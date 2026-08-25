Операторы складов попросили Минпромторг ввести ряд правил для логопарков

Так, в России нет единого федерального режима проверки грузов на складах

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В России может быть введен единый набор режимных правил для всех объектов складского хранения. С таким предложением выступила Национальная ассоциация операторов контейнерных складов (НАОКС). Письмо председателя ассоциации Артема Замараева было направлено главе Минпромторга Антону Алиханову, пишет «Коммерсантъ».

По информации компании Unit Sklad, в Москве и Подмосковье действуют около 30–40 операторов складов, располагающих 10–15 тысячами контейнеров. В марте рынок качественной складской недвижимости был оценен компанией IBC Real Estate в 78 миллионов квадратных метров.

Предлагается внедрить единые правила для складов, кладовых в многоквартирных домах, гаражей, контейнерных модулей, ангаров, объектов индивидуального хранения и логистических комплексов. Замараев отметил, что ряд мер можно реализовать уже сейчас, включая присутствие контролеров на площадках, визуальную проверку контейнеров и грузового транспорта.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Станислав Ахмедзянов, управляющий партнер IBC Global, указал на отсутствие единого федерального режима проверки грузов на складах. В настоящее время регулирование ограничивается пожарными нормами, правилами обращения с опасными грузами и документальной приемкой товаров. Антитеррористические требования касаются лишь определенных объектов, таких как промышленные и критически важные.

Однако Гарольд Власов, управляющий директор NC Logistic, считает, что такие предложения невозможно применить к логистическим паркам, так как товары принимаются на склад по установленной процедуре, часто в опломбированных контейнерах, вскрытие которых нарушает условия хранения. Александра Шакола, коммерческий директор RDS, добавила, что инициатива должна учитывать специфику каждого склада, подчеркивая, что единый режим не должен приводить к одинаковым затратам для различных типов объектов хранения.



Никита Егоров