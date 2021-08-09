Марат Галиханов, глава Следкома в Самаре: «Решил попробовать и затянуло»

О выборе профессии, COVID-19, отсутствии планов хедхантинга в РТ и новой должности — в блиц-интервью Марата Галиханова

Выходец из Татарстана сегодня приступит к работе на высокой должности в судебной «столице» Приволжского федерального округа. В разговоре с «Реальным временем» новый руководитель Следственного управления СКР по Самарской области Марат Галиханов поделился — связей на новом месте у него пока нет, поставлена задача — максимально сохранить имеющийся коллектив и «вместе работать на благо России».

Назначен на генеральскую должность



Официальный Указ Путина о назначении 39-летнего полковника юстиции Марата Галиханова на новую должность пока не опубликован. Первая информация о его подписании появилась еще 30 июля, а уже через несколько дней в федеральных СМИ прошло сообщение о резонансном убийстве в Самарской области, по которому затребовал доклад глава СКР Александр Бастрыкин. По версии следствия, подозреваемый подполковник угрозыска сначала сбил 15-летнюю на машине, а потом вместо оказания первой помощи — задушил и спрятал тело.

На тот момент новый глава регионального управления СК Марат Галиханов еще находился в отпуске. Его первая официальная встреча с коллективом намечена на сегодняшний день. Вкратце напомним, за плечами у начальника — звание лучшего следователя-2009 по расследованию преступлений организованных преступных формирований в Татарстане, 12 лет службы в республике (включая руководство отделами СК в Чистополе и Набережных Челнах) и четыре года работы на должности первого замруководителя Следкома по Кировской области.

Еще год назад источники «Реального времени» предполагали, что полковник юстиции Галиханов может продолжить службу в команде другого татарстанца Айрата Ахметшина, что в 2017-м возглавил Следком по Кировской области, а в 2019-м получил назначение на такую же должность в Нижегородской области. Однако в центральном аппарате СКР посчитали: на должности первого зама полковник показал себя так хорошо, что достоин генеральской должности.

За плечами у начальника — четыре года работы на должности первого замруководителя Следкома по Кировской области. Фото kirov.sledcom.ru

Весной 2021 года истек предельный срок полномочий на посту главы СУ СКР Самарской области у генерал-майора юстиции Валерия Самодайкина, в июне он возглавил управление СК по Ивановской области. Как отмечают СМИ Самары, под руководством Самадайкина в регионе в пять раз выросло количество выявленных преступлений, совершенных сотрудниками МВД.

Один из источников утверждает: Галиханову усложнили задачу — не рекомендовали создавать команду на новом месте за счет кадров из Татарстана и Кировской области.

«Мы подписываем соглашение о согласии на перевод в любой регион. Отказ неприемлем»

В телефонной беседе с журналистом «Реального времени» Марат Галиханов вспомнил самые резонансные кировские дела, поделился историей раскрытия тяжкого преступления в Татарстане и задачами, которые придется решать в судебной столице ПФО.

— Добрый день, Марат Файзурахманович! Поздравляем вас с назначением! Помните, свою первую реакцию на предложение занять пост главного следователя в Самарской области?

— Сразу согласился. У нас других вариантов нет. Я же стоял в федеральном кадровом резерве — там мы подписываем согласие на переезд в любой другой субъект. Отказ тут неприемлем.

— А когда первый разговор о Самаре состоялся? Были ли другие предложения?

— Дату не вспомню. Или на стыке 2020-2021-го, или уже в этом году. О назначении в другие регионы предложений не поступало. Здесь все решает руководство — центральный аппарат Следственного комитета России. Мы — люди в погонах, приказ есть — исполняем. Под козырек и вперед.

Фото vk.com/syskrsamara

Основная задача — сохранить по максимуму тот коллектив, что уже есть в Самарском управлении. Я считаю, это коллектив работоспособный

— Приходилось бывать в Самаре?

— Город мне не знаком. Ни разу не был... Вот сейчас выезжаю. В понедельник уже представление официальное запланировано, и начинаю работать. Вникаю в ситуацию я уже сейчас. Коллектив на новом месте побольше, чем кировский, но немного меньше, чем в Татарстане.

— Какие задачи перед вами поставили?

— Задачи одни — соблюдать закон и конституционные права граждан, работать во благо Российской Федерации. Приоритетных направлений работы у нас много — это и преступления несовершеннолетних, и против них, и коррупционные преступления, и должностные, и налоговые. Борьба с этими явлениями. И основная задача — расследование тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе и в сфере экономики.

— В Самаре есть выходцы из Татарстана, с которыми приходилось пересекаться?

— Нет, я таковых пока не знаю.

— Как будете формировать команду, зовете кого-то с собой?

— В планах такого не стоит. Основная задача — сохранить по максимуму тот коллектив, что уже есть в Самарском управлении. Я считаю, это коллектив работоспособный, поэтому моя задача, как руководителя, — найти с ним общий язык и наладить нормальную полноценную работу.

— Среди ваших новых замов уже есть выходец из Кировской области Александр Воеводин.

— Да, он был руководителем 2-го отдела по расследованию особо важных дел. Но в Кировской области он не был в моем подчинении, плотно мы не работали.

Фото kirov.sledcom.ru

Сейчас судят бывшего главу Кирова и председателя законодательного собрания Кировской области [Владимира] Быкова по обвинениям в мошенничестве, получении взяток и организации растраты денежных средств

О деле кировского замгубернатора и раскрытом через 5 лет изнасиловании

— Можете подвести итоги работы по Кировской области — чему вас научил этот регион?

— Для меня это был первый регион, где я стал занимать руководящую должность на уровне субъекта. Это колоссальный опыт и сильная школа. Да и коллектив в области хороший — хотелось бы поблагодарить за поддержку и понимание. Я считаю, мы сработались и достигли довольно-таки серьезных результатов. Сложно было удержать первое место среди все следственных управлений по стране, но нам с приходом Айрата Саетовича [Ахметшина] удалось.

— В Татарстане в свое время прогремело ваше совместное дело по «Ренбизнесавто», а вам что больше запомнилось?

— Но не только это дело. Сейчас судят бывшего главу Кирова и председателя законодательного собрания Кировской области [Владимира] Быкова по обвинениям в мошенничестве, получении взяток и организации растраты денежных средств.

Для справки: по версии СК, в 2007-2015 годах Быков и руководитель Кировского завода охотничьего и рыболовного снаряжения Леонид Яфаркин приобрели за 1,8 млн участок, ценностью в 51 млн, якобы под строительный комплекс, а затем продали частями уже за 126 млн рублей. Также Быкова обвиняют в получении взятки 1,5 млн рублей за заключения договора с ООО «Удобный маршрут», и еще 7,8 млн в 2014-2016 годах — за заключение контрактов с АО «АТП» на поставку топлива. Вину он не признает.

Также направлено в суд дело зама губернатора по Кировской области Андрея Плитко по 18 эпизодам взяток в лесной сфере, всего там порядка 30 млн рублей подношений за заключение договоров купли-продажи древесины. При передаче 3,4 млн рублей через министра лесного хозяйства области было задержание с поличным. Были и другие серьезные дела. В том числе 3-4 дела по обманутым дольщикам.

— То есть вздрогнула Кировская область после десанта из Татарстана?

— Мне сложно судить. Думаю, это другие должны давать оценку. Очень благодарен коллегам из смежных ведомств — ФСБ, МВД и прокуратуры. У нас были полное взаимопонимание и поддержка. Поэтому, наверное, в такой слаженной работе и достигались результаты.

— А что можете сказать о татарстанской школе следствия, челнинских кадрах?

— В мою бытность работы очень сильный коллектив был челнинский. Да и татарстанская школа очень сильная. В Кировской области тоже были опытные кадры. Надеюсь, и в Самаре крепкий костяк.

— Какое из ваших дел, как следователя, особенно запомнилось?

— Помню, еще во время службы следователем прокуратуры было дело по изнасилованию в Казани, где спустя годы после совершения я все-таки по крупицам доказал причастность обвиняемого. Исключительно следственным путем. Там через 5 лет после преступления проявился телефон и на нем оказалась фотография жертвы. Стали устанавливать — от кого кому переходила эта трубка. И вышли на сотрудника УФСИН, который и совершил преступление. Посадили его лет на 5-6.

— А как получилось, что вы в свое время выбрали именно эту профессию?

— После вуза решил попробовать себя в роли следователя, а потом затянуло. Начинал в Бугульме, потом при Гумере Сайфихановиче Нафиеве работал в Авиастроительной прокуратуре, потом вместе с Айратом Саетовичем Ахметшиным вместе начинал работать в Зареченском межрайонном следственном отделе в Казани. Потом были Чистополь и Челны, в 2017-м — Киров, сейчас — Самара.

— Семья-то как все выдерживает?

— Да, им достается конечно. Но служба есть служба...

— Осложнил ли коронавирус работу следствия?

— Поначалу немножко осложнил, а потом все нормально. Я сам тоже привился, поэтому всех призываю.

— А чем привились?

— «Спутником».

— Будьте здоровы! Спасибо за интервью! Будем с интересом следить за вашей работой в Самаре.

Ирина Плотникова