Марат Галиханов, глава Следкома в Самаре: «Решил попробовать и затянуло»
О выборе профессии, COVID-19, отсутствии планов хедхантинга в РТ и новой должности — в блиц-интервью Марата Галиханова
Выходец из Татарстана сегодня приступит к работе на высокой должности в судебной «столице» Приволжского федерального округа. В разговоре с «Реальным временем» новый руководитель Следственного управления СКР по Самарской области Марат Галиханов поделился — связей на новом месте у него пока нет, поставлена задача — максимально сохранить имеющийся коллектив и «вместе работать на благо России».
Назначен на генеральскую должность
Официальный Указ Путина о назначении 39-летнего полковника юстиции Марата Галиханова на новую должность пока не опубликован. Первая информация о его подписании появилась еще 30 июля, а уже через несколько дней в федеральных СМИ прошло сообщение о резонансном убийстве в Самарской области, по которому затребовал доклад глава СКР Александр Бастрыкин. По версии следствия, подозреваемый подполковник угрозыска сначала сбил 15-летнюю на машине, а потом вместо оказания первой помощи — задушил и спрятал тело.
На тот момент новый глава регионального управления СК Марат Галиханов еще находился в отпуске. Его первая официальная встреча с коллективом намечена на сегодняшний день. Вкратце напомним, за плечами у начальника — звание лучшего следователя-2009 по расследованию преступлений организованных преступных формирований в Татарстане, 12 лет службы в республике (включая руководство отделами СК в Чистополе и Набережных Челнах) и четыре года работы на должности первого замруководителя Следкома по Кировской области.
Еще год назад источники «Реального времени» предполагали, что полковник юстиции Галиханов может продолжить службу в команде другого татарстанца Айрата Ахметшина, что в 2017-м возглавил Следком по Кировской области, а в 2019-м получил назначение на такую же должность в Нижегородской области. Однако в центральном аппарате СКР посчитали: на должности первого зама полковник показал себя так хорошо, что достоин генеральской должности.
Весной 2021 года истек предельный срок полномочий на посту главы СУ СКР Самарской области у генерал-майора юстиции Валерия Самодайкина, в июне он возглавил управление СК по Ивановской области. Как отмечают СМИ Самары, под руководством Самадайкина в регионе в пять раз выросло количество выявленных преступлений, совершенных сотрудниками МВД.
Один из источников утверждает: Галиханову усложнили задачу — не рекомендовали создавать команду на новом месте за счет кадров из Татарстана и Кировской области.
«Мы подписываем соглашение о согласии на перевод в любой регион. Отказ неприемлем»
В телефонной беседе с журналистом «Реального времени» Марат Галиханов вспомнил самые резонансные кировские дела, поделился историей раскрытия тяжкого преступления в Татарстане и задачами, которые придется решать в судебной столице ПФО.
— Добрый день, Марат Файзурахманович! Поздравляем вас с назначением! Помните, свою первую реакцию на предложение занять пост главного следователя в Самарской области?
— Сразу согласился. У нас других вариантов нет. Я же стоял в федеральном кадровом резерве — там мы подписываем согласие на переезд в любой другой субъект. Отказ тут неприемлем.
— А когда первый разговор о Самаре состоялся? Были ли другие предложения?
— Дату не вспомню. Или на стыке 2020-2021-го, или уже в этом году. О назначении в другие регионы предложений не поступало. Здесь все решает руководство — центральный аппарат Следственного комитета России. Мы — люди в погонах, приказ есть — исполняем. Под козырек и вперед.
Основная задача — сохранить по максимуму тот коллектив, что уже есть в Самарском управлении. Я считаю, это коллектив работоспособный
— Приходилось бывать в Самаре?
— Город мне не знаком. Ни разу не был... Вот сейчас выезжаю. В понедельник уже представление официальное запланировано, и начинаю работать. Вникаю в ситуацию я уже сейчас. Коллектив на новом месте побольше, чем кировский, но немного меньше, чем в Татарстане.
— Какие задачи перед вами поставили?
— Задачи одни — соблюдать закон и конституционные права граждан, работать во благо Российской Федерации. Приоритетных направлений работы у нас много — это и преступления несовершеннолетних, и против них, и коррупционные преступления, и должностные, и налоговые. Борьба с этими явлениями. И основная задача — расследование тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе и в сфере экономики.
— В Самаре есть выходцы из Татарстана, с которыми приходилось пересекаться?
— Нет, я таковых пока не знаю.
— Как будете формировать команду, зовете кого-то с собой?
— В планах такого не стоит. Основная задача — сохранить по максимуму тот коллектив, что уже есть в Самарском управлении. Я считаю, это коллектив работоспособный, поэтому моя задача, как руководителя, — найти с ним общий язык и наладить нормальную полноценную работу.
— Среди ваших новых замов уже есть выходец из Кировской области Александр Воеводин.
— Да, он был руководителем 2-го отдела по расследованию особо важных дел. Но в Кировской области он не был в моем подчинении, плотно мы не работали.
Сейчас судят бывшего главу Кирова и председателя законодательного собрания Кировской области [Владимира] Быкова по обвинениям в мошенничестве, получении взяток и организации растраты денежных средств
О деле кировского замгубернатора и раскрытом через 5 лет изнасиловании
— Можете подвести итоги работы по Кировской области — чему вас научил этот регион?
— Для меня это был первый регион, где я стал занимать руководящую должность на уровне субъекта. Это колоссальный опыт и сильная школа. Да и коллектив в области хороший — хотелось бы поблагодарить за поддержку и понимание. Я считаю, мы сработались и достигли довольно-таки серьезных результатов. Сложно было удержать первое место среди все следственных управлений по стране, но нам с приходом Айрата Саетовича [Ахметшина] удалось.
— В Татарстане в свое время прогремело ваше совместное дело по «Ренбизнесавто», а вам что больше запомнилось?
— Но не только это дело. Сейчас судят бывшего главу Кирова и председателя законодательного собрания Кировской области [Владимира] Быкова по обвинениям в мошенничестве, получении взяток и организации растраты денежных средств.
Для справки: по версии СК, в 2007-2015 годах Быков и руководитель Кировского завода охотничьего и рыболовного снаряжения Леонид Яфаркин приобрели за 1,8 млн участок, ценностью в 51 млн, якобы под строительный комплекс, а затем продали частями уже за 126 млн рублей. Также Быкова обвиняют в получении взятки 1,5 млн рублей за заключения договора с ООО «Удобный маршрут», и еще 7,8 млн в 2014-2016 годах — за заключение контрактов с АО «АТП» на поставку топлива. Вину он не признает.
Также направлено в суд дело зама губернатора по Кировской области Андрея Плитко по 18 эпизодам взяток в лесной сфере, всего там порядка 30 млн рублей подношений за заключение договоров купли-продажи древесины. При передаче 3,4 млн рублей через министра лесного хозяйства области было задержание с поличным. Были и другие серьезные дела. В том числе 3-4 дела по обманутым дольщикам.
— То есть вздрогнула Кировская область после десанта из Татарстана?
— Мне сложно судить. Думаю, это другие должны давать оценку. Очень благодарен коллегам из смежных ведомств — ФСБ, МВД и прокуратуры. У нас были полное взаимопонимание и поддержка. Поэтому, наверное, в такой слаженной работе и достигались результаты.
— А что можете сказать о татарстанской школе следствия, челнинских кадрах?
— В мою бытность работы очень сильный коллектив был челнинский. Да и татарстанская школа очень сильная. В Кировской области тоже были опытные кадры. Надеюсь, и в Самаре крепкий костяк.
— Какое из ваших дел, как следователя, особенно запомнилось?
— Помню, еще во время службы следователем прокуратуры было дело по изнасилованию в Казани, где спустя годы после совершения я все-таки по крупицам доказал причастность обвиняемого. Исключительно следственным путем. Там через 5 лет после преступления проявился телефон и на нем оказалась фотография жертвы. Стали устанавливать — от кого кому переходила эта трубка. И вышли на сотрудника УФСИН, который и совершил преступление. Посадили его лет на 5-6.
— А как получилось, что вы в свое время выбрали именно эту профессию?
— После вуза решил попробовать себя в роли следователя, а потом затянуло. Начинал в Бугульме, потом при Гумере Сайфихановиче Нафиеве работал в Авиастроительной прокуратуре, потом вместе с Айратом Саетовичем Ахметшиным вместе начинал работать в Зареченском межрайонном следственном отделе в Казани. Потом были Чистополь и Челны, в 2017-м — Киров, сейчас — Самара.
— Семья-то как все выдерживает?
— Да, им достается конечно. Но служба есть служба...
— Осложнил ли коронавирус работу следствия?
— Поначалу немножко осложнил, а потом все нормально. Я сам тоже привился, поэтому всех призываю.
— А чем привились?
— «Спутником».
— Будьте здоровы! Спасибо за интервью! Будем с интересом следить за вашей работой в Самаре.
Справка
Галиханов Марат Файзурахманович
- родился в 1982 году в городе Нижнекамск Республики Татарстан.
- В 2005 году окончил ГОУ ВПО «Казанский государственный университет имени В.И. Ульянова-Ленина» (высшее юридическое образование), в 2013 — ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет (высшее техническое образование)
- С 2005 года принят на службу в органы прокуратуры, где работал старшим следователем Бугульминской городской прокуратуры Республики Татарстан, старшим следователем прокуратуры Авиастроительного района г. Казани прокуратуры Республики Татарстан, следователем по особо важным делам Зареченского межрайонного следственного отдела СУ СК при прокуратуре РФ по Республике Татарстан.
- В 2009 году был назначен на должность заместителя руководителя Зареченского межрайонного следственного отдела СУ СК при прокуратуре РФ по Республике Татарстан.
- После образования Следственного комитета в 2011 году работал в должности заместителя руководителя Зареченского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Республике Татарстан, затем в должности руководителя Чистопольского МСО и руководителя следственного отдела по городу Набережные Челны СУ СКР по Республике Татарстан.
- В 2017 году был назначен на должность заместителя руководителя следственного отдела по Первомайскому району города Киров СУ СКР по Кировской области.
- В 2017 года по 2021 год занимал должность первого заместителя руководителя следственного управления СКР по Кировской области.
- С июля 2021 года Марат Файзурахманович назначен на должность руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области
- Награжден медалями «За заслуги» (2013 год), «300 лет первой следственной канцелярии» (2013 год), «За усердие в службе» (2015 год).
- Женат, двое детей.
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