В Казани предлагают создать экопарк нового вида — «луговой»

Экологи считают, что сохранить 50 гектаров живой природы посреди жилых комплексов можно малой кровью — при условии содействия городских властей

Фото: Инна Серова

Откорректировать генплан Казани, взять под защиту городские луга и создать новый городской экопарк предлагает казанский ученый Сергей Мухачев, и его поддерживают другие экологи. Экозащитник, который ранее предлагал оставить казанские газоны по примеру Сорбонны — в естественном виде, рассказал «Реальному времени» — о том, почему в Казани исчезли бабочки, где живут городские зайцы, и какая ошибка допускается в столице Татарстана при создании охраняемых природных территорий.

Белые Росы по-казански



Известный казанский эколог, заведующий лабораторией инженерных проблем биотехнологий КНИТУ-КХТИ Сергей Мухачев предлагает создать в Казани принципиально новый экопарк — таких у нас еще не было. Посреди бурно растущего района — вдоль улицы Братьев Батталовых раскинулся луг, а за ним — трехкилометровый овраг, тянущийся от РКБ до озера Верхний Кабан. Суть идеи Мухачева — превратить эти 50 гектаров естественного природного ландшафта в место для прогулок, занятий спортом, экскурсий школьников и студентов биологов. Вложений, по его мнению, это потребует немного — надо всего лишь обустроить удобные дорожки по существующим проселкам:

— Получится отличное место отдыха для тех, кто живет поблизости, летом — для пеших прогулок и катания на велосипеде, зимой — для лыжных прогулок. А на краю экопарка, у дороги, например, у перекрестка улиц Братьев Батталовых и Белые Росы, можно оборудовать «цивилизованную» его часть — кафе, пункты проката.

Суть идеи Мухачева — превратить эти 50 гектаров естественного природного ландшафта в место для прогулок, занятий спортом, экскурсий

Где живет казанский заяц

Но на Генплане Казани этот луг отведен под застройку, а границы зеленой зоны проходят точно по краю оврага. Мухачев считает, что Генплан надо корректировать, и не только в этой части. И вот почему:

— На луга у нас не обращают внимания — под охрану берут лес. В лучшем случае, кустарниковую растительность, а между тем наиболее ценными в экологическом отношении — с точки зрения биоразнообразия — являются участки на стыке луга и леса.

Эколог устроил для «Реального времени» мини-экскурсию по приовражному лугу:

— Смотрите, характер растительности на границе луга и леса меняется, и именно здесь встречается наибольшее количество видов растений. Луг сформировался на месте бывших учебных полей сельхозакадемии, от тех времен здесь остались люцерна и топинамбур, и последний постепенно захватывает территорию, вытесняя другую растительность. А на границе луга и леса, растущего в овраге, мы видим множество цветущих однолетников, медоносов — дикая герань, колокольчик, гвоздика, несколько видов ромашки, мышиный горошек, заячью лапку, клевер, львиный зев, пижму, зверобой… И, посмотрите, здесь есть бабочки — а ведь они почти исчезли из города. Тут не так много видов бабочек, как было раньше, но они есть. Еще есть. Потому что есть медоносы. Уничтожат луг, разнотравье — и их не станет. Как и редких видов растений, которые пока тут еще сохранились.

На границе луга и леса, как оказалось, живут еще и стрекозы, и ящерицы, и зайцы-русаки (их, увы, увидеть почти невозможно, уж очень пугливы). Богата кустарниковая растительность — например, по кромке луга встречается в большом количестве орешник. А старая лесопосадка и лес по кромке оврага состоят из крепких больших дубов, которые вполне способны, в отличие от жидких новых защитных посадок вдоль дороги, улавливать пыль, очищать и увлажнять загазованный воздух.

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Инна Серова

Инна Серова

Инна Серова

Инна Серова

Инна Серова

Инна Серова

Инна Серова

«Неэкологичный» закон

— В Казани сейчас начали предпринимать шаги по охране зеленых зон, берут под охрану лес, ручьи и овраги, а вот луговые участки отдают под застройку, не советуясь по вопросам землеотвода ни с экологами, ни с общественностью, — сетует ученый. — В рамках действующего законодательства экологическая экспертиза проектов необязательна, а о землеотводах специалисты, которые могли бы сказать веское слово в пользу сохранения пограничных зон и лугов, узнают постфактум. Потому что не всегда проводятся общественные слушания. Эта процедура на сегодня также во многих случаях не является обязательной.

По мнению Сергея Мухачева, разработка и принятие генплана Казани также требовали серьезной экологической экспертизы, но на ней сэкономили. Однако даже в таком виде, говорит он, генплан помогает сохранению экологически значимых объектов в границах города: сейчас, по крайней мере, закреплены границы дозволенного в части застройки.

«Реальное время» направило в исполком Казани запрос о том, что делается и что можно еще сделать, чтобы ценные с экологической точки зрения территории не уходили под застройку, есть ли альтернатива таким решениям — проще сказать, имеются ли в границах города земли, которые можно отдавать застройщикам, не жертвуя «зелеными легкими» города, и есть ли возможность всегда организовывать широкое публичное обсуждение при подобных сомнительных землеотводах.

Посреди бурно растущего района — вдоль улицы Братьев Батталовых раскинулся луг, а за ним — трехкилометровый овраг, тянущийся от РКБ до озера Верхний Кабан

По получении ответ будет опубликован, а пока в телефонном разговоре в пресс-службе напомнили, что опыт сохранения таких территорий и сотрудничества с экозащитниками уже есть — это защита берега Казанки на Гаврилова, когда город пошел навстречу пожеланиям жителей и не стал застраивать пойму. В которой, заметим в скобках, по данным Мухачева, кроме профыей многочисленной живности, водятся даже четыре зайца-русака (было больше, но бродячие собаки уничтожают зайчат, и популяция сокращается).

Сам Мухачев также привел положительный пример такого сотрудничества — на левом берегу Казанки после моста Миллениум не будет строиться бетонная набережная — по его словам, уже решено сохранить естественный облик берегов и создать там парк.

«Зеленых пространств должно быть много»

— Создание экопарка вроде того, который предлагает Мухачев, — это задача не генплана, который решает более глобальные задачи и небольшими территориями не занимается, — оценил идею эколога казанский градостроитель, заведующий кафедрой градостроительства и планировки сельских населенных мест КГАСУ Александр Дембич. — Это, скорее, задача проекта планировки территории. Но беда Казани в том, что у нас проектов планировки территории имеется очень немного. Более 70 процентов территории Казани не имеет проектов планировки. Город не хочет тратить на них деньги, а пользуется таким приемом: территория размежевывается, а застройщиков, которые туда заходят, обязывают делать проект планировки за свой счет.

Застройщики же, ясное дело, разрабатывают проект, удобный для себя — такой, который обеспечивает максимальную прибыль.

Между тем, идея создания экопарка, охватывающего овраг и луг на улице Братьев Батталовых, кажется Александру Дембичу очень здравой:

— Мы давно говорим, что необходимо формировать в городе камерные зеленые пространства, их должно быть много, пусть и не очень больших. Желательно, чтобы они еще были связаны бульварами, пешеходными и велосипедными дорожками, чтобы в совокупности площадь зеленых пространств достигала 30—50 процентов от всей площади города.

Есть и еще одна проблема, говорит Дембич. Мало создать парк — его надо содержать

«Мертвая» земля и безденежье

Проблема же, по словам градостроителя, состоит в первую очередь в том, что значительная часть таких территорий уже выкуплена и находится в частной собственности (примером тут может служить группа компаний ASG Алексея Семина — главного лендлорда республики). Эти земли в значительной части омертвлены и пустуют — ждут своего часа десятки лет. Причин этому две: у одних собственников хватило средств выкупить землю, но недостаточно, чтобы ее застроить, а другие, скупив участки за бесценок, ждут, когда их цена поднимется в десятки раз после прокладки коммуникаций и строительства дорог и землю можно будет перепродать с баснословной выгодой.

Есть и еще одна проблема, говорит Дембич. Мало создать парк — его надо содержать:

— В программу парков и скверов, которая реализуется в Татарстане, средства на это не заложены, стало быть, с течением времени эти парки будут ветшать. Необходимо финансирование!

Не маловато будет?

Третья сложность — это масштабы зеленой зоны. Экопарк площадью 50—55 га способен «переварить» ограниченное количество посетителей, говорит Александр Дембич. Если микрорайон вокруг него разрастется, и число жителей перевалит за 5—7 тысяч — ценный природный объект просто вытопчут.

На этот довод, впрочем, заочно нашла контрдовод кандидат биологических наук, старший преподаватель кафедры природообустройства и водопользования института управления, экономики и финансов КФУ Галина Юпина:

— Парк не вытопчут, если предусмотреть правильное зонирование — выделить активную и пассивную зоны. Активная — со спортплощадками, кафе и прочим — оттянет на себя значительную часть посетителей, а в пассивную пойдут те, кому это интересно. Парк Горького сократился с 50 до примерно 30 гектаров, он в центре города. Однако пассивная его часть так и осталась тихой, и никто ее не вытоптал.

Казани, по ее мнению, не хватает именно таких экопарков:

— В Горкинско-Ометьевский лес люди едут даже из Авиастроительного района! О чем это говорит? О том, что нет в городе больше таких мест. А они нужны! И Мухачев прав: в пограничной зоне между лесом и лугом всегда наблюдается самое большое видовое разнообразие, именно такие территории представляют большую ценность! Значит, эту территорию стоит превратить в парк.

Хорошо забытое старое

По словам Александра Дембича, Казани нужны «микрорайонные» парки, и Европа давно идет именно этим путем: акцент там делается не на дворы, которые жители многоэтажек должны содержать за свой счет, а на устройство муниципальных парков рядом с микрорайоном. Тогда, говорит он, двор остается маленьким, а у жителей каждого микрорайона имеется возможность отдыхать на территории общественного пространства. Которое содержит муниципалитет.

Если применить этот принцип к идее Сергея Мухачева — как раз то и получится, только не с просто садом, а с экосадом

Да что там Европа, напомнил он, до этого давно додумались советские градостроители! Экспериментальный 9-й квартал Новых Черемушек, генплан которого был разработан в 1957 году, построен именно по такому принципу (не считая просторных зеленых дворов): дома и свой микрорайонный сад. Если применить этот принцип к идее Сергея Мухачева — как раз то и получится, только не с просто садом, а с экосадом.

— А вообще, — говорит Мухачев, — идеальный подход к городской экологии я видел в Харькове, где через весь город вьется река — она протекает в овраге, берега которого не застроены и не закованы в бетон, а оставлены в естественном состоянии. И в пространстве между городскими магистралями и рекой существует практически первозданная природа.