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В Казани предлагают создать экопарк нового вида — «луговой»

00:00, 16.08.2021 3

Экологи считают, что сохранить 50 гектаров живой природы посреди жилых комплексов можно малой кровью — при условии содействия городских властей

В Казани предлагают создать экопарк нового вида — «луговой»
Фото: Инна Серова

Откорректировать генплан Казани, взять под защиту городские луга и создать новый городской экопарк предлагает казанский ученый Сергей Мухачев, и его поддерживают другие экологи. Экозащитник, который ранее предлагал оставить казанские газоны по примеру Сорбонны — в естественном виде, рассказал «Реальному времени» — о том, почему в Казани исчезли бабочки, где живут городские зайцы, и какая ошибка допускается в столице Татарстана при создании охраняемых природных территорий.

Белые Росы по-казански

Известный казанский эколог, заведующий лабораторией инженерных проблем биотехнологий КНИТУ-КХТИ Сергей Мухачев предлагает создать в Казани принципиально новый экопарк — таких у нас еще не было. Посреди бурно растущего района — вдоль улицы Братьев Батталовых раскинулся луг, а за ним — трехкилометровый овраг, тянущийся от РКБ до озера Верхний Кабан. Суть идеи Мухачева — превратить эти 50 гектаров естественного природного ландшафта в место для прогулок, занятий спортом, экскурсий школьников и студентов биологов. Вложений, по его мнению, это потребует немного — надо всего лишь обустроить удобные дорожки по существующим проселкам:

— Получится отличное место отдыха для тех, кто живет поблизости, летом — для пеших прогулок и катания на велосипеде, зимой — для лыжных прогулок. А на краю экопарка, у дороги, например, у перекрестка улиц Братьев Батталовых и Белые Росы, можно оборудовать «цивилизованную» его часть — кафе, пункты проката.

Суть идеи Мухачева — превратить эти 50 гектаров естественного природного ландшафта в место для прогулок, занятий спортом, экскурсий

Где живет казанский заяц

Но на Генплане Казани этот луг отведен под застройку, а границы зеленой зоны проходят точно по краю оврага. Мухачев считает, что Генплан надо корректировать, и не только в этой части. И вот почему:

— На луга у нас не обращают внимания — под охрану берут лес. В лучшем случае, кустарниковую растительность, а между тем наиболее ценными в экологическом отношении — с точки зрения биоразнообразия — являются участки на стыке луга и леса.

Эколог устроил для «Реального времени» мини-экскурсию по приовражному лугу:

— Смотрите, характер растительности на границе луга и леса меняется, и именно здесь встречается наибольшее количество видов растений. Луг сформировался на месте бывших учебных полей сельхозакадемии, от тех времен здесь остались люцерна и топинамбур, и последний постепенно захватывает территорию, вытесняя другую растительность. А на границе луга и леса, растущего в овраге, мы видим множество цветущих однолетников, медоносов — дикая герань, колокольчик, гвоздика, несколько видов ромашки, мышиный горошек, заячью лапку, клевер, львиный зев, пижму, зверобой… И, посмотрите, здесь есть бабочки — а ведь они почти исчезли из города. Тут не так много видов бабочек, как было раньше, но они есть. Еще есть. Потому что есть медоносы. Уничтожат луг, разнотравье — и их не станет. Как и редких видов растений, которые пока тут еще сохранились.

На границе луга и леса, как оказалось, живут еще и стрекозы, и ящерицы, и зайцы-русаки (их, увы, увидеть почти невозможно, уж очень пугливы). Богата кустарниковая растительность — например, по кромке луга встречается в большом количестве орешник. А старая лесопосадка и лес по кромке оврага состоят из крепких больших дубов, которые вполне способны, в отличие от жидких новых защитных посадок вдоль дороги, улавливать пыль, очищать и увлажнять загазованный воздух.

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  • Инна Серова
  • Инна Серова
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  • Инна Серова
  • Инна Серова
  • Инна Серова

«Неэкологичный» закон

— В Казани сейчас начали предпринимать шаги по охране зеленых зон, берут под охрану лес, ручьи и овраги, а вот луговые участки отдают под застройку, не советуясь по вопросам землеотвода ни с экологами, ни с общественностью, — сетует ученый. — В рамках действующего законодательства экологическая экспертиза проектов необязательна, а о землеотводах специалисты, которые могли бы сказать веское слово в пользу сохранения пограничных зон и лугов, узнают постфактум. Потому что не всегда проводятся общественные слушания. Эта процедура на сегодня также во многих случаях не является обязательной.

По мнению Сергея Мухачева, разработка и принятие генплана Казани также требовали серьезной экологической экспертизы, но на ней сэкономили. Однако даже в таком виде, говорит он, генплан помогает сохранению экологически значимых объектов в границах города: сейчас, по крайней мере, закреплены границы дозволенного в части застройки.

«Реальное время» направило в исполком Казани запрос о том, что делается и что можно еще сделать, чтобы ценные с экологической точки зрения территории не уходили под застройку, есть ли альтернатива таким решениям — проще сказать, имеются ли в границах города земли, которые можно отдавать застройщикам, не жертвуя «зелеными легкими» города, и есть ли возможность всегда организовывать широкое публичное обсуждение при подобных сомнительных землеотводах.

Посреди бурно растущего района — вдоль улицы Братьев Батталовых раскинулся луг, а за ним — трехкилометровый овраг, тянущийся от РКБ до озера Верхний Кабан

По получении ответ будет опубликован, а пока в телефонном разговоре в пресс-службе напомнили, что опыт сохранения таких территорий и сотрудничества с экозащитниками уже есть — это защита берега Казанки на Гаврилова, когда город пошел навстречу пожеланиям жителей и не стал застраивать пойму. В которой, заметим в скобках, по данным Мухачева, кроме профыей многочисленной живности, водятся даже четыре зайца-русака (было больше, но бродячие собаки уничтожают зайчат, и популяция сокращается).

Сам Мухачев также привел положительный пример такого сотрудничества — на левом берегу Казанки после моста Миллениум не будет строиться бетонная набережная — по его словам, уже решено сохранить естественный облик берегов и создать там парк.

«Зеленых пространств должно быть много»

— Создание экопарка вроде того, который предлагает Мухачев, — это задача не генплана, который решает более глобальные задачи и небольшими территориями не занимается, — оценил идею эколога казанский градостроитель, заведующий кафедрой градостроительства и планировки сельских населенных мест КГАСУ Александр Дембич. — Это, скорее, задача проекта планировки территории. Но беда Казани в том, что у нас проектов планировки территории имеется очень немного. Более 70 процентов территории Казани не имеет проектов планировки. Город не хочет тратить на них деньги, а пользуется таким приемом: территория размежевывается, а застройщиков, которые туда заходят, обязывают делать проект планировки за свой счет.

Застройщики же, ясное дело, разрабатывают проект, удобный для себя — такой, который обеспечивает максимальную прибыль.

Между тем, идея создания экопарка, охватывающего овраг и луг на улице Братьев Батталовых, кажется Александру Дембичу очень здравой:

— Мы давно говорим, что необходимо формировать в городе камерные зеленые пространства, их должно быть много, пусть и не очень больших. Желательно, чтобы они еще были связаны бульварами, пешеходными и велосипедными дорожками, чтобы в совокупности площадь зеленых пространств достигала 30—50 процентов от всей площади города.

Есть и еще одна проблема, говорит Дембич. Мало создать парк — его надо содержать

«Мертвая» земля и безденежье

Проблема же, по словам градостроителя, состоит в первую очередь в том, что значительная часть таких территорий уже выкуплена и находится в частной собственности (примером тут может служить группа компаний ASG Алексея Семина — главного лендлорда республики). Эти земли в значительной части омертвлены и пустуют — ждут своего часа десятки лет. Причин этому две: у одних собственников хватило средств выкупить землю, но недостаточно, чтобы ее застроить, а другие, скупив участки за бесценок, ждут, когда их цена поднимется в десятки раз после прокладки коммуникаций и строительства дорог и землю можно будет перепродать с баснословной выгодой.

Есть и еще одна проблема, говорит Дембич. Мало создать парк — его надо содержать:

— В программу парков и скверов, которая реализуется в Татарстане, средства на это не заложены, стало быть, с течением времени эти парки будут ветшать. Необходимо финансирование!

Не маловато будет?

Третья сложность — это масштабы зеленой зоны. Экопарк площадью 50—55 га способен «переварить» ограниченное количество посетителей, говорит Александр Дембич. Если микрорайон вокруг него разрастется, и число жителей перевалит за 5—7 тысяч — ценный природный объект просто вытопчут.

На этот довод, впрочем, заочно нашла контрдовод кандидат биологических наук, старший преподаватель кафедры природообустройства и водопользования института управления, экономики и финансов КФУ Галина Юпина:

— Парк не вытопчут, если предусмотреть правильное зонирование — выделить активную и пассивную зоны. Активная — со спортплощадками, кафе и прочим — оттянет на себя значительную часть посетителей, а в пассивную пойдут те, кому это интересно. Парк Горького сократился с 50 до примерно 30 гектаров, он в центре города. Однако пассивная его часть так и осталась тихой, и никто ее не вытоптал.

Казани, по ее мнению, не хватает именно таких экопарков:

— В Горкинско-Ометьевский лес люди едут даже из Авиастроительного района! О чем это говорит? О том, что нет в городе больше таких мест. А они нужны! И Мухачев прав: в пограничной зоне между лесом и лугом всегда наблюдается самое большое видовое разнообразие, именно такие территории представляют большую ценность! Значит, эту территорию стоит превратить в парк.

Хорошо забытое старое

По словам Александра Дембича, Казани нужны «микрорайонные» парки, и Европа давно идет именно этим путем: акцент там делается не на дворы, которые жители многоэтажек должны содержать за свой счет, а на устройство муниципальных парков рядом с микрорайоном. Тогда, говорит он, двор остается маленьким, а у жителей каждого микрорайона имеется возможность отдыхать на территории общественного пространства. Которое содержит муниципалитет.

Если применить этот принцип к идее Сергея Мухачева — как раз то и получится, только не с просто садом, а с экосадом

Да что там Европа, напомнил он, до этого давно додумались советские градостроители! Экспериментальный 9-й квартал Новых Черемушек, генплан которого был разработан в 1957 году, построен именно по такому принципу (не считая просторных зеленых дворов): дома и свой микрорайонный сад. Если применить этот принцип к идее Сергея Мухачева — как раз то и получится, только не с просто садом, а с экосадом.

— А вообще, — говорит Мухачев, — идеальный подход к городской экологии я видел в Харькове, где через весь город вьется река — она протекает в овраге, берега которого не застроены и не закованы в бетон, а оставлены в естественном состоянии. И в пространстве между городскими магистралями и рекой существует практически первозданная природа.

Инна Серова, фото автора
ОбществоИнфраструктураБизнесЭкономикаИнвестицииВласть Татарстан Город КазаньДембич Александр АлексеевичИнвестиционная Группа Компаний Эй Эс ДжиСемин Алексей Владимирович

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 комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 06:45
    Полностью поддерживаю эту идею. Зеленых нромальных зон и парков, как Горкинско-ометьевский нет в городе! Такие зоны нужны. Это легкие города! В Москве парки так парки, а у нас куций кусок, который можно обойти за пол часа прогулочным шагом, обзовут парком. Там деревьев то нет. Гулять противно, природы не оставили совсем. Если будет по примеру Сорбоны, то будет просто здорово!
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  • Анонимно 07:49
    Нужно просто чтобы в каждом районе Казани было таких парков 2-3. Тогда и город будет красивым и воздух будет чище. А у нас сделали упор на стройку домов и всё...
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  • Анонимно 08:11
    Давно пора! И подобных парков надо больше!
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