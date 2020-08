Оппонент Лукашенко на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская уехала в Литву

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс объявил, что кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская сейчас находится в стране.



Он подчеркнул, что политик в безопасности.

Svetlana #Tikhanovskaya is safe. She is in #Lithuania. pic.twitter.com/6f9U2meoX0