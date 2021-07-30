Источник: татарстанец назначен главой Следкома по Самарской области

Назначен на генеральскую должность выходец из Татарстана, полковник юстиции Марат Галиханов. Указом президента РФ он назначен руководителем Следкома по Самарской области, утверждают источники «Реального времени».



Официально Указ еще не опубликован.

С 2017-го Галиханов занимал пост первого замруководителя Следкома по Кировской области. До этого на протяжении четырех лет он руководил работой следователей в Набережных Челнах.

В будущем году Марату Галиханову исполнится 40 лет. Родом из Нижнекамска. Является дважды выпускником Казанского университета, где получил высшее юридическое и техническое образование.

Службу начинал в 2005 году в органах прокуратуры — старшим следователем в Бугульме, затем в Авиастроительном районе Казани. После образования Следкома в 2011-м был замруководителя Зареченского межрайонного отдела, позже возглавлял следственные отделы в Чистополе и Челнах. В соседний регион перебрался вслед за казанцем Айратом Ахметшиным, который в 2017-м получил назначение на пост руководителя Следкома по Кировской области, а в 2019-м занял такую же должность в Нижегородской области.

Слухи о возможном назначении Галиханова в Самару появились несколько месяцев назад.