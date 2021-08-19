День в истории: возвращение казанцев из плена, Белка и Стрелка в космосе и рождение фотографии

Чем примечательна дата 19 августа

Сегодня, 19 августа, Всемирный день гуманитарной помощи и международный праздник фотографии, а в нашей стране — еще и день рождения русской тельняшки. В разные годы и столетия в этот день: в Салеме осудили за колдовство и повесили пять женщин; в Санкт-Петербурге открыли Пулковскую обсерваторию; советский космический корабль с собаками Белкой и Стрелкой совершил суточный полет с возвращением на Землю; в Москве предприняли попытку государственного переворота; Елена Исинбаева объявила о завершении спортивной карьеры; Google начала продажу своих акций на фондовом рынке. Родились 19 августа английский писатель Сэмюэл Ричардсон, российский генерал от кавалерии граф Матвей Платов, немецкий химик Юлиус Лотар Мейер, французский модельер Габриель (Коко) Шанель, американский конструктор Орвилл Райт. Скончались первый римский император Октавиан Август, итальянский архитектор позднего Возрождения Андреа Палладио, французский ученый Блез Паскаль, шотландский ученый, изобретатель паровой машины Джеймс Уатт, русский театральный деятель Сергей Дягилев, испанский поэт Федерико Гарсиа Лорка, российский поэт и переводчик Роберт Рождественский. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».





Создатель казанского рабфака, развитие набережной Казанки

19 августа 1878 года в Казани родился историк, философ, академик Академии наук СССР Владимир Адоратский. После окончания гимназии в 1897 году он поступил на математический факультет Казанского университета, но в 1898 году перевелся на юридический факультет, который окончил в июле 1903 года. Стал участником революции 1905—1907 годов, был в эмиграции. После Октябрьской революции, в 1918 году, вернулся в Россию. В сентябре 1919 года был командирован из Москвы в Казань для организации рабфака. 1 ноября 1919 года состоялось открытие рабфака Казанского университета, пятого по счету в РСФСР. Он был избран в президиум рабочего факультета.

Фото: iphras.ru

В ночь с 18 на 19 августа 1996 года в аэропорту Казани приземлился самолет Як-40, пассажирами которого были летчики, проведшие почти год в плену у афганских талибов*. Пролетев через воздушное пространство Ирана, российский самолет приземлился в Объединенных Арабских Эмиратах. За героизм, мужество и стойкость, проявленные при освобождении, командиру Владимиру Шарпатову и второму пилоту Газинуру Хайруллину было присвоено звание Героя России. Остальные члены экипажа были удостоены ордена Мужества. Самолет Ил-76 казанской авиакомпании «Аэростан», выполнявший транспортный рейс из Тираны (Албания) в Баграм (Северный Афганистан), был захвачен талибами 3 августа 1995 года.

19 августа 2005 года в Национальном музее РТ открылась выставка «Музейные раритеты — тысячелетию Казани». Она стала итогом работы многих поколений сотрудников музея, коллекционеров, ученых, бережно сохранявших исторические реликвии. Выставка заняла площадь более 4 тысяч квадратных метров. На ней представили древнейшие реликвии музея, относящиеся к эпохе Средневековья и XVIII веку, предметы времен Волжской Булгарии, эпохи Золотой Орды и Казанского ханства, а также другие раритеты.

Фото: tatarstan.ru

19 августа 2020 года президенту Татарстана Рустаму Минниханову презентовали проект стратегии развития набережной реки Казанки. Стратегию представил архитектор, урбанист Эдуард Моро. Концепция предполагает создание 12 новых парков на территориях в 1 536 га, в числе которых парк «Старая Казанка» («Иске Казансу»), парк «Манзара», парк «Сады у Казанки», Фестивальный квартал, парк знаний, спортивный парк, парк «Урам», эконабережная на территории «Русско-немецкой Швейцарии», Савиновский парк, парк «Залив Казанки», экопарк «Су аланы», «Парк пяти рек». Все территории вдоль реки предполагается связать единым маршрутом.



Пулковская обсерватория, попытка госпереворота, Исинбаева закончила карьеру

(7) 19 августа 1839 года было открыто здание Пулковской обсерватории в Санкт-Петербурге. Оно строилось по проекту архитектора Александра Брюллова. Ее созданием руководил выдающийся ученый-астроном Василий Струве, который и стал ее первым директором. В обсерватории находился один из самых больших на тот момент в мире телескопов — с фокусным расстоянием 7 м и диаметром объектива 38 см. Основным направлением работ в обсерватории было определение положения звезд в пространстве, а также поиск и исследование двойных звезд.

Фото: wikipedia.org

19 августа 1960 года собаки-космонавты Белка и Стрелка совершили космический полет на советском корабле «Спутник-5». Целью эксперимента было исследование воздействия космического излучения на живые организмы, а также проверка эффективности различных систем жизнеобеспечения — питания, водоснабжения, ассенизации, регенерации отходов. Полет продолжался более 25 часов, за время которого корабль совершил 17 полных витков вокруг Земли. На следующий день спускаемый аппарат с животными на борту благополучно приземлился в заданном районе. Вернувшиеся с орбиты собаки стали объектом повышенного внимания.

19 августа 1991 года по радио и телевидению было передано «Заявление советского руководства» о болезни президента Горбачева и передаче его полномочий вице-президенту Янаеву — председателю вновь созданного Государственного комитета по чрезвычайному положению. В Москву были введены войска, в том числе танки. Сопротивление ГКЧП возглавили президент РСФСР Борис Ельцин и руководство России. Были оглашены Указ Ельцина и «Обращение к гражданам России», где создание ГКЧП квалифицировалось как государственный переворот, а его члены объявлялись государственными преступниками. Массовые народные волнения, начавшиеся в Москве в этот период, а также переход некоторых воинских частей на сторону правительства России обусловили быстрое поражение ГКЧП, члены которого сдались и были арестованы.

Фото: wikipedia.org

19 августа 2016 года легкоатлетка Елена Исинбаева объявила о завершении спортивной карьеры. Двукратная олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира в прыжках с шестом окончательно решила уйти из спорта. «Этот прыжок завершает мою карьеру спортсмена — и открывает новый этап в моей жизни. Я не сдаюсь. Я иду дальше», — написала она на своей странице в соцсетях.



19 августа 2016 года новым министром образования и науки России стала уроженка Бугульмы — доктор исторических наук Ольга Васильева, занимавшая пост начальника управления по общественным проектам Администрации президента РФ. Президент страны Владимир Путин отправил в отставку министра образования и науки Дмитрия Ливанова. Он был назначен спецпредставителем президента по торгово-экономическим связям с Украиной.

Фото: wikipedia.org

Золотая лихорадка, акции Google, рок-фестиваль в Китае

19 августа 1848 года, благодаря газете The New York Herald, которая опубликовала первое сообщение о найденном в Калифорнии золоте, калифорнийская золотая лихорадка перешла в глобальную стадию. Тысячи иммигрантов со всего мира отправились в Калифорнию на поиски золота. И с 1848 по 1855 годы ее накрыла самая известная из всех многочисленных золотых лихорадок. Впервые золото было обнаружено вблизи лесопилки 24 января 1848 года, но владелец данной земли Джон Саттер предпочел скрыть данный факт, так как боялся потерять свою землю в случае начала массовых поисков золота.

19 августа 1839 года широкой общественности был представлен метод получения дагерротипа. Дагерротипия — первый практически примененный способ фотографирования с натуры. Она изобретена в 1838 году парижанином Дагерром, по имени которого и получила свое название. Часть открытия Дагерр должен был, однако, разделить с Н. Ньепсом, с которым он совместно работал и труды которого были прерваны его ранней кончиной в 1833 году. Правительство Франции купило патент Дагера и 19 августа 1839 года широко объявило миру об открытии. Так будущая фотография получила официальное научное «свидетельство о рождении».

Фото: wikipedia.org

19 августа 2002 года в Китае завершился Музыкальный фестиваль снежных гор — первый рок-фестиваль на открытом воздухе в истории страны. Его прозвали «китайским Вудстоком», фестиваль доказал, что рок есть и в Китае. Организаторы ожидали, что слушателей будет порядка 20—40 тыс., но помешала дождливая погода, а также то, что фестиваль проводился хотя и в очень красивом, но удаленном районе страны.

19 августа 2004 года Google начала продажу своих акций на фондовом рынке, то есть стала публичной компанией NASDAQ. Стоимость акций оценивалась в $85 за штуку, что делало ее капитализацию равной $23 млрд. В первый день торгов бумаги взлетели на 18%, что намного выше, чем средний рост бумаг в день размещения в тот год — 8,9%. Мало кто тогда предполагал, что компанию ждет такой успех. Ее акции к августу 2016 года прибавили, с учетом сплита, около 1 700%.

*Талибы — боевики запрещенной в России террористической организации.