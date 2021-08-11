Утепление цоколя в деталях и подробностях

Часть первая: пенополистирол, пенопласт, пенополиуретан

Счастливые обладатели цокольных этажей знают: на цоколь и фундамент приходится примерно 20% от всех теплопотерь вашего дома. А значит, если при строительстве недостаточно подробно продумать утепление этих важных элементов дома, потом это аукнется километровыми счетами за отопление. Поэтому многие рачительные домовладельцы предпочитают не поскупиться на решение этого вопроса с самого начала. В первой части статьи о том, как утепляют цоколь и фундамент, рассматриваем общие вопросы и три вида материалов — пенополистирол, пенопласт, пенополиуретан.

Утеплять или не утеплять? Изнутри или снаружи?

Как мы помним, цоколь — это продолжение фундамента, которое возвышается над уровнем земли и переходит в наружные стены дома. Чаще всего там располагается отдельное помещение — так называемый цокольный этаж. Жить в нем проблематично, а вот мастерскую или, скажем, склад обустроить вполне удобно. Но для этого нужно как следует поработать над приведением его в порядок с точки зрения теплопотерь. И даже если цоколь использовать вы не планируете — если его не утеплить, через него будет утекать изрядная доля тепла дома.

Впрочем, варианты, когда утеплением цоколя можно пренебречь, есть. Например, если речь идет о дачном домике, который будет использоваться только летом. Или если подвала нет, а цоколь не выше полуметра и устроен только для защиты от подтопления. Или если вы живете в тропиках, и зимняя стужа вам не грозит.

Сначала надо продумать, изнутри или снаружи вы будете утеплять цоколь. Допустимы оба варианта, но с разной эффективностью. Специалисты чаще всего советуют утепление наружное, и вот почему. Если делать это изнутри, то теплопотери-то снизить удастся (в определенной степени), но между стеной и утеплителем неизбежно будет скапливаться конденсат, который повредит материалу цоколя. А вот если изолировать стены цоколя от холода снаружи — это защитит от холода и помещение, и материал стен. А точка росы сместится в сторону утеплителя, которому промерзание и воздействие холода нипочем.

Лучше проводить работы во время строительства дома. Однако если по каким-то причинам этого не было сделано, то можно утеплить цоколь и позже (но это более трудоемкая процедура).

Фото: banya-expert.com

Какими характеристиками должны обладать материалы для утепления цоколя?

Наши бабушки и дедушки использовали смесь глины и соломы. Но сегодня дедовские способы вызывают разве только ностальгическую улыбку. Нам доступны десятки разных утеплителей, на любой вкус и кошелек. Чтобы утеплить цоколь, кроме низкой теплопроводности материалы должны соответствовать следующим характеристикам.

Низкое водопоглощение. Утеплитель не должен впитывать влагу, это ухудшает его свойства. Ведь если материал, как губка, набрал воды, а потом она вдруг замерзла при ночных заморозках, структура утеплителя будет нарушена, и работать он не будет.

Утеплитель не должен впитывать влагу, это ухудшает его свойства. Ведь если материал, как губка, набрал воды, а потом она вдруг замерзла при ночных заморозках, структура утеплителя будет нарушена, и работать он не будет. Высокая прочность на сжатие. Это очень важная характеристика именно для утеплителя цоколя и фундамента: на материал будет давить почва, и он должен будет это давление выдержать.

Это очень важная характеристика именно для утеплителя цоколя и фундамента: на материал будет давить почва, и он должен будет это давление выдержать. Устойчивость к плесени и грызунам. Утеплитель, «дружественный» к разнообразной живности (будь то млекопитающие или грибок), не может в полной мере отвечать запросу человека.

Утеплитель, «дружественный» к разнообразной живности (будь то млекопитающие или грибок), не может в полной мере отвечать запросу человека. Огнестойкость. Материал не должен поддерживать открытый огонь и призван максимально оградить дом от опасности.

Современные домовладельцы, в зависимости от толщины своего кошелька, отдают предпочтение разным видам утеплителя для цоколя и фундамента: это теплоизоляционные плиты (пенопласт, экструдированный пенополистирол, минвата), наносимый напылением пенополиуретан, насыпной материал (чаще всего керамзит), теплая штукатурка, термопанели или даже просто грунт.

Фото: remstroiblog.ru

Пенополистирол или пенопласт?

Пенополистирол (он же пеноплекс) — один из самых популярных утеплителей для цоколя и фундамента. Он жестче и прочнее, чем пенопласт, находится в довольно приемлемой ценовой категории. Вот что считают главными достоинствами пенополистирола:

высокая эффективность теплоизоляции;

закрытая ячеистая структура обеспечивает устойчивость к влаге;

высокая прочность на сжатие обеспечивает защиту от давления почвы;

долговечность (производители заявляют полвека, вот только проверить пока не довелось — продолжаем наблюдения);

абсолютная непривлекательность для мышей и плесени;

простота монтажа;

негорючесть (спасибо пропитке антипиренами).

Недостатки, разумеется, тоже есть. Во-первых, как и все материалы, выпускаемые в плитах, он обеспечивает множество швов — поверхность получает мостики холода, которые надо заделывать. Кто-то их запенивает, кто-то использует другие типы изоляции. Но даже если вы берете листы с замковым соединением, обработать швы все равно придется. А если зимы в вашем регионе суровые (например, как в Татарстане несколько последних лет) — лучше не поскупиться и вообще отделать цоколь двойным слоем пенополистирола.

И еще один серьезный недостаток пенополистирола — он жутко крошится при разрезании. Поэтому придется повозиться с монтажом — он, хоть и не сложный, зато муторный.

Фото: podvaldoma.ru

Если жалко денег на пенополистирол, можно обратиться к его старшему брату, пенопласту. С точки зрения теплопроводности он молодец — тепло держит отлично. И по части дешевизны ему нет равных. Но недостатки, которые ему свойственны, заставляют задуматься: а стоит ли вообще игра свеч?

Начнем с противного звука, который издают куски пенопласта при соприкосновении друг с другом. Но он, конечно же, не недостаток — так, штришок к портрету материала. А вот то, что его могут прогрызть мыши (которые устраивают в пенопласте уютные гнездышки и проделывают разветвленную систему ходов) — уже хуже. А еще пенопласт хрупкий, поэтому чтобы сделать нормальную теплоизоляцию и защитить ее от давления грунта, потребуется стена из утеплителя толщиной в полкирпича. И, наконец, пенопласт поглощает влагу, поэтому сверху его нужно будет еще и качественно заизолировать (например, битумом).

Ввиду вышеперечисленных грехов, пенопласт все реже используют для утепления цоколя.

Фото: moypodval.ru

Вспененный пенополиуретан: дорого, богато, эффективно

Вариант лакшери: вспененный пенополиуретан. Это идеальный утеплитель. Наносится он тонким слоем из пульверизатора, и специалисты восторгаются им в один голос.

Пузырьки углекислого газа, которые образуются в установке, обеспечивают хорошую теплоизоляцию.

Материал абсолютно неинтересен ни плесени, ни грибку..

Слой утеплителя получается абсолютно монолитным: пенополиуретан заполняет все дефекты и трещины, никаких швов, никаких пробелов.

Материал прочный, жесткий, эластичный и легкий. А если вдруг слой повредится — поверх просто будет нанесен новый слой полимера, и все.

Фото: master-dom39.ru

Но есть, конечно, и недостатки. Во-первых (и, пожалуй, в-главных), материал весьма дорогой. Но даже если вы решили на него разориться — сами с нанесением не справитесь. Нужно специальное оборудование, реагенты и, конечно, умение со всем этим добром работать. И, наконец, пенополиуретан не любит солнечных лучей, так что надо сразу планировать финишную отделку фасада.

