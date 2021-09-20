Ренат Мистахов: «У нас есть шанс развернуть туристические потоки на Казань, Каму»

Судостроительная корпорация «Ак Барс» развивает гражданское судостроение, чтобы открывать новые речные маршруты не только по Волге, но и по Каме, Оби, Енисею

Безбрежные водные просторы, которыми окружена Казань, таят в себе гигантские нераскрытые возможности для полноценного судоходства по Казанке и Волге. Такое исключительно выгодное положение способно многократно увеличить и туристический трафик — достаточно перезапустить на качественно новом уровне программу круизов вверх и вниз по Волге, чтобы сделать Казань еще более притягательной для гостей. АО «Зеленодольский завод им. Горького» готово предложить широкий арсенал речных судов — от современных скоростных «Метеоров-2020» на подводных крыльях до прогулочного газохода «Чайка», с которого Казань открывается в неожиданном ракурсе.

Туристы «заходят» с Волги

Жаркая погода этого лета, которая установилась сразу на несколько недель, убедительно доказывает — пора выходить «на реку», расширять судоходные маршруты и заранее готовиться к будущему сезону. Казань, находящаяся в месте слияния Волги и Казанки, имеет особые перспективы в увеличении пассажирского потока на речных линиях. Сюда и так ежегодно приезжает немало туристов, а с началом летней навигации трафик можно приумножить за счет водных транспортных путей. Казанский речной порт, исторически считающийся центром речного судоходства, уже побил рекорды по количеству прибывающих транзитом теплоходов. Каждый день у причала пришвартовывается по два-три круизных судна, на каждом из которых отдыхают от 70 до 200 туристов. После пары часов «сухопутных» экскурсий по историческим достопримечательностям Казани они спешат отправиться на остров-град Свияжск и в Болгар, входящие в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. А оттуда белоснежные теплоходы в голубой дымке отплывают по Волге за пределы Татарстана, оставляя позади еще немало перспективных мест, способных увеличить частоту пассажирского сообщения и число туристических круизов.

Прогулочное судно-газоход «Чайка» для внутригородских речных линий. Фото: Максим Платонов

Для спокойного плавания по Волге и бурным рекам Сибири

АО «Зеленодольский завод им. Горького» в партнерстве с Зеленодольским ПКБ проектирует и строит разные типы пассажирских судов, которые придут на смену устаревшим. По оценкам российских судостроителей, замене подлежат около 70% действующего пассажирского флота ввиду ветхого состояния. Нуждается в обновлении и флот туристических теплоходов. В настоящее время теплоходы иностранного производства, на которых выполняются круизы, перешагнули 30—40-летний рубеж. Все это тормозило развитие новых маршрутов по внутренним водным путям. Отбор и управление проектами строительства новой техники ведется руководством АО «Судостроительная корпорация «Ак Барс».

На сегодня в активе зеленодольских судостроителей — прогулочное судно-газоход «Чайка» для внутригородских речных линий, скоростные суда на подводных крыльях «Метеор-2020» и проект круизного теплохода 17400. Каждый из них способен решать самые разнообразные транспортные задачи на реке, а облик и технические возможности задаются зеленодольскими «архитекторами». Вообще, за последние два-три года в судостроительной корпорации «Ак Барс» глубоко «нырнули» в сферу гражданского судостроения. До этого Зеленодольский завод им. Горького славился как производитель малых ракетных кораблей и боевых пограничных катеров береговой охраны, строящихся по заказу ВМФ РФ, и доля выпуска гражданских судов была значительно ниже.

— В последние годы ситуация с обновлением пассажирского флота меняется в лучшую сторону, — объясняют в руководстве корпорации интерес к новой тематике. — Предприятия ОПК, выпускающие до 100% специальных и военных судов, постепенно диверсифицируют портфель заказов. Зеленодольский завод им. Горького проявляет высокую активность и выходит с предложениями строительства новых комфортабельных пассажирских судов, отвечающих всем современным требованиям.

За последние два-три года в судостроительной корпорации «Ак Барс» глубоко «нырнули» в сферу гражданского судостроения. Фото: Максим Платонов

Увидеть кремль с середины Казанки

Казань — это не только башня Сююмбике, мечеть «Кул-Шариф», футбольный клуб «Рубин», вскоре к этим достопримечательностям можно будет причислить и речной газоход «Чайка». В этом году он совершил несколько рейсов с высокими гостями на борту.

Надо сказать, что «речные трамвайчики» давно курсируют по Москве-реке и по Неве в Санкт-Петербурге. Еще при первом прохождении «Чайки» по акватории Казанки горожане на ура восприняли перспективу водной прогулки, заранее интересуясь будущей стоимостью поездки.



Добавим, что «Чайка» стала первым прогулочным судном зеленодольцев. Это неторопливое судно, которое идет со скоростью до 18 км/ч. Вмещает до 176 пассажиров, а дальность его плавания — до 500 км. По словам разработчиков, «Чайка» создавалась для экскурсионных рейсов и была призвана заменить устаревшие советские суда типа «ОМ».

Из реки — в море

Абсолютно новым и заманчивым направлением может стать выход на строительство круизных теплоходов. На военно-морском салоне в Санкт-Петербурге судостроительная корпорация «Ак Барс» впервые представила эскизное решение проекта пассажирского теплохода 17400. Это трехпалубное пассажирское судно типа «река-море». В корпорации «Ак Барс» считают, что в стране исторически сохраняется устойчивый спрос на речные круизы. Так, в порт Казани заходят круизные суда из Перми, Нижнего Новгорода, Самары и других городов. Кроме того, казанский порт связан и с единой глубоководной системой нескольких морей — Балтийского, Каспийского, Азовского и Черного. А значит, есть прекрасные логистические возможности для водного трансфера «река-море».

«Если брать популярный туристический маршрут «Золотое кольцо по Волге», то билеты на него раскупают за год вперед, а сами теплоходы всегда достигают полной загрузки, — рассказывает гендиректор АО «Судостроительная корпорация «Ак Барс» Ренат Мистахов. — Но туристы не могут бесконечно путешествовать по этому маршруту, пусть и давно полюбившемуся. У нас есть прекрасная возможность развернуть туристические потоки на Каму, а в северных регионах страны — на Обь, Енисей и другие сибирские реки, если сможем предложить необходимое современное судно. Сейчас идет активная работа по очистке этих рек, чтобы обеспечить регулярное судоходство. Запросы туристов, желающих ходить по реке, превосходят возможности перевозчиков. А они не могут предоставить полноценный комфорт. По этой причине и было принято решение выйти с предложением о разработке нового круизного судна».

Но тут нужно заметить, что у российской школы судостроения нет ни опыта проектирования, ни строительства, так как исторически теплоходы поставлялись в СССР из европейских стран — ГДР, Чехии, Венгрии. «Наш проект 17400 мы формировали с учетом требований речников. Не сами выдумывали техническое задание, а проектировали исходя из опроса потенциальных эксплуатантов. Спрашивали, какой длиной и шириной должен обладать теплоход, какой осадкой, чтобы быть универсальным для эксплуатантов», — рассказал Ренат Мистахов. В итоге выбрали такие параметры: вместимость — до 200 мест, скорость — 24—25 км/ч, дальность плавания — до 2 тысяч км. В этом решении судно может эксплуатироваться на популярном маршруте Казань — Москва и других.

«Основным критерием при создании нового судна является его стоимость, — отметили в судостроительной корпорации «Ак Барс». — Важно сделать современный теплоход, который отвечал бы требованиям туристов. Об этом можно говорить долго, но, как всегда, все зависит от готовности бизнеса и регионов тратить деньги на строительство новых судов».

В судостроительной корпорации «Ак Барс» считают, что в стране исторически сохраняется устойчивый спрос на речные круизы. Фото: Олег Тихонов

Казань выстраивает речное сообщение с городами Поволжья

Но полномасштабное возрождение гражданского судостроения на заводе связывают с проектом «Метеор-2020» — скоростного судна на подводных крыльях, которое способно укрощать бурное течение сибирских рек. Подобные суда строили в упрощенном варианте еще 30 лет назад, так что у завода остались наработанные «навыки». «Метеор-2020» воплотил в себе наилучшие проектные решения, основанные на базовых принципах движения и особенностях конструкции. Правда, они дополнены более мощными двигателями и силовыми установками, а также современными системами управления судна. В новой модификации «Метеор-2020» имеет систему климат-контроля, интеллектуальные системы управления движением. Безопасность и комфорт — основные требования, которые предъявлялись при разработке этого проекта.

Новые суда типа «Метеор-2020» могли бы заменить устаревший парк советских «метеоров» в РТ. Это придало бы дополнительный импульс развитию туризма и положительно бы сказалось на имидже региона в целом.

«Большой интерес к нему проявляют регионы ПФО в связи с развитием межрегиональных речных перевозок, — рассказали в корпорации «Ак Барс». — Об этом неоднократно заявляли на профильных совещаниях представители правительств регионов. Так, рассматриваются варианты запуска межрегиональных маршрутов Самара — Казань — Самара, Казань — Ульяновск — Самара, Саратов — Самара — Саратов, Саратов — Волгоград — Саратов и других с использованием новых скоростных пассажирских судов на подводных крыльях типа «Метеор-2020», способных преодолевать на одной заправке до 500—600 км».

Серийное производство этих судов начато. В этом году Зеленодольский завод им. Горького выиграл контракт АО «Северречфлот» на поставку двух «Метеоров-2020» проекта 03830 стоимостью 850 млн рублей. Они строятся на условиях льготного лизинга по государственной программе РФ «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013—2030 годы». Оба теплохода будут работать на маршруте Ханты-Мансийск — Березово.

«Метеор-2020» — скоростное судно на подводных крыльях. Фото: sk-akbars.ru

Закупка новых судов, тем более за счет средств частного бизнеса и регионального бюджета, — дело затратное, и не каждый может себе это позволить с учетом короткого периода навигации. Большую поддержку регионам и бизнесу сегодня оказывает правительство РФ в части выделения ежегодных объемов льготного лизингового финансирования на длительный период 15—20 лет по сниженной процентной ставке до 2,5% под строительство новых судов. Также существует опыт регионов по получению из резервного фонда РФ по согласованию с правительством России прямого финансирования на покупку пассажирских судов под развитие межрегиональных пассажирских перевозок. Эти программы поддержки, несомненно, будут способствовать обновлению имеющегося флота в регионах и подогревать интерес заказчиков и эксплуатантов к новым судам. Хочется надеяться, что на фоне роста числа туристов, а также действующих мер государственной поддержки строительства новых пассажирских судов возрастет интерес регионов России к обновлению флота и развитию причальной и береговой инфраструктуры.