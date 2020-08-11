Профессор КФУ установил рекорд по количеству избранных статей в русской версии «Википедии»

Сотая статья профессора кафедры алтаистики и китаеведения Института международных отношений Казанского федерального университета Дмитрия Мартынова получила статус «избранная» в русской «Википедии». Это является абсолютным рекордом.

В настоящее время в «РуВики» опубликованы 1355 избранных статей, 100 из которых теперь принадлежат Мартынову. У его ближайшего соперника — журналиста и историка из Томска Николая Эйхвальда — 52 избранные статьи, сообщает пресс-служба КФУ.

«По объему (от 80 000 до 250 000 знаков) «избранная» статья — это небольшая книга, которая должна со всех сторон описывать предмет. Это очень тяжелая, ювелирная работа, поэтому 100 таких статей от одного человека, для которого «Википедия» — лишь неоплачиваемое хобби, — это рекорд», — сказал Мартынов.

Всего он за 12 лет работы в «Википедии» написал 406 статей и капитально переработал еще 156.

Напомним, сразу две статьи Мартынова в «Википедии» были признаны лучшими в 2019 году.