Исполком Казани не заказывал логотип города в студии Артемия Лебедева

Комитет по развитию туризма Казани не заказывал логотип в студии Артемия Лебедева. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе мэрии города.

«Подчеркнем, что у города уже есть официальный туристический бренд, который презентовали в мае 2019 года. В настоящее время ведется работа по продвижению и популяризации этой туристической айдентики», — отметили там.

Сегодня студия известного дизайнера Артемия Лебедева опубликовала логотип Казани. Он представляет собой стилизованную букву «К» и надпись «Казань», выполненные в черном цвете.