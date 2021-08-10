Магдеев поручил подготовить социально-культурные учреждения к приемке тепла

Подготовить объекты социально-культурной сферы к приемке тепла в Набережных Челнах поручил мэр города Наиль Магдеев.



До начала отопительного сезона осталось немногим больше месяца. Он поручил не откладывать вопрос на потом, поскольку «погода непредсказуема».

«Все время в сентябре не будет стоять 25—30 градусов», — приводят его слова «Челнинские известия».

Мэр отметил, что первое тепло подают на объекты сфер здравоохранения и образования 10—15 сентября. Затем — в культурные и спортивные учреждения. Магдеев подчеркнул, что не должно быть разницы, в чьем ведении находится объект.

Завершающий этап опрессовки теплосетей начнется в Набережных Челнах 10 августа и продлится до 24 августа.

Маргарита Головатенко