День в истории: Хрущев в ТАССР, Маньчжурская операция и беспорядки в Белоруссии

Чем примечательна дата 9 августа

Фото: из фондов Музея нефти

Сегодня, 9 августа, Международный день коренных народов мира, Всемирный день книголюбов, а в России вспоминают первую в истории государства морскую победу. В разные годы в этот день: советские войска начали наступление в Маньчжурии, США сбросили вторую атомную бомбу на Японию, в Киеве сыграли «Матч смерти», ТАССР посетил Никита Хрущев, в Казани закрылся XVI Чемпионат мира по водным видам спорта. Родились 9 августа царица, первая жена Петра I Евдокия Лопухина, итальянский ученый Амедео Авогадро, писательница, художница, создатель Муми-троллей Туве Янссон, Народный артист СССР Юрий Гуляев, фигурист, серебряный призер Олимпийских игр Александр Горелик, олимпийская чемпионка Ольга Князева, певица Уитни Хьюстон. Скончались английский писатель Фредерик Марриет, биолог-эволюционист, автор термина «экология» Эрнст Геккель, немецкий писатель Герман Гессе, советский композитор, Народный артист СССР Дмитрий Шостакович, скульптор Эрнст Неизвестный, Народный артист РСФСР Юрий Волынцев, режиссер, Народный артист России Петр Фоменко. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Хрущев в Татарии, закрытие чемпионата мира по водным видам спорта

В 1954 году в Казани родилась олимпийская чемпионка, лучшая рапиристка мира 1975 года Ольга Князева. Свое олимпийское золото она завоевала в 1976 в Монреале. С Валентиной Никоновой и Наилей Гилязовой она входила в «казанское трио» — основу олимпийской сборной СССР по женской рапире. Закончив спортивную карьеру она ушла в преподавание, вела физическую культуру в Казанском государственном финансово-экономическом институте. Не стало чемпионки в январе 2015-го.

Фото novostimira.net

В 1964-м, незадолго до вынужденной отставки, ТАССР посетил первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев. Поселили его в Боровом Матюшино. В казанский Кремль он приехал на прогулочном теплоходе и при более подробном рассмотрении города повелел привести Казань в порядок и «сломать старье». Он осмотрел новостройки Советского района и попробовал фаршированную курицу (тутырган тавык), изготовленную великим татарским кулинаром Юнусом Ахметзяновым. На следующий день Хрущев отправился в районы Татарстана.



В 2015-м в Казани грандиозной красочной церемонией завершился XVI Чемпионат мира по водным видам спорта. Он стал рекордным по количеству стран-участниц за всю истории. В столицу Татарстана для соревнований в шести видах спорта тогда приехали 2 413 спортсменов (1152 мужчины и 1261 женщина), а также 1 458 официальных лиц из 190 стран. На казанском ЧМ разыграли 42 комплекта медалей в плавании, 13 — в прыжках в воду, девять — в синхронном плавании, семь — в плавании на открытой воде, по два в хай-дайвинге и водном поло. На следующий год чемпионат признали лучшим в истории Международной федерации плавания.

Фото: Роман Хасаев

Четыре года назад в стенах КГАСУ простились со знатоком татарской архитектуры и специалистом, участвовавшим в работе по включению Казанского Кремля в список ЮНЕСКО Ниязом Халитовым. Он умер 8 августа на 67-м году жизни после тяжелой болезни. «Он был абсолютно светлым человеком, и он был независимым, прямым, он был человеком, которого знали и любили в республике.. Это был большой ученый, который всегда свои тезисы подкреплял доказательствами», — вспоминал на церемонии ректор КГАСУ Рашит Низамов.

В 2018-м в Верховном суде РТ огласили ключевые показания против экс-ректора КНИТУ-КХТИ Германа Дьяконова, а он сам рассказал о пропаже томов и подтасовках материалов в своем деле. «Я не виновен. Меня оболгали. Люди просто стараются переложить свою вину на меня… Жалко, что наши следственные органы этого не видят», — заявлял обвиняемый перед уходом судьи Мансура Султанова в совещательную комнату. В итоге в тот день Дьяконову продлили арест.

Фото: Ирина Плотникова

Три года назад в Казани начала работу девятая международная выставка, посвященная авиационным и космическим технологиям, проводимая совместно со съездом авиапроизводителей России. «АКТО — возможность продемонстрировать передовые разработки. Вопрос поддержки развития авиаотрасли решается комплексно, создан мощный кластер из средних, высших учебных заведений, ОКБ, крупных авиапредприятий», — заявил на открытии премьер-министр РТ Алексей Песошин. В ней принимали участие 150 предприятий из 21 региона России, всего более 450 представителей авиапромышленности.



В 2019-м в Казани открылся VIII Международный фестиваль духовых оркестров «Фанфары Казани». В нем приняли участие 19 творческих коллективов из России, Казахстана и Болгарии. Всего в столицу Татарстана тогда приехали более 700 музыкантов.



Маньчжурская операция Красной армии, отставка правительства Степашина

В 1705-м в Астрахани отыграли сразу сотню свадеб. Такой интерес к женитьбе породили слухи о том, что царь Петр I, планирует издать указ, по которому местным девушкам запретят выходить замуж за жителей города. Якобы государь намеревается выдавать астраханских девушек исключительно за немцев, которых специально для этих целей пришлют из Казани.



9 августа в России отмечается один из дней воинской славы — «День первой в российской истории морской победы русского флота под командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут» в 1714 году. Одно из самых знаменитых сражений Северной войны произошло 27 июля (7 августа). Приблизительно в 14 часов дня 23 судна русского авангарда атаковали отряд шведского адмирала Нильса Эреншельда. Первые две атаки врагу удалось отбить огнем корабельных орудий. Третья атака увенчалась успехом. Русские направили ее против фланговых кораблей шведов, что не позволило им использовать преимущество в артиллерии. Затем произошла абордажная схватка, в которой лично участвовал первый император России. Эреншельд сдался.



Фото wikipedia.org

В 1942 году в оккупированном фашистами Киеве местная и немецкая команды сыграли в футбол. Игра вошла в историю как «Матч смерти». Киевская команда получила название «Старт», в нее вошли экс-футболисты местного «Динамо» и простые украинцы. Игра с врагом в тот день закончилась со счетом 5:3 в пользу советских граждан. 18 августа футболистов «Старта» арестовали, некоторых из них позже расстреляли. В 1965 году Президиум Верховного Совета РСФСР наградил выживших участников «Матча смерти» медалями «За боевые заслуги», остальные посмертно получили медали «За отвагу». В 2012-м на экраны вышел фильм «Матч», который рассказывает о событиях того дня.



В 1944-м завершилась наступательная Выборгско-Петрозаводская операция советских войск в Карелии — заключительный аккорд битвы за Ленинград. Началась она в том же году 10 июня. Войска Ленинградского и левого крыла Карельского фронтов при участии сил Балтийского флота, Ладожской и Онежской военных флотилий провели Выборгскую и Свирско-Петрозаводскую операции. Итогом боевых действий стало очищение от фашистских захватчиков Ленинградской области, изгнание врага со всей территории Карело-Финской республики и освобождение Петрозаводска, ее столицы. За боевое мастерство и массовый героизм при проведении операции свыше 93 тыс. человек удостоились орденов и медалей, а 78 воинов получили звания Героев Советского Союза.

В 1945 году Красная армия начала Маньчжурскую стратегическую наступательную операцию. За день до этого, 8 августа, СССР объявил войну Японии. Итогом операции стала победа советский войск над Квантунской армией, очищение Южного Сахалина и Курильских островов от вражеских войск. «Сегодня Япония признала себя побежденной и подписала акт безоговорочной капитуляции. Это означает, что Южный Сахалин и Курильские острова отойдут к Советскому Союзу, и отныне они будут служить не средством отрыва Советского Союза от океана и базой японского нападения на наш Дальний Восток, а средством прямой связи Советского Союза с океаном и базой обороны нашей страны от японской агрессии», — говорилось в обращении Сталина к народу 2 сентября. Следующий день, 3 сентября, в СССР был объявлен днем всенародного торжества и выходным — Праздником Победы над Японией.

25 лет назад во время церемонии инаугурации президента России Бориса Ельцина со Спасской башни Московского Кремля впервые за несколько десятилетий прозвучала «Патриотическая песня» Михаила Глинки — некогда Государственный гимн страны. Музыкальный механизм курантов признали изношенным еще в 1938 году и лишь в 1996-м столица снова услышала их «голос». «Патриотическую песню» они исполняли в полдень и в полночь, а в 3 и 9 часов утра и вечера звучала мелодия хора «Славься» из оперы Глинки «Жизнь за царя» («Иван Сусанин»).

Фото: Михаил Козловский

В 1999 году президент России Борис Ельцин объявил об отставке правительства Сергея Степашина. Временное исполнение обязанностей премьер-министра возложили на директора ФСБ, секретаря Совбеза РФ Владимира Путина. Его кандидатура была внесена в Госдуму для утверждения на посту премьер-министра, в этот же день в телевизионном обращении Ельцин назвал Путина преемником и выразил надежду, что ему удастся «консолидировать общество».



Международный день коренных народов мира, «Толстяк» для Нагасаки, последний концерт Queen с Меркьюри

В 1173 году заложили колокольню Пизанского собора. Наклон башни образовался в самом начале строительства, когда первые три яруса наклонились на север. После этого работы приостановили. Мастера попытались решить проблему, но в итоге башня накренилась в обратную сторону, постепенно градус ее наклона увеличивался. Основная причина такого необычного ее положения — очень податливая почва, которая частично просела под фундаментом.

Фото wikipedia.org

В 1945-м бомбардировщик США Bockscar сбросил на Нагасаки, на тот момент четвертый по населению город Японии, атомную бомбу «Толстяк». Она стала второй после бомбы «Малыш», которую 6 августа Америка сбросила на Хиросиму. Второй снаряд диаметром 152 см весил 4,6 тонны. Мощность взрыва составила порядка 21 тыс. тонн в тротиловом эквиваленте, погибли тысячи человек. Спустя пять дней после трагедии, 14 августа, Япония официально приняла условия капитуляции с оговоркой о личной неприкосновенности императора.

В 1982 году прошло первое заседание рабочей группы Организации Объединенных наций по проблемам коренных народов. Спустя восемь лет, в 1990-м Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 1993-й Международным годом коренных народов мира, а в 1994-м приняла резолюцию о праздновании каждого 9 августа Международного дня коренных народов мира. В этом году его тема: «Не оставляя никого позади: коренные народы и призыв к новому общественному договору». В ЮНЕСКО обратили внимание, что общественный договор во многих государствах заключили доминирующие группы населения, в то время как коренные народы в него не включили. Их представителей изгнали со своих земель, а культуру и языки принизили. В организации призвали в этом году «потребовать инклюзии, участия и одобрения коренных народов при создании системы, имеющей социальные и экономические преимущества для всех».

Фото wikipedia.org

В 1986-м на рок-фестивале в Небуорте (графство Хертфордшир, Великобритания) культовая группа Queen дала свой 658-й концерт. Тогда еще никто не догадывался, что это ее последнее выступление с Фредди Меркьюри. Послушать живое выступление Queen тогда собрались порядка 120-140 тыс. человек.

В прошлом году в Белоруссии завершились очередные выборы президента. За действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали 80,10% избирателей. Его избрали на шестой президентский срок подряд — Белоруссию он возглавляет с 1994 года. По официальным данным избиркома страны, явка на выборы в 2020-м году составила 84,05%. Однако жители Белоруссии оказались недовольными результатами президентских выборов — в столице и других городах начались беспорядки. Вечером на площади Победы в Минске произошли стычки между протестующими и милицией, последняя применила светошумовые гранаты. Силовики также использовали слезоточивый газ и задерживали бунтующих у стелы в центре города, там же автозак сбил человека, стоявшего на проезжей части.

