Оппонент Лукашенко на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская уехала в Литву
Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс объявил, что кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская сейчас находится в стране.
Он подчеркнул, что политик в безопасности.
Svetlana #Tikhanovskaya is safe. She is in #Lithuania. pic.twitter.com/6f9U2meoX0— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) August 11, 2020
Напомним, на выборах президента Белоруссии Тихановская, по официальным данным ЦИКа, получила более 10% голосов избирателей, уступив первое место Александру Лукашенко (более 80%). Тихановская уже обжаловала результаты голосования в ЦИК.
Вчера КГБ Белоруссии сделал заявление, сообщив, что на Тихановскую готовилось покушение. Также накануне ее штаб сообщил об исчезновении политика после визита в ЦИК Белоруссии. Центризбирком Белоруссии утверждал, что экс-кандидат в президенты покинула здание ЦИК.ОбществоВласть
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