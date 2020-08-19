Прибрежные территории Казанки планируют связать единым маршрутом

Президенту Татарстана Рустаму Минниханову презентовали проект стратегии развития набережной реки Казанки. Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.

Стратегию представил архитектор, урбанист Эдуард Моро. Концепция предполагает создание 12 новых парков на территориях в 1536 га, в числе которых парк «Старая Казанка» (Иске Казансу), парк «Манзара», парк «Сады у Казанки», Фестивальный квартал, парк знаний, спортивный парк, парк «Урам», эко набережная на территории Русско-немецкой Швейцарии, Савиновский парк, парк «Залив Казанки», экопарк «Су аланы», парк пяти рек. Все территории вдоль реки предполагается связать единым маршрутом.

По новой стратегии развития Казанки будут продуманы сценарии поведения горожан, активно отдыхающих у воды. Для примера урбанист привел Национальный городской парк в Торонто (Канада) — Rouge Natinal Urban Park, где на 4600 га расположен разнообразный и уникальный природный ландшафтом для походов, горных прогулок и занятий греблей.

Проект доступен на онлайн платформе kazanka.tatar — там можно поделиться мнением относительно, на сегодня поступило уже более 600 предложений.



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