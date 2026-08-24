Ozon компенсирует продавцам ущерб от атак БПЛА по страховым полисам

Площадка также отменила плату за хранение на пострадавших складах

Фото: Максим Платонов

Маркетплейс Ozon объявил о дополнительных мерах поддержки для продавцов, чьи товары пострадали в результате атак беспилотников.

— Продавцы Ozon, которые имеют активные страховые полисы от СПАО «Ингосстрах» с покрытием рисков ущерба от атак БПЛА, смогут получить выплаты за поврежденные товары, — сообщает Ozon в социальных сетях.

Для этого им не нужно подавать отдельные заявки — после завершения инвентаризации на складах компания пришлет в личный кабинет инструкции по получению выплат.

Помимо этого, Ozon отменил плату за размещение товаров на складах, подвергшихся атаке, а также убрал наценки за нелокальные продажи в кластерах с поврежденными объектами. Бесплатно будет организована перевозка товаров с закрытых складов на другие площадки.

До 22 сентября маркетплейс не будет списывать средства за инструмент «Оплата за заказ» для отмененных товаров. Также на этот период для всех продавцов по всей России приостановлены штрафы за превышение индекса ошибок по отменам, просрочкам и жалобам клиентов.

Ранее сообщалось, что в Самарской области власти начали оказывать помощь предпринимателям, пострадавшим от атаки беспилотников на склад Wildberries.

Вадим Вахрушев