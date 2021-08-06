Обвиняемый ВИП-поставщик раций для МВД Татарстана: «Претензий от заказчика нет»

Адвокаты из дела о «полицейской» афере на 53 млн рублей заявили о произволе силовиков и фальшивом свидетеле

Фото: Ирина Плотникова

Три миллиона рублей на залог за гендиректора АО «Инфотест-Р» собрали сотрудники этой московской фирмы с миллиардными госконтрактами. Деньги не понадобились — казанский суд накануне оставил его под домашним арестом по делу об уводе 53 млн рублей «в сговоре с неустановленными должностными лицами МВД по РТ». По данным «Реального времени», несколько человек среди этих «неустановленных» успели уволиться со службы. Ну а защита единственного на данный момент обвиняемого заявила в суде о фальсификации материалов его задержания и обвинения.

Домашний арест москвича: мобильник — можно, почту суда — нет



В Казань на продление домашнего ареста обвиняемый москвич Андрей Киян прилетел на самолете в сопровождении сотрудника столичного подразделения ФСИН. На заседание Советского райсуда прибыл с большим рюкзаком и в компании своего адвоката и казанского представителя уголовно-исполнительной инспекции.

От комментариев по своему делу воздержался — не позволяют условия домашнего ареста. При этом сразу после заседания достал из кармана мобильный телефон и позвонил курирующему инспектору ФСИН, чтобы скорректировать время обратного вылета. Как удалось выяснить, в Москве блюдут соблюдение запрета на общение по телефону со всеми, кроме следователей, адвокатов и суда путем ежедневной сверки данных о его звонках. А сам факт наличия телефона у домашнего арестанта нарушением не считают.

Зато установленный казанским судом запрет на получение и отправку почтовых и телеграфных отправлений в рамках домашнего ареста Кияна столичные фсиновцы исполнили буквально. «Это привело к тому, что я не мог получить никакие материалы из суда — ни телеграмму о рассмотрении апелляционной жалобы, ни другие материалы. Даже повестку от следователя у меня нет возможности получить», — сообщил обвиняемый судье Расиму Шакирьянову.

На заседание Советского райсуда обвиняемый прибыл с большим рюкзаком и в компании своего адвоката и казанского представителя уголовно-исполнительной инспекции

Гендиректора московского АО «Инфотест-Р» Андрея Кияна обвиняют в особо крупном мошенничестве в сговоре с неустановленными лицами с ущербом в 52 млн 965 тысяч рублей. По версии сотрудников УФСБ и Следкома по РТ, эта сумма была похищена при исполнении госконтрактов на поставку в органы внутренних дел переносимых раций «Апекс», не соответствующих требованиям технического задания. С 8 июля текущего года он находится под домашним арестом. Вину не признает.

Задержание на день рождения и полицейские-свидетели

Согласно оглашенным материалам дела, Киян был задержан 7 июля — то есть в день своего 49-летия. Точнее в ночь — протокол задержания оформлен в 3 часа 5 минут в Казани — в здании Следкома по РТ. Защита утверждает — данные недостоверны. «К нему домой пришли с обыском ранним утром 6 июля и в 9 часов 54 минуты вывели в наручниках из подъезда, вывезли в Казань, где он был задержан лишь на следующие сутки», — заявляла адвокат Екатерина Лазаревич в минувшую пятницу на заседании Верховного суда РТ, пытаясь добиться освобождения своего клиента из-под домашнего ареста.

Лазаревич и ее коллега Дмитрий Макаров просили апелляционную инстанцию исследовать доказательство своих слов — полученную посредством адвокатского запроса видеозапись с камер наблюдения дома в Москве. Ходатайство Верховный суд 30 июля отклонил, а домашний арест узаконил с небольшой правкой.

Лазаревич и ее коллега Дмитрий Макаров просили апелляционную инстанцию исследовать доказательство своих слов

Вчера в Советском суде следователь 2-го отдела Следкома по РТ Марат Хадеев просил оставить московского бизнесмена под замком до 11 октября. С его слов, уголовное дело представляет особую сложность, обусловленную «расследованием преступления, совершенного сотрудниками МВД», при этом все «причастные — в том числе должностные лица МВД Татарстана — пока не установлены». А на свободе «Киян может вновь вступить с ними в сговор», а также «оказать давление на подчиненных сотрудников, чтобы склонить их к даче ложных показаний», информировал суд представитель следственной группы.

Хадеев напомнил — 11 июня текущего года по материалам проверки УФСБ в Следкоме возбудили дело в отношении неустановленных лиц по мошенничеству и неустановленных силовиков о злоупотреблении полномочиями. Киян стал обвиняемым по первому делу, по второму такой статус пока никто не получил — все полицейские допрашивались в качестве свидетелей. Впрочем, по мнению следствия, без сговора между представителями заказчика-МВД и поставщика-«Инфотест-Р» афера бы не удалась. Один из источников «Реального времени» сообщил: несколько свидетелей-силовиков решили уволиться.

«Полагаю, что ранее избранная мера пресечения в виде домашнего ареста будет соответствовать принципам справедливости, позволит обеспечить полное и объективное расследование по данному делу», — поддержал ходатайство СК помощник прокурора Советского района Казани Айрат Зарипов.

Следователь 2-го отдела Следкома по РТ Марат Хадеев просил оставить московского бизнесмена под замком до 11 октября

Совладельцем фирмы-поставщика МВД является Зорин



Гендиректор фирмы-поставщика назвал доводы следствия некорректными и основанными на недостоверных данных. Говоря о материалах технических заключений по рациям «Апекс», полученных полицейскими Татарстана, Киян заявил: «Исследования выполнены некорректно, неквалифицированно и не могут служить основанием для подтверждения нарушений технических требований в поставленном в полном объеме оборудовании».

Заметим, что детали усматриваемых специалистами несоответствий между техзаданием и поставкой пока не раскрывают и следователи. Никто не заявляет и о том, что за бюджетные деньги закупили непригодную технику.

— Все указанные в обвинении контракты выполнены в полном объеме, в срок, без каких-либо претензий со стороны заказчика, — подчеркнул Андрей Киян.

Его адвокат добавила: в заключениях специалистов приведена лишь «оценка неких критериев, что возможно какой-то иной прибор является лучше, чем поставленный». А еще просила приобщить к материалам дела 16 действующих госконтрактов московского «Инфотеста-Р» на поставку и обслуживание средств связи для полицейских Питера, Москвы, Воронежа, Пскова, Новосибирска, а также для нужд МВД РФ в целом.

Напомним, возглавляемое Кияном акционерное общество специализируется на производстве коммуникационного оборудования и является одним из крупнейших поставщиков радиоэлектронной техники для нужд силовых и гражданских структур. В открытом доступе есть информация о 85 госконтрактах на 2 млрд 588 млн рублей, преимущественно для нужд МВД.

Первым директором компании был Игорь Петрович Зорин, позже возглавлявший ФГУП «Главный центр спецсвязи» и ФГУП «Российские сети вещания и оповещения» (РСВО или Россвязь), учредителями обоих предприятий являются Росимущество и Минцифры РФ. Согласно данным «Спарк-Интерфакс», Зорину сейчас принадлежит половина доли в АО «Инфотест-Р». Впрочем, в карточке самого АО информация об учредителях скрыта фразой «Граждане России».

С поста главы Россвязи Зорина ушли в связи с утратой доверия в 2017 году. Как писал «КоммерсантЪ», поводом стало представление прокуратуры, которое появилось после заявлений о наличии у госчиновника недвижимости в Майами на $9 млн.

Заметим, что РСВО стало вторым по объему контрактов (305,6 млн рублей) госзаказчиком для АО «Инфотест-Р». На первом месте — МВД России (1,3 млрд рублей).

Что до самих раций «Апекс», то их называли примером полностью отечественной разработки стандарта APCO 25. В его разработке участвовали «Инфотест-Р» и «Радиокода» вместе с госпредприятием СКБ «Радэл» по заказу НПО «Специальная техника и связь» МВД. Ставилась цель по переводу силовиков РФ с американского оборудования радиосвязи на отечественное.

Екатерина Лазаревич

Защита о ключевом свидетеле: безработный с познаниями силовиков

Из оглашенных в суде материалов следовало — причастность Андрея Кияна к преступлению подтверждается техническими заключением специалистов и показаниями свидетелей Ольги Семеновой и Ивана Иванова. Последний, по мнению адвоката Екатерины Лазаревич, заслуживает особого внимания.

— На его показаниях строится все обвинение моему подзащитному, — заявила она. — Этот человек нигде не работает, даже не имеет высшего образование и неизвестно — откуда он получил столь подробную и изобличающую моего доверителя информацию. Органом следствия это не выяснено и никак не отражено. Мы считаем, что этот документ (протокол допроса — прим. ред.) является сфальсифицированным, и данного человека не существует!

Лазаревич подчеркнула, что безработный Иван Иванов использует «узкоспециальные термины силовиков». В разговоре с журналистом «Реального времени» адвокат уточнила — данных о том, что Иванов когда-либо работал в «Инфотесте-Р» нет, жителем Казани он тоже не является. Если верить документам, в которых защита уже сомневается. При этом о показаниях и личности второго свидетеля не было сказано ни слова.

Защитница попеняла следствию на небрежность в работе и отсутствие новых документов о проведенных следственных действиях. Она просила суд заменить домашний арест Кияну запретом определенных действий либо освободить его под залог. От коллектива АО поступила характеристика на «грамотного, квалифицированного и целеустремленного руководителя» вместе с просьбой — вернуть его на рабочее место. С этой целью подчиненные собрали на залог 3 миллиона рублей.

На случай отказа в смягчении меры пресечения защита просила облегчить немолодому человеку условия домашнего ареста, разрешив прогулки. Суд не сделал ни одного послабления по доводам защиты.