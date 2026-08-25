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Ozon сделал постоплату доступной во всех регионах России

15:12, 25.08.2026

В компании отметили, что это поможет предпринимателям снизить число возвратов

Ozon сделал постоплату доступной во всех регионах России
Фото: Максим Платонов

Ozon сообщил о расширении сервиса постоплаты на все регионы России. Теперь покупатели по всей стране могут заказывать товары с оплатой после получения.

— После получения сейчас нельзя оплатить только товары, которые продавцы размещают в наших логистических центрах, — передают информацию «Ведомости».

В компании пояснили, что это решение поможет предпринимателям: при такой схеме количество возвратов снижается.

Ограничения действуют не во всех регионах, а лишь в некоторых из них. Большая часть товаров на площадке уже доступна для заказа с постоплатой. В Ozon подчеркнули, что такой подход позволяет одновременно учитывать интересы как покупателей, так и продавцов.

Ранее сообщалось, что Ozon компенсирует продавцам ущерб от атак БПЛА по страховым полисам и отменил плату за хранение на пострадавших складах.

Вадим Вахрушев

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