( ч. 5 ст. 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа»). Нарушителю грозит штраф в размере до 80 тыс. рублей, до 480 часов обязательных работ или до 6 месяцев ареста. Виновного разыскивают.

Главврача республиканской клинической больницы Северной Осетии, где из-за нехватки кислорода погибли девять пациентов с коронавирусом, отправили под домашний арест на 2 месяца. Он подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть людей (ч. 3 ст. 238 УК РФ). При этом многие источники указывают, что на протяжении 4 месяцев он писал письма в республиканский Минздрав о неудовлетворительном состоянии системы подачи кислорода.

Фото: alania.gov.ru

В Тюменской области развернули очередной моноинфекционный госпиталь, рассчитанный на 400 коек — заболеваемость в регионе растет. Всего в регионе на сегодняшний день действует 3 469 коек для пациентов с COVID-19, из них занято 79,7%.

После того, как министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко указал на высокую заболеваемость коронавирусом в Самарской области, регион посетят специалисты по оказанию организационно-методической и лечебной помощи. Они оценят работу врачей и качество лечения пациентов с COVID-19.

Новые волны ковида

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 206 767 779 человек, 4 354 659 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (36 640 481). На второй строчке — Индия (32 192 576), на третьей — Бразилия (20 350 142), на четвертой — Россия (6 490 421, данные университета отстают от данных российского оперштаба), на пятой — Франция (6 471 262).



Больше всего смертей зафиксировано в США (621 253). За ними следуют Бразилия (568 788), Индия (431 225), Мексика (248 167), Перу (197 340) и Россия (166 795, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Власти Швейцарии считают, что страну ждет новая волна пандемии коронавируса. Нынешний уровень охвата граждан вакцинацией от коронавируса, а это порядка 50% населения, не сможет защитить от нее, уверен министр внутренних дел страны Ален Берсе.

В Иране тем временем объявили шестидневный локдаун и установили двухнедельный запрет на передвижение между провинциями из-за пятой волны COVID-19. С 12 часов понедельника, 16 августа, и до конца рабочего дня в субботу, 21 августа, все учреждения, офисы и банки страны не будут работать.

Фото: Максим Платонов

ВОЗ назвала «информационным вбросом» заявление британской газеты The Sunday Times о том, что организация заключила тайную сделку с правительством КНР относительно характера расследования международной группы ученых о происхождении коронавируса. Информацию из этой публикации в ВОЗ опровергли.

Газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что власти США разрабатывают план по ревакцинации некоторых категорий граждан. Предположительно, речь идет пожилых людях и о медиках.

День памяти защитников Отечества, или очередную годовщину начала войны с Грузией, в Абхазии 14 августа отметили без массовых памятных мероприятий. Решение это было принято в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в республике.

В Грузии тем временем от коронавируса вакцинировали 20,59% населения — более 767 тыс. жителей. Обе дозы препарата получили порядка 230 тыс. человек (6,15%). Населению страны для прививки доступны вакцины AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm и Sinovac Biotech.

Татьяна Демина