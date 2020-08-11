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Студия Артемия Лебедева представила логотип Казани

14:32, 11.08.2020
Студия Артемия Лебедева представила логотип Казани
Фото: instagram.com

Студия Артемия Лебедева представила в своем Instagram логотип Казани. Презентацию она сопроводила стихами о столице Татарстана:

  • «По дороге едут сани,
    по реке идут суда —
    тот, кто не бывал в Казани,
    тот не ездил никуда!

    Парки, университеты,
    пловом пахнущий казан —
    хороша зимой и летом
    наша добрая Казань!

    Красоту родной мечети,
    Волги-матушки изгиб —
    всё хорошее на свете
    воплощает логотип!»

Напомним, в феврале этого года Артемий Лебедев назвал Казань примером «дикого» дизайна. При этом он отметил, что буйная фантазия дизайнеров и архитекторов проявляется в любом провинциальном городе.

«Самая дичь по дизайну у нас, наверное, где-нибудь в районе Казани встречается. Там любят строить такие сказочные домики. И им это очень нравится», — заявил Лебедев.

Общество Татарстан

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