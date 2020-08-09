В Минске продолжаются протесты: милиция применила светошумовые гранаты, автозак въехал в толпу

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В Минске и других городах Белоруссии идут протесты из-за итогов выборов президента. По последним данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набирает 81,35 процента, у Светланы Тихановской — восемь процентов.

В центре Минска — жесткие драки с ОМОНом, люди вынуждают силовиков отступать



Видео: @tutby pic.twitter.com/PfMormxjoI — Медиазона. Беларусь (@mediazona_by) August 9, 2020

Как сообщает «РИА Новости», в Минске на площади Победы начались стычки между протестующими и милицией, последняя применяет светошумовые гранаты. Также милиция использует слезоточивый газ и задерживает протестующих у стелы в центре Минска. Там же слышны громкие хлопки.



«МБХ Медиа» и оппозиционные телеграм-каналы сообщают, что в толпу протестующих врезался автозак. Как пишет TUT.BY, в районе стелы автозак сбил человека, стоявшего на проезжей части.

Ранее сотни людей вышли к посольствам Белоруссии в Москве и Санкт-Петербурге, выражая свое недовольство результатами прошедших в стране выборов. Снимок с места событий опубликовали журналисты «Медузы».