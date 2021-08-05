Бизнес-аккаунт дня: казанские мастера по дереву

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 122-я

С незапамятных времен и по сегодняшний день дерево считается универсальным материалом. Из различных пород дерева строят дома и различные конструкции, выполняют отделку помещений, изготавливают мебель и детали интерьера. Основным материалом, с которым работают в компании «Древомастер», являются самые прочные древесные породы. Из них мастера делают лестницы, столы, шкафы и различные детали для дизайнерской отделки. Бизнес-аккаунт этого производства в сети «Инстаграм» стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого советы по ведению аккаунта дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

От модных лестниц до столов и шкафов в стиле лофт

Владелец и основатель небольшой компании из Казани «Древомастер» — по образованию инженер по деревообработке. После окончания вуза Тимуру пришлось работать совсем в иной сфере, но судьба все же привела его к выбранной профессии — он решил собрать команду мастеров по дереву и делать на заказ лестницы. Сначала среди клиентов были друзья, знакомые, потом появились и компании-заказчики, стала расти клиентская база, а вместе с ней — направления в производстве.

Сегодня они изготавливают и монтируют лестницы как в классическом стиле, так и в актуальных трендах домашнего интерьера. Определиться с ее конструкцией, какая лучше впишется в интерьер — маршевая, прямая, поворотная или винтовая, клиенту помогает дизайнер. Одним из последних веяний стали перила «от ступени до потолка», ступени с эффектом состаренного дерева или металлические лестницы с деревянными ступенями. Кроме того, на собственном производстве мастера деревообработки делают рейки для зонирования и декорирования жилых комнат и офисных помещений, столы из натурального массива дерева в лофт-стиле, шкафы и полки.

Сегодня аккаунт в Instagram компании «Древомастер» анализирует Олеся Жукова — маркетинг-директор казанского маркетингового агентства Blue Bag. Агентство с 2015 года специализируется на комплексном продвижении компаний, разработке маркетинговых стратегий и дизайне.

В шапку профиля — преимущества компании

Ник профиля содержит название компании и географическое расположение. Это очень хорошо, поскольку из самого названия понятна деятельность компании. В аватар профиля лучше разместить логотип компании.

Имя профиля более подробно раскрывает деятельность компании, а именно — лестницы и мебель.

Шапка профиля на данный момент не информативна: нет информации, которая важна клиенту для принятия решения. Лучше всего в шапке написать преимущества компании. Если имеется какой-то бонус, то лучше его тоже добавить.

Хайлайтс и истории. Рекомендую добавить хайлайтсы: отзывы, как заказать, команда, этапы производства. Больше делать сторис — рассказывать о проектах, о нестандартных решениях, о материалах и, конечно, о клиентах, если они не против.

Обложки актуального нужно сделать, исходя из тематики. Это поможет аудитории лучше ориентироваться в информации. Рекомендую сделать их в одном стиле с логотипом.

Вовлекать подписчиков в коммуникацию с компанией

Оформление ленты. Качество фотографий хорошее, но на них не хватает пояснительных надписей. Рекомендую для разных моделей лестниц придумать названия и писать их на фотографиях. Это поможет клиентам ориентироваться в каталоге лестниц, а компании — быстрее понимать желание клиента в переписке. Не все ракурсы на фото раскрывают красоту изделия.

Вся лента состоит из фотографий лестниц, но их можно разбавить видео-отзывами, советами по выбору модели лестницы, процессом производства и сборки, примерами «до и после».

Тексты. Рекомендую продумать стилистику подачи информации. В текстах раскрывать преимущества той или иной модели, вовлекать подписчиков в коммуникацию с компанией.

Хештеги. Не увидела вашего собственного хештега, по которому можно было бы найти информацию о вас даже в аккаунтах ваших клиентов. В основном используются популярные хештеги. Можно добавить персональные хештеги с указанием компании и изделия #древомастер_лестница #drevomaster_столик и т.п.

Модерация. Ее я не заметила. В основном все вопросы и комментарии без обратной связи. Возможно, вы пишите им лично, но будет лучше, если в комментариях под постом вы будете оставлять какую-либо реакцию. Для других подписчиков это будет знаком того, что вы их слышите.