Студия Артемия Лебедева представила логотип Казани

Студия Артемия Лебедева представила в своем Instagram логотип Казани. Презентацию она сопроводила стихами о столице Татарстана:

«По дороге едут сани,

по реке идут суда —

тот, кто не бывал в Казани,

тот не ездил никуда!



Парки, университеты,

пловом пахнущий казан —

хороша зимой и летом

наша добрая Казань!



Красоту родной мечети,

Волги-матушки изгиб —

всё хорошее на свете

воплощает логотип!»

Напомним, в феврале этого года Артемий Лебедев назвал Казань примером «дикого» дизайна. При этом он отметил, что буйная фантазия дизайнеров и архитекторов проявляется в любом провинциальном городе.

«Самая дичь по дизайну у нас, наверное, где-нибудь в районе Казани встречается. Там любят строить такие сказочные домики. И им это очень нравится», — заявил Лебедев.