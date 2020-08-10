ЦИК Белоруссии: результаты Лукашенко снизились в пользу Тихановской

Результат главного конкурента президента Белоруссии Александра Лукашенко, Светланы Тихановской, увеличился. Об этом сообщает РБК со ссылкой на издание Tut.by.

По последним данным ЦИК Белоруссии, Тихановская получила 10,09% голосов избирателей. По информации, опубликованной утром, она набрала 9,9% голосов.

Результат Лукашенко снизился на 0,15%: с 80,23 до 80,08%.

Ранее Александр Лукашенко высказал мнение, что выборы в Белоруссии прошли при рекордной за всю историю явке. Результат выборов уже вызвал протесты по всей стране — подробнее читайте в материале «Реального времени».

