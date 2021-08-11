День в истории: мастер-ралли в Казани, открытие Шереметьево и гибель «Пахтакора»

Чем примечательна дата 11 августа

Сегодня, 11 августа, дата, вошедшая в историю многими событиями. В разные годы и столетия в этот день: преподобный Сергий Радонежский основал монастырь — Троице-Сергиевую лавру; в Москве открыли международный аэропорт Шереметьево; в СССР состоялась премьера фильма «Семнадцать мгновений весны»; в авикатастрофе погибла футбольная команда из Ташкента «Пахтакор»; в Казани состоялось супер-ралли Париж — Пекин. Родились 11 августа русский писатель-прозаик Владимир Одоевский, американская писательница, женщина с самым высоким в мире IQ Мэрилин вос Савант, создатель автомата АН-94 «Абакан» Геннадий Никонов, советский композитор Александр Мосолов, советский экстрасенс Анатолий Кашпировский. Скончались русский механик-изобретатель Иван Кулибин, американский сталепромышленник, филантроп Эндрю Карнеги, художественный критик и художник Максимилиан Волошин, американская писательница и первая женщина, удостоенная Пулитцеровской премии Эдит Уортон, болгарская ясновидящая Ванга, американский актер Робин Уильямс. Подробнее о значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».



Основание ОАО «ТАИФ» и логотип Казани

В 1995 году 11 августа Государственный комитет по управлению государственным имуществом Татарстана и фирма «NKS Trading inc» учредили ОАО «Татаро-американские инвестиции и финансы» (ТАИФ). ГК «ТАИФ» — крупнейший российский холдинг, контролирующий большую часть химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей отраслей РТ. Нефтехимия и нефтепереработка всегда являлись для компании главными направлениями работы. 23 апреля 2021 года ТАИФ и СИБУР заявили об объединении нефтегазохимического бизнеса, знаковое соглашение назвали сделкой века в отрасли.



Фото: пресс-центр ОАО «ТАИФ»

В тот же день в Казань прибыли 80 участников супер-ралли Париж — Москва — Улан-Батор — Пекин из 13 стран мира. В международной автоколонне были экипажи из Набережных Челнов на КАМАЗах. Ралли-марафон «Париж-Пекин» был возрожден по инициативе «Мастер Групп» и получил новое имя: «Мастер-Ралли». 55 участников преодолели 12 000 км от Парижа до Пекина через Москву и Улан-Батор. В категории грузовиков участвовала команда «КАМАЗ-Мастер», в составе которой был двукратный чемпион ралли «Париж — Дакар» и многократный чемпион мира Пьер Лартиг. За руль КАМАЗА он сел впервые. Отличительной особенностью рейда было обилие зрителей на трассе.

11 августа 2011 года в Шеньчжене состоялся официальный прием для членов FISU от имени Татарстана. Во время рабочего визита в Китай президент республики Рустам Минниханов принял участие в торжественной церемонии открытия 26-х Всемирных студенческих спортивных игр (Универсиада). Минниханов осматривал объекты Деревни Универсиады, возведенные в городе для спортсменов и участников Игр, посещал Аллею флагов стран — участниц Универсиады и ознакомился с работой пресс-центра и Центра международного вещания.



Фото: tatarstan.ru

В 2016 году Министерство культуры Татарстана озвучило планы об установке в Казани памятника православным святым Петру и Февронии Муромским напротив церкви священномученика Кирилла на улице Чистопольская. Решение о создании памятника глава республики принял еще летом 2015 года. Инициатором установки выступило Русское национально-культурное объединение Татарстана. Памятник открыли спустя два года, в 2018 году, 4 ноября — в День народного единства. Скульптор — Петр Добаев, он стал победителем конкурса.



Фото: Максим Платонов

В 2020 году сотая статья профессора кафедры алтаистики и китаеведения Института международных отношений Казанского федерального университета Дмитрия Мартынова получила статус «избранная» в русской «Википедии». Это является абсолютным рекордом. Всего за 12 лет работы в «Википедии» он написал 406 статей и капитально переработал еще 156.

11 августа 2020 года Студия Артемия Лебедева представила в своем Instagram логотип Казани. В студии опубликовали и несколько возможных вариантов использования логотипа — в качестве орнамента (также выполненного в черном цвете), баннера (тут добавляются фиолетовый, бирюзовый и темно-желтый), водяного знака и даже как элемента чехла для телефона — своеобразные зачатки брендбука. Презентацию она сопроводила стихами о столице Татарстана. В исполкоме города, правда, сообщили, что Комитет по развитию туризма Казани не заказывал логотип.

Открытие Шереметьево, и показ фильма «Семнадцать мгновений весны»

В 1920 году в России основали музей имени Аксакова, ныне — Государственный историко-художественный и литературный музей-заповедник «Абрамцево». В 1843 году российский писатель Сергей Аксаков приобрел усадьбу Абрамцево недалеко от Сергиева Посада. Здесь работали Илья Репин, Василий Суриков, Иван Крамской, Василий Поленов, Михаил Антокольский, братья Васнецовы, Исаак Левитан, Валентин Серов, Михаил Нестеров, Михаил Врубель. Здесь были написаны шедевры русской живописи — «Девочка с персиками» Валентина Серова, «Аленушка» и «Богатыри» Виктора Васнецова, «Видение отроку Варфоломею» Михаила Нестерова, майолика Михаила Врубеля.

Фото: wikipedia.org

11 августа 1959 года в Москве открыли международный аэропорт Шереметьево. В аэропорт первым прибыл вылетевший из Ленинграда советский лайнер Ту-104. 6 мая 1980 года открыли уже второй международный терминал — Шереметьево-2. Открытие состоялось в преддверии XXII летних Олимпийских игр. 18 июля 1980-го в аэропорту было обслужено свыше восьми тысяч зарубежных гостей столицы Олимпиады. За время проведения Олимпийских игр аэропорт обслужил более 460 тысяч иностранных пассажиров.

Фото: svo.aero

11 августа 1973 года в СССР начался показ фильма «Семнадцать мгновений весны». В основу фильма лег сюжет романа писателя Юлиана Семенова — автора многочисленных книг о приключениях советского разведчика Исаева, работавшего в разведке фашистской Германии под именем Макса Отто фон Штирлица. Играть в фильме пригласили крупнейших актеров. В главной роли — Исаева-Штирлица выступил Вячеслав Тихонов. Его основного противника — шефа нацистской политической полиции (гестапо) Мюллера прославил уже немолодого артиста Леонида Броневого. В ролях антифашистов, помогавших Штирлицу в его борьбе, выступили Ростислав Плятт (пастор Шлаг) и Евгений Евстигнеев (профессор Плейшнер). В числе актеров, сыгравших руководителей фашистской Германии, ее разведки и армии, были Юрий Визбор, Олег Табаков и Николай Гриценко.



Источник: kinoart.ru

Создание Австрийской империи, авиакатастрофа над Днепродзержинском, Тихановская в Литве

В 1804 году Австрия была провозглашена империей. Создана императором Францем II (I Австрийским) в ответ на провозглашение Наполеона Бонапарта императором французов — как противовес империи Наполеона. В 1867 году преобразована в дуалистическую Австро-Венгрию. Империя объединяла наследственные владения Габсбургов — Чехию, Венгрию со Словакией, Карпатскую Русь, Банат, Хорватию, Трансильванию (сейчас — Румыния), Галицию и Лодомерию (включая Буковину) и значительную часть Северной Италии (Ломбардо-Венецианское королевство), населенные народами различного происхождения и вероисповедания.

В 1979 году в авиакатастрофе погибла ташкентская футбольная команда «Пахтакор». Дата 11 августа стала для них роковой. 17 футболистов «Пахтакора» вылетели из Ташкента в Минск на календарный матч чемпионата СССР с местным «Динамо» на авиалайнере «Ту-134» компании «Аэрофлот». Навстречу двигался такой же лайнер по маршруту Кишинев — Ворошиловград — Куйбышев с 89 пассажирами и шестью членами экипажа на борту. По неизвестным причинам диспетчеры не разрешили самолету с футбольной командой на борту подняться на маршрут девяти или десяти тысяч метров. В небе над Днепродзержинском на высоте 7 800 метров самолеты столкнулись. Из-за ошибки погибло 178 человек, включая футболистов. Виновными в происшедшем признали двух авиадиспетчеров из Харькова. Их осудили на 15 лет лишения свободы.

Фото: facebook.com

Начиная с 2016 года 11 августа в Японии отмечают день гор (Яма-но Хи). Для жителей страны восходящего солнца горы — неотъемлемая часть их жизни, быта и культуры, поскольку японские острова в зоне знаменитого Тихоокеанского сейсмического пояса, ими изобилуют. Горами вдохновлялись многие поэты, писатели, художники и философы. Праздник утвердили в 2014 году. Его цель — поддержать в гражданах любовь к природе своей страны, к ее истории и культуре. Праздник для японцев является выходным днем. По традиции, жители едут в горы. Альпинисты страны встречают праздник восхождением.

11 августа 2020 года оппонент Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская уехала в Литву. Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс объявил, что Тихановская находится в стране. Он подчеркнул, что политик в безопасности. Тихановская, по официальным данным ЦИКа, получила более 10% голосов избирателей, уступив первое место Александру Лукашенко (более 80%). Тихановская обжаловала результаты голосования в ЦИК.