В Татарстане завершился процесс регистрации кандидатов избирательной кампании — 2021

В Татарстане завершился процесс регистрации кандидатов избирательной кампании — 2021, ЦИК России зарегистрировала федеральные списки кандидатов на выборах депутатов Государственной думы восьмого созыва.



На мандаты депутатов Госдумы по федеральному округу претендуют 14 политических партий, они выдвинули 3 909 кандидатов, включая 112 человек в региональных группах по Татарстану. Также на мандаты претендуют кандидаты, выдвинувшиеся по одномандатным округам.

Среди кандидатов в депутаты люди различных профессий: врач-нейрохирург, специальный корреспондент, начальник конструкторского бюро, заведующий лабораторией технологии и подготовки нефти, несколько профессиональных политиков, сообщил председатель ЦИК Республики Татарстан Андрей Кондратьев. По его словам, это свидетельствует о высокой политической активности жителей Татарстана.

Больше всего кандидатов зарегистрировали в Центральном округе (десять кандидатов). После него идут Московский, Приволжский и Альметьевский округа — по девять кандидатов. Нижнекамский и Набережночелнинский — по восемь.

Средний возраст кандидатов, выдвинутых по одномандатным округам в Татарстане, — 45 лет. Мужчин больше, чем женщин: 85% (45 человек) и 15% (восемь человек) соответственно.

17, 18 и 19 сентября в Татарстане пройдут дополнительные выборы депутатов Госсовета РТ по двум округам — Азинскому №15 и Студенческому №24. На два мандата в парламенте РТ претендуют пять и четыре человека соответственно.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Еще в дни голосования в Татарстане пройдут дополнительные выборы депутатов в органы местного самоуправления. На 226 вакантных мандатов пока претендуют 628 человек. Документы представили 782 человека, решения о регистрации или об отказе в регистрации по остальным кандидатам будут приняты не позднее 18 августа.

Центральная избирательная комиссия Татарстана за месяц до выборов поставила в избиркомы республики средства индивидуальной защиты. Они предназначены для членов комиссии и голосующих.

Маргарита Головатенко