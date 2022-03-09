В Казани закрыли дело против ВИП-поставщика раций для МВД

Фото: "Реальное время"

Как стало известно «Реальному времени», Следком по РТ прекратил уголовное преследование гендиректора московского АО «Инфотест-Р» Андрея Кияна, ранее его обвиняли по делу об афере на 53 млн рублей с поставкой раций для МВД Татарстана. Дело закрыто с формулировкой — «за отсутствием состава преступления».



Основанием для прекращения по реабилитирующим основаниям стали результаты назначенной следователями экспертизы. Она показала, что первоначальные претензии силовиков по части поставки «не соответствующих техзаданию раций» несостоятельны, сообщают источники «Реального времени».

Напомним, фигурантом уголовного дела Андрей Киян стал в день своего рождения, в июле 2021 года. Его заподозрили в мошенничестве на 53 млн рублей по сговору с неустановленными должностными лицами МВД и заключили под домашний арест. Сам гендиректор компании-поставщика с первых дней следствия называл некорректными и основанными на недостоверных данных выводы технических заключений по рациям «Апекс», полученных полицейскими Татарстана.



«Все указанные в обвинении контракты выполнены в полном объеме, в срок, без каких-либо претензий со стороны заказчика», — подчеркивал Киян. Его адвокаты ходатайствовали на смягчении меры пресечения и были уверены — судебная техническая экспертиза подтвердит доводы подзащитного. Так и вышло.

Уголовное дело против руководителя «Инфотест-Р» прекратили еще в конце января 2022-го, однако информация об этом распространилась после утверждения обвинения бывшему главному связисту МВД РТ Ленару Самигуллину. В январе 2022-го его задержали по подозрению в получении взяток на 175 тысяч рублей за содействие в заключении тех самых госконтрактов на поставку раций для полиции.

В финале следствия действия экс-начальника центра информационных технологий, связи и защиты информации МВД по РТ квалифицировали по менее тяжкой статье о превышении должностных полномочий. И вину в превышении подполковник Самигуллин признал.

По версии следствия, в 2017—2020 годах обвиняемый офицер отвечал за организацию закупок систем радиосвязи для нужд МВД республики и незаконно создал привилегированные условия для участия в аукционах и последующего заключения госконтрактов для фирм своего знакомого, который в последующем по просьбе полицейского оплатил два банкета для сотрудников полиции на общую сумму в 175 тысяч.

Дело о даче взятке, как выяснило «Реальное время», не возбуждалось. Поставщика подозревали в подстрекательстве Самигуллина к должностному преступлению и по этому эпизоду прекратили его преследование за деятельным раскаянием.