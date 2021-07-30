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Источник: татарстанец назначен главой Следкома по Самарской области

15:00, 30.07.2021
Источник: татарстанец назначен главой Следкома по Самарской области
Фото: kirov.sledcom.ru

Назначен на генеральскую должность выходец из Татарстана, полковник юстиции Марат Галиханов. Указом президента РФ он назначен руководителем Следкома по Самарской области, утверждают источники «Реального времени».

Официально Указ еще не опубликован.

С 2017-го Галиханов занимал пост первого замруководителя Следкома по Кировской области. До этого на протяжении четырех лет он руководил работой следователей в Набережных Челнах.

В будущем году Марату Галиханову исполнится 40 лет. Родом из Нижнекамска. Является дважды выпускником Казанского университета, где получил высшее юридическое и техническое образование.

Службу начинал в 2005 году в органах прокуратуры — старшим следователем в Бугульме, затем в Авиастроительном районе Казани. После образования Следкома в 2011-м был замруководителя Зареченского межрайонного отдела, позже возглавлял следственные отделы в Чистополе и Челнах. В соседний регион перебрался вслед за казанцем Айратом Ахметшиным, который в 2017-м получил назначение на пост руководителя Следкома по Кировской области, а в 2019-м занял такую же должность в Нижегородской области.

Слухи о возможном назначении Галиханова в Самару появились несколько месяцев назад.

ОбществоВласть Кировская областьТатарстан
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