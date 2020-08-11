Оппонент Лукашенко на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская уехала в Литву

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс объявил, что кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская сейчас находится в стране.



Он подчеркнул, что политик в безопасности.

Напомним, на выборах президента Белоруссии Тихановская, по официальным данным ЦИКа, получила более 10% голосов избирателей, уступив первое место Александру Лукашенко (более 80%). Тихановская уже обжаловала результаты голосования в ЦИК.

Вчера КГБ Белоруссии сделал заявление, сообщив, что на Тихановскую готовилось покушение. Также накануне ее штаб сообщил об исчезновении политика после визита в ЦИК Белоруссии. Центризбирком Белоруссии утверждал, что экс-кандидат в президенты покинула здание ЦИК.