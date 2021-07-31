Замороженная стройка: как на фундаменте социализма планировалось построить коммунизм

Статью о переходе к коммунизму в настольный календарь-1941 написал видный советский философ, специалист в области исторического материализма и социальной философии, земляк Сталина (уроженец Тифлисской губернии) Цолак Степанян. Он являлся одним из основоположников научного коммунизма. Несмотря на верность маркизму-ленинизму и усердный поиск методов построения этой общественно-экономической модели, его карьера была непростой. Периоды поощрения сменялись опалой (в частности, увольнением из редколлегии «Комсомольской правды» за недосмотр статьи с двояким смыслом). Так или иначе, в 1951 году научные труды Степаняна в области теории коммунизма были оценены по достоинству — присвоением звания доктора наук, профессора. Отдельно хочется отметить, что Цолак Александрович был истинным патриотом. Отказавшись от брони, он отправился на фронт, являлся участником обороны Москвы, в составе политуправления Московского военного округа поднимал боевой дух армейцев. В статье, опубликованной в настольном календаре за 1941 год, он дает смелые прогнозы, которым, увы, не суждено будет сбыться. К примеру, Степанян считал, что «по-разному будут жить народные массы: в полном изобилии — люди Страны Советов, в еще большей нищете — трудящиеся капиталистических стран». Однако получилось совсем не так... Продолжаем «Жить в сорок первом», часть 15-я.

О постепенном переходе от социализма к коммунизму

В «Кратком курсе истории ВКП(б)» говорится: «Конституция закрепила тот всемирно-исторический факт, что СССР вступил в новую полосу развития, в полосу завершения строительства социалистического общества и постепенного перехода к коммунистическому обществу...».

Это определение существа нынешней полосы развития Советского Союза получило гениальную разработку и конкретизацию в докладе товарища Сталина на XVIII съезде партии — историческом съезде, развернувшем грандиозную программу строительства коммунистического общества в СССР.

Товарищ Сталин развил и теоретически обосновал учение о возможности построения коммунизма в нашей стране и в том случае, если сохранится капиталистическое окружение. Сталинская теория о возможности построения коммунизма в одной стране является глубоким научным выражением новых задач в развитии советского общества.

Она вооружает советский народ великой перспективой дальнейшей борьбы, дает твердую уверенность в победе коммунизма.



Фото: leninmemorial.ru

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Практическая возможность построения коммунизма в СССР подготовлена всем ходом развития Октябрьской социалистической революции, в особенности успешным выполнением сталинских пятилеток.

Октябрьская революция, уничтожив господство эксплуататоров и, установив диктатуру пролетариата, положила начало такому развитию производительных сил общества, которое невозможно при капитализме.

Первая пятилетка заложила прочный экономический фундамент социалистического общества в нашей стране. Вторая пятилетка в основном воздвигла и само здание социалистического общества. В третьей пятилетке, на основе победоносного выполнения второго пятилетнего плана и достигнутых успехов социализма, СССР вступил в период завершения строительства бесклассового социалистического общества и постепенного перехода от социализма к коммунизму.

Страна Советов за сравнительно короткий исторический срок совершила скачок от капитализма к социализму и создала предпосылки для перехода от социализма к коммунизму. Возможность перехода от социализма к коммунизму в нашей стране заложена в тех материальных, политических и идейных предпосылках, которые созданы в результате более чем двадцатилетнего развития СССР. Созданная социалистическая экономика и техническая реконструкция всего народного хозяйства составляют материальную предпосылку перехода от социализма к коммунизму.

Основная политическая предпосылка для перехода от низшей фазы к высшей фазе коммунизма была создана в результате изменения классовой структуры советского общества, ликвидации эксплуататорских классов, расширения базы диктатуры рабочего класса, укрепления социалистического государства — главного орудия преобразования общества на коммунистических началах.

С ростом экономической мощи советского общества выросла и его военная мощь. А это одно из важнейших условий, обеспечивающих переход от социализма к коммунизму, мирный труд граждан СССР, воздвигающих величественное здание коммунистического общества. На основе коренного изменения экономики, классовой структуры и национальных взаимоотношений небывало развернулись такие движущие силы советского общества, как морально-политическое единство, дружба народов и советский патриотизм.

Выражением этих могучих факторов нашего развития является соединение двух великих сил — народа и коммунизма. Выборы в Верховные Советы, победа сталинского блока коммунистов и беспартийных блестяще продемонстрировали эти новые явления в советском обществе. Они свидетельствуют не только об изменении общественного бытия трудящихся, но и о росте коммунистической сознательности. Коммунизм — эта конечная цель рабочего класса — стал целью борьбы всего народа. Намного возросла мощь партии Ленина — Сталина — передового отряда трудящихся нашей страны, умножены и еще более укреплены связи партии с народными массами. Марксизм-ленинизм становится мировоззрением всего советского народа.

Возможность перехода от социализма к коммунизму создана на основе ликвидации ряда внутренних противоречий в нашем обществе. Мы преодолели ранее существовавшие внутренние противоречия, во-первых, между самой передовой в мире политической формой советской государственной власти и отсталой технико-экономической основой нашей страны; во-вторых, противоречия между передовой социалистической промышленностью и отсталым мелкотоварным хозяйством; в-третьих, антагонистические противоречия между трудящимися нашей страны и существовавшими ранее капиталистическими классами, ликвидированными в ходе социалистического строительства.

Все эти противоречия были преодолены на основе блестящей победы сталинского плана социалистической индустриализации страны и коллективизации сельского хозяйства, на основе ликвидации эксплуататорских классов в СССР.

Необходимость перехода к коммунизму обусловливается внутренними и внешними условиями развития нашей страны. Товарищ Сталин, намечая на XVIII съезде линию развития советского общества, на основе глубокого марксистского анализа показал, что и внешние условия существования Советского Союза, и диалектика внутреннего развития нашей страны диктуют необходимость нового, еще большего подъема социалистической экономики, нового гигантского размаха нашего хозяйственного строительства.

«...По технике производства и темпам роста нашей промышленности мы уже догнали и перегнали главные капиталистические страны», — указывал товарищ Сталин на XVIII съезде партии.

При этом он подчеркивал, что мы еще отстаем от главных капиталистических стран в экономическом отношении, т. е. в отношении размеров промышленного производства на душу населения. И чтобы победить в великом историческом соревновании коммунизма и капитализма, нам нужно догнать и перегнать главные капиталистические страны и в экономическом отношении. Нам нужно всемерно усиливать мощь социалистического государства, его оборонительные функции, его материальные богатства. Решение этих задач ускорит победу коммунизма в нашей стране.

Внутренние условия нашего развития также повелительно диктуют необходимость нового гигантского подъема социалистической экономики. На базе победы социализма возникли, развиваются и растут общественные и личные потребности народных масс. Это — закон развития нашего общества.

Нами достигнуто абсолютное господство социалистического производства как в городе, так и в деревне. Но общественное сознание масс отстает от их экономического положения. Это выражается в пережитках капитализма в сознании трудящихся. В нашей стране еще есть немало людей, стремящихся урвать для себя у государства побольше, а там хоть трава не расти.

Противоречия между социалистическим положением людей в обществе и отставанием их сознания характеризуют борьбу между новым и старым, развивающимся и отживающим. Для разрешения этого противоречия XVIII съезд партии выдвинул важнейшую политическую задачу: коммунистическое воспитание трудящихся, преодоление пережитков капитализма в сознании людей.

Фото: msk.kprf.ru

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Коренная особенность перерастания низшей фазы коммунизма в его высшую фазу — это постепенность. Марксизм учит, что человечество в своем развитии проходит пять основных формаций: первобытнообщинную, рабовладельческую, феодальную, капиталистическую и социалистическую (коммунистическую). Переход от одной формации к другой происходил в результате конфликта между вновь возникшими производительными силами и отжившими производственными отношениями.

Этот конфликт разрешался социально-политической революцией в обществе, в результате которой уничтожались старые, отжившие производственные отношения и утверждались новые производственные отношения, соответствующие возросшим производительным силам общества.

Переход от социализма к коммунизму происходит без этого скачка — без социальной революции. И это потому, что, во-первых, в условиях социализма нет конфликта между производительными силами и производственными отношениями, а имеется, как указывает товарищ Сталин, полное их соответствие. Это значит, что при социализме не может быть политических переворотов, ибо здесь, внутри страны, где победил социализм, нет таких классов, которые нужно было бы силой убрать с пути поступательного развития общества. Еще Маркс предвидел, что при таком порядке вещей, когда не будет больше «классового антагонизма, социальные эволюции перестанут быть политическими революциями» (т. V, стр. 416). Во-вторых, переход от социализма к коммунизму не будет происходить в форме политических революций еще и потому, что социализм и коммунизм — это две фазы одной и той же формации.

В основе социализма и коммунизма лежит: общественная собственность на средства производства, отсутствие эксплуатации человека человеком, плановость всего народного хозяйства.

Различие же между социализмом и коммунизмом прежде всего в степени зрелости, в степени развития их единой экономической основы. При социализме сохраняются «родимые пятна» капитализма, еще продолжают существовать противоположность между умственным и физическим трудом, различие между городом и деревней и связанные с этим общественным разделением труда остатки классовых различий между рабочими, крестьянами и интеллигенцией.

Вот почему Ленин писал, что социализм — «это не полный коммунизм». При социализме основным руководящим началом общественной жизни является принцип: «от каждого — по его способностям, каждому — по его труду», а при коммунизме: «от каждого — по его способностям, каждому — по его потребностям».

Из общих черт низшей и высшей фазы коммунизма и различия между ними вытекает диалектика современной полосы развития СССР — процесс завершения в основном уже построенного социалистического общества и постепенного перехода к коммунизму.

Чтобы завершить строительство социализма, необходимо укрепить и развить единый для двух фаз коммунизма социалистический способ производства. В процессе завершения строительства социализма возникли и развиваются ростки коммунизма. К росткам коммунизма относятся прежде всего подлинно коммунистическое отношение к труду и общественной собственности; морально-политическое единство; дружба народов; советский патриотизм.

Ростки коммунизма возникают во всех областях общественной и личной жизни граждан СССР. Но уже указанные ростки коммунизма в общественной жизни, являющиеся великой непреодолимой движущей силой советского общества, говорят и о другой особенности перехода от социализма к коммунизму. Речь идет об относительной легкости перерастания социализма в коммунизм по сравнению с переходом от капитализма к социализму.

Социализм возникает из капитализма в условиях острейшего сопротивления умирающих реакционных сил буржуазии, в условиях сложного и мучительного процесса переделки единоличного крестьянского хозяйства. Маркс писал, что социалистическое общество возникает в тяжелых муках родов.

Другое дело — переход от социализма к коммунизму. Коммунизм будет развиваться на своей собственной основе. Господство социалистической системы хозяйства, наличие высокой техники, рост культурно-технического и политического уровня масс, возрастающее сочувствие международного революционного пролетариата и т. д. — все эти и подобные им факторы обеспечивают не только сравнительно легкий, но и ускоренный переход от низшей фазы коммунизма к высшей.

Товарищ Сталин писал, что в нашей стране, где победил социализм, производительные силы развиваются «...ускоренным темпом, так как соответствующие им производственные отношения дают им полный простор для такого развития».

Однако сравнительно легкий переход от социализма к коммунизму ни в какой мере не снимает целого ряда еще существующих дополнительных трудностей внешнего и внутреннего порядка, имеющихся еще на пути развития Великой Октябрьской Социалистической революции.

Трудности внешнего порядка связаны с наличием капиталистического окружения, которое мешало и в дальнейшем попытается мешать нам строить коммунизм засылкой шпионов, диверсантов, организацией провокаций, военных авантюр против СССР и т. д.

Трудности внутреннего порядка связаны еще с тем, что нынешний уровень производства недостаточен еще для перехода к коммунизму. Не изжиты пережитки капитализма в сознании масс — несоциалистическое отношение к общественной собственности, к труду (рвачество, прогулы и т. д.), элементы бюрократизма, пережитки национализма, религиозности и т. д. и т. п.

Источник: historyrussia.org

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Без изучения накопленного в нашей стране богатейшего опыта строительства бесклассового общественного строя невозможно понять пути перерастания социализма в коммунизм. И не случайно в 1917 г. Ленин, говоря о переходе к коммунизму, писал: «Какими этапами, путем каких практических мероприятий пойдет человечество к этой высшей цели, мы не знаем и знать не можем» (т. XXI, стр. 439).

Товарищ Сталин, руководя всей борьбой за социализм, впервые показал конкретные пути и исторические сроки перехода от социализма к коммунизму. На I Всесоюзном совещании стахановцев товарищ Сталин, гениально обобщая историческое значение стахановского движения, указал, что «...оно подготовляет условия для перехода от социализма к коммунизму».

Во-первых, стахановское движение поднимает культурно-технический уровень рабочего класса до уровня работников инженерно-технического труда и этим самым обеспечивает ту «...высокую производительность труда и то изобилие предметов потребления, которые необходимы для того, чтобы начать переход от социализма к коммунизму». В тесной связи с этой стороной стахановского движения находится разрешение экономической задачи СССР.

Во-вторых, культурно-технический подъем рабочего класса до уровня работников инженерно-технического труда подрывает основы противоположности между умственным и физическим трудом, обеспечивает всестороннее развитие личности, что является необходимым условием построения коммунистического общества. В тесной связи с этой стороной стахановского движения находится коммунистическое воспитание трудящихся. Сейчас, когда в стране созданы объективные условия постепенного перехода от социализма к коммунизму, решающее значение приобретает именно коммунистическая сознательность масс — творцов новой жизни.

В конечном счете главная задача коммунистического воспитания — добиться того, чтобы труд, как дело чести, доблести и геройства, вошел в сознание каждого и стал первой жизненной потребностью и радостным проявлением творческих способностей человека.

Дальнейшее развитие стахановского движения и всей советской культуры, уничтожение противоположности между городом и деревней обеспечат превращение всех рабочих и крестьян в интеллигентов. Товарищ Сталин на XVIII партийном съезде говорил, что «мы хотим сделать всех рабочих и всех крестьян культурными и образованными, и мы сделаем это со временем».

Переход от социализма к коммунизму означает новый, значительно более высокий технико-экономический уровень нашей страны. Он будет достигнут дальнейшим значительным ростом технического вооружения всех отраслей народного хозяйства, всесторонней механизации, автоматизации и особенно электрификации важнейших отраслей производства. Вспомним слова Ленина, что коммунизм есть советская власть плюс электрификация всей страны. Эти задачи будут решены всемерным усилением всех функций социалистического государства.

Фото: diletant.media

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От дальнейшего укрепления диктатуры рабочего класса, от борьбы всего советского народа на фронте повышения производительности труда и совершенствования техники производства будет зависеть сокращение сроков перерастания социализма в коммунизм.

Для решения основной экономической задачи СССР, т. е. для того чтобы догнать главные капиталистические страны и в экономическом отношении, потребуется, как указывает товарищ Сталин, 10—15 лет.

Товарищ Сталин на XVIII съезде партии говорил: «Только в том случае, если перегоним, экономически главные капиталистические страны, мы можем рассчитывать, что наша страна будет полностью насыщена предметами потребления, у нас будет изобилие продуктов, и мы получим возможность сделать переход от первой фазы коммунизма ко второй его фазе».

У нас имеются все условия для решения основной экономической задачи СССР: огромные природные богатства, новая, более высокая по сравнению с капитализмом, система хозяйства, новейшая техника, многочисленные кадры, энтузиазм трудящихся нашей страны.

Переход от социалистического принципа распределения к коммунистическому произойдет, конечно, не сразу. В процессе постепенного перехода от социализма к коммунизму на определенном этапе будут сочетаться эти два принципа распределения.

По мере создания полного изобилия по отдельным видам продуктов и предметов потребления общество постепенно будет переходить к распределению по потребности. «Способ распределения, — писал Энгельс, — существенным образом зависит от количества вещей, подлежащих распределению».

Сейчас трудно даже себе представить то все возрастающее революционизирующее влияние, которое будет иметь решение основной экономической задачи СССР. Перед всем миром наглядно будет продемонстрировано то бесспорное положение, что при наличии одинакового уровня экономического развития, но при противоположных системах общественного хозяйства по-разному будут жить народные массы: в полном изобилии — люди Страны Советов, в еще большей нищете — трудящиеся капиталистических стран.

Победа социализма в СССР, его расцвет подымает среди трудящихся капиталистических стран веру в собственные силы. Строя коммунизм в нашей стране, партия большевиков под руководством товарища Сталина тем самым выполняет основную стратегическую задачу Великой Октябрьской Социалистической революции — проводить «...максимум осуществимого в одной стране для развития, поддержки, пробуждения революции во всех странах» (Ленин, Соч., т. XXIII, стр. 385).

Ц. Степанян

Александр Цыганов доктор экономических наук, профессор, руководитель Департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при Правительстве РФ Возможность построения социализма и коммунизма на сегодня является не столь обсуждаемой и дискуссионной как 100 лет назад. Хотя по прошествии 30 лет после 1991 года, когда практически всякая дискуссия в нашей стране по поводу социалистического выбора прекратилась на фоне очевидности для подавляющей части общества банкротства советской бюрократической машины, дискуссия возродилась как мире, так и в России. Проблемы справедливости распределения богатств в обществе вынуждают искать решения и обращаться к научной мысли прошлого, в том числе и в части вопросов возможности и целесообразности социалистического и тем более коммунистического общества. Применительно к нашей стране открыт вопрос и в характере общества и отношений в нем на протяжении советской власти. Был ли достигнут социализм или это скорее был тоталитарный государственный капитализм с господством класса партийной номенклатуры? Если последнее верно, то говорить о переходе к коммунизму, очерченному в отдаленной перспективе Карлом Марксом, явно преждевременно. Отметим, что последний явно указывал, что социализм победит в первую очередь не в России, а в развитых европейских странах. Поэтому в этом контексте теория В.И. Ульянова-Ленина и И.В. Сталина является ревизией взглядов Карла Маркса. Другой вопрос — о пренебрежении предпринимательской инициативой и апеллировании к альтруизму при теоретическом построении социализма и в дальнейшем коммунизма. Марксистские факторы производства — труд, земля, капитал, явно нуждаются в дополнении предпринимательской способностью, а также в современных условиях — информацией. Сочетание всех этих факторов и выбор концепции устойчивого развития, предполагающей ограничение наиболее агрессивных проявлений капитализма, может и должно привести к конвергенции лучших черт капитализма и теоретического социализма. Это уже можно было наблюдать в ряде европейских стран, хотя поддержание баланса интересов общества, предпринимателей, рантье и собственников капитала, направленного на устойчивое развитие, является крайне сложной задачей.

Александр Серегин историк, общественный деятель, соавтор серии книг «Проект Россия» Чтобы построить коммунизм, сперва нужно построить социализм. Вернее — его материально-экономическую базу. Некоторые товарищи отрицают объективный характер законов науки, особенно законов политической экономии при социализме. Они отрицают, что законы политической экономии отражают закономерности процессов, совершающихся независимо от воли людей. Они считают, что ввиду особой роли, предоставленной историей советскому государству, советское государство, его руководители могут отменить существующие законы политической экономии, могут «сформировать» новые законы, «создать» новые законы. Эти товарищи глубоко ошибаются. Они, как видно, смешивают законы науки, отражающие объективные процессы в природе или обществе, происходящие независимо от воли людей, с теми законами, которые издаются правительствами, создаются по воле людей и имеют лишь юридическую силу. Но их смешивать никак нельзя.