В Минске продолжаются протесты: милиция применила светошумовые гранаты, автозак въехал в толпу
В Минске и других городах Белоруссии идут протесты из-за итогов выборов президента. По последним данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набирает 81,35 процента, у Светланы Тихановской — восемь процентов.
В центре Минска — жесткие драки с ОМОНом, люди вынуждают силовиков отступать— Медиазона. Беларусь (@mediazona_by) August 9, 2020
Видео: @tutby pic.twitter.com/PfMormxjoI
Как сообщает «РИА Новости», в Минске на площади Победы начались стычки между протестующими и милицией, последняя применяет светошумовые гранаты. Также милиция использует слезоточивый газ и задерживает протестующих у стелы в центре Минска. Там же слышны громкие хлопки.
«МБХ Медиа» и оппозиционные телеграм-каналы сообщают, что в толпу протестующих врезался автозак. Как пишет TUT.BY, в районе стелы автозак сбил человека, стоявшего на проезжей части.
Ранее сотни людей вышли к посольствам Белоруссии в Москве и Санкт-Петербурге, выражая свое недовольство результатами прошедших в стране выборов. Снимок с места событий опубликовали журналисты «Медузы».Происшествия
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым