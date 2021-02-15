Верховный суд РТ смягчил приговор владельцам «РенБизнесАвто»

Сократил общий срок посадки на 5 месяцев владельцам компании «Ренбизнесавто» Верховный суд Татарстана. В результате наказание осужденного экс-гендиректора «Ренбизнесавто» Рената Габделхакова сократилось до 3 лет и 10 месяцев колонии общего режима, а наказание его отца Рафиля Габделхакова, бывшего коммерческого директора компании, снижено до 3 лет и 9 месяцев, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ВС РТ.



Напомним, в августе 2020 года Набережночелнинский горсуд наказал обоих бизнесменов сроками в 4 года за мошенничество с реализацией грузовиков на базе шасси КАМАЗ с липовыми паспортами о соответствии их двигателей экологическому стандарту Евро-4. Тогда обоих взяли под стражу в зале суда.

Прокуратура сразу подала апелляционное представление, указывая на мягкость приговора. Однако, по данным «Реального времени», еще до заседания апелляционной инстанции представление было отозвано.

В результате Верховный суд рассматривал жалобы лишь самих осужденных и их адвокатов. Добиться еще большего смягчения наказания удалось лишь Габделхаковым.

Приговор в отношении бывшего руководителя ГИБДД Кировской области Александра Плотникова, получившего 2,5 года колонии за превышение должностных полномочий и содействие мошенникам путем незаконной регистрации автомобилей, апелляционная инстанция менять не стала. Утвердила и условные сроки бывшим подчиненным Плотникова — Александру Окулову и Сергею Черезову.

Как выяснило «Реальное время», еще за время предварительного следствия заявленный ущерб бюджету РФ сократился с 837 млн рублей (по 279 комплектам авто) до 357,1 млн рублей (по 133 комплектам авто). Однако суд первой инстанции пересмотрел и эту цифру, установив, что покупатели 103 машин не признавались потерпевшими от мошенничества. В результате, согласно приговору, ущерб по 30 реализованным грузовикам составил 71,3 млн рублей.

Напомним, дело расследовалось в Следкоме по Кировской области. В ходе следствия обвиняемых бизнесменов аферисты дважды разводили на «взятки» в 40 и 100 млн рублей. В суд дело ушло с обвинением в деятельности преступного сообщества, однако прокурор в прениях в этой части претензии не поддержал.