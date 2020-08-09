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В Минске продолжаются протесты: милиция применила светошумовые гранаты, автозак въехал в толпу

23:29, 09.08.2020
В Минске продолжаются протесты: милиция применила светошумовые гранаты, автозак въехал в толпу
Фото: скриншот

В Минске и других городах Белоруссии идут протесты из-за итогов выборов президента. По последним данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набирает 81,35 процента, у Светланы Тихановской — восемь процентов.

Как сообщает «РИА Новости», в Минске на площади Победы начались стычки между протестующими и милицией, последняя применяет светошумовые гранаты. Также милиция использует слезоточивый газ и задерживает протестующих у стелы в центре Минска. Там же слышны громкие хлопки.

«МБХ Медиа» и оппозиционные телеграм-каналы сообщают, что в толпу протестующих врезался автозак. Как пишет TUT.BY, в районе стелы автозак сбил человека, стоявшего на проезжей части.

Ранее сотни людей вышли к посольствам Белоруссии в Москве и Санкт-Петербурге, выражая свое недовольство результатами прошедших в стране выборов. Снимок с места событий опубликовали журналисты «Медузы».

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