Студия Артемия Лебедева представила логотип Казани
Студия Артемия Лебедева представила в своем Instagram логотип Казани. Презентацию она сопроводила стихами о столице Татарстана:
- «По дороге едут сани,
по реке идут суда —
тот, кто не бывал в Казани,
тот не ездил никуда!
Парки, университеты,
пловом пахнущий казан —
хороша зимой и летом
наша добрая Казань!
Красоту родной мечети,
Волги-матушки изгиб —
всё хорошее на свете
воплощает логотип!»
Напомним, в феврале этого года Артемий Лебедев назвал Казань примером «дикого» дизайна. При этом он отметил, что буйная фантазия дизайнеров и архитекторов проявляется в любом провинциальном городе.
«Самая дичь по дизайну у нас, наверное, где-нибудь в районе Казани встречается. Там любят строить такие сказочные домики. И им это очень нравится», — заявил Лебедев.Общество Татарстан
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