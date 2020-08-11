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Исполком Казани не заказывал логотип города в студии Артемия Лебедева

16:20, 11.08.2020
Исполком Казани не заказывал логотип города в студии Артемия Лебедева
Фото: instagram.com

Комитет по развитию туризма Казани не заказывал логотип в студии Артемия Лебедева. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе мэрии города.

«Подчеркнем, что у города уже есть официальный туристический бренд, который презентовали в мае 2019 года. В настоящее время ведется работа по продвижению и популяризации этой туристической айдентики», — отметили там.

Сегодня студия известного дизайнера Артемия Лебедева опубликовала логотип Казани. Он представляет собой стилизованную букву «К» и надпись «Казань», выполненные в черном цвете.

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