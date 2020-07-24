Казанская Акватика: 16 дней счастья

24 июля 2015 года стартовал первый и пока единственный «российский» чемпионат мира по водным видам спорта

Фото: Роман Хасаев

Плавание на футбольном стадионе, полеты прыгунов с вышки на фоне Казанского кремля, дебют мужчин в синхронном плавании — этим и многим другим запомнился казанский чемпионат мира, или Акватика-2015. Подробнее — в материале «Реального времени».

Ты помнишь, как все начиналось?



Первый шаг к водному Мундиалю был сделан вовсе не в тот день, когда Казань подала заявку на его проведение, и даже не тогда, когда руководитель Исполнительной дирекции Универсиады в Казани сдружился со всем «генералитетом» ФИНА и ЛЕН. Нет, это произошло ровно за 12 лет до Акватики-2015 (и двумя министрами спорта ранее), когда в августе 2003-го Казань ввязалась в аферу под названием «Летняя Спартакиада учащихся», предложенную новым министром спорта России Вячеславом Фетисовым.

Годом ранее Фетисов тренировал хоккейную сборную страны на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити, а новоиспеченный министр спорта Татарстана Марат Бариев провел шахматный матч «Татарстан-Европа», и они даже предположить, наверное, не могли, что вскоре судьба сведет двух будущих депутатов Госдумы РФ в осуществлении революционного для Татарстана спортивного проекта. Поскольку в 2003 году Казани было еще только 998 лет, и она была далека от спорта.

В незримой конкурентной борьбе Казань даже проиграла Саратову, который выступал соучредителем той Спартакиады. Тот принял у себя все 16 видов спортивной программы, а Казань ограничилась пятнадцатью, передав синхронное плавание Набережным Челнам. Единственный казанский 50-метровый бассейн того времени «Синтез» оказался не способен вместить в себя еще и этот вид спорта, помимо плавания и водного поло.

Первый шаг к водному Мундиалю был сделан вовсе не в тот день, когда Казань подала заявку на его проведение, и даже не тогда, когда руководитель Исполнительной дирекции Универсиады в Казани сдружился со всем «генералитетом» ФИНА и ЛЕН. Фото Романа Хасаева

Казанский старт растянулся на месяц. Первые соревнования прошли 13 августа на старом казанском ипподроме среди конников-школьников, и надо думать, что этот вид спорта в программу протолкнула Елена Батурина, вдова Юрия Лужкова, на тот момент возглавлявшая федерацию конного спорта России. А торжественное открытие состоялось… 30 августа, в День республики, и на нем Фетисов вручил удостоверение заслуженного мастера спорта тогдашнему премьер-министру Татарстана Рустаму Минниханову.

13 сентября огонь Спартакиады школьников погас, а огонь в сердце Бариева — нет. Он стал думать о новых комплексных соревнованиях в столице Татарстана, пока не пришла в голову идея Универсиады. Правда, Спартакиада, которой мы уделили столько места, обнажила многочисленные проблемы спортивной Казани: старые спортсооружения (новым был только «Баскет-холл», открытый в те же дни), нехватка мест проживания и питания, растянувшая эти простые, по сути, соревнования на месяц, когда новые спортсмены приезжали на место тех, кто уже завершил свои старты. И слабость детско-юношеского спорта Татарстана в целом.

Яна Мартынова

Пятнадцатилетняя казанская пловчиха стала героиней той Спартакиады, затмив даже Евгению Канаеву, будущую двукратную олимпийскую чемпионку, и Ивана Ухова, олимпийского чемпиона в прыжках в высоту, который в Казани выступал еще как метатель диска. Мартынова выиграла пять золотых наград в плавании, громко заявив о себе. И стартовала уже через год на Олимпиаде в Афинах. Она же давала клятву спортсменов на торжественном открытии Акватики-2015, после чего так и не стартовала, будучи обвиненной в применении допинга. Это, пожалуй, стало единственным скандалом казанского ЧМ, хотя привычные для россиян обвинения в приеме допинга разбиваются о логичный вопрос: «Зачем?». В случае с Яной, которая уже оставила позади свои лучшие годы, став серебряной на ЧМ-2007 и бронзовой на ЧЕ-2008, мы говорим о спортсменке, для которой даже попадание в полуфинал было сродни подвигу.

В целом, для плавательной дружины 2015 года мундиаль в Казани был тем самым дном, куда мы угодили еще в Афинах. Две награды Юлии Ефимовой, «серебро» эстафетной команды 4 по 100 метров вольным стилем и «бронза» тогда еще юного Евгения Рылова — это было катастрофически мало и привело к централизованной атаке на президента федерации плавания Владимира Сальникова. Сальников категорически не устраивал тогдашнего министра спорта Виталия Мутко, который, увлекшись внутренней борьбой, категорически же упустил из виду внешнюю угрозу со стороны ВАДА и Григория Родченкова. Сальников выстоял, хотя нападки журналистов, подконтрольных Мутко, выглядели просто безобразно.

Участник той сборной России Артем Одинцов вспоминал в недавнем интервью «Реальному времени»: «Это, конечно, был позор. Почему так произошло? Не мне судить, но сама подготовка к турниру вызывала удивление». Фото Максима Платонова

А вот кто не устоял (и поделом), так это загадочный тренер ватерпольной сборной России Эркин Шагаев, в единственном числе видевший какие-то перспективы у тренируемой им команды. Участник той сборной России Артем Одинцов вспоминал в недавнем интервью «Реальному времени»: «Это, конечно, был позор. Почему так произошло? Не мне судить, но сама подготовка к турниру вызывала удивление, когда еще за неделю до старта мы находились на отдыхе, вместо того, чтобы усиленно готовиться. К тому же из-за определенных проблем между федерацией и волгоградским «Спартаком» на том чемпионате не сыграли все сильнейшие игроки сборной».

От подвижного нападающего Владимира Леонова к доминированию в российском водном поло

14-е место России было самым низким за годы выступления нашей сборной и оставалось самым низким для хозяев ЧМ, пока в 2019 году Южная Корея не финишировала 15-й на домашнем мундиале в Кванджу.

Но в адрес казанских ватерполистов стоит сказать и слова одобрения. Как бы то ни было, сразу пять игроков в составе сборной — Одинцов, Иван Нагаев, Константин Степанюк, Владислав Тимаков и воспитанник местной школы «Синтеза» Альберт Зиннатуллин — это был рекорд. Возвращаясь все к той же Спартакиаде школьников, в 2003 году юные синтезовцы финишировали на домашней воде четвертыми, уступив в матче за «бронзу» команде Астрахани со счетом 3:12. Водное поло в 2003 году еще мечтать не могло о будущих успехах «Синтеза» и уже успело забыть о прошлых победах выпускников своей спортшколы.

Взявшись за исправление ситуации в собственной школе, «Синтез» в нулевые годы добился того, что в сборную России воспитанники клуба стали приходить по двое-трое: Кошкаров, Латыпов и Плискевич, Шепелев и Гиниятов, Усов, Чирков и Эмиль Зиннуров. Бесконечно радуя этим обстоятельством министра спорта, бронзового призера первенства России 1993 года среди ДЮСШ Владимира Леонова, исполнявшего в команде своих сверстников роль подвижного нападающего. «Наследника по прямой» нынешнего президента клуба СК ВВС «Синтез» Ирека Зиннурова. Последний также поделился своими воспоминаниями о казанской Акватике, начав с Универсиады-2013.

«Отмечу, что спорт в республике развивался вместе с самой республикой, будучи, в отдельные моменты, катализатором изменений к лучшему»

— Казанской Универсиаде стоит отдать должное за строительство такого количества спортивных объектов. И надо сказать спасибо Рустаму Нургалиевичу за строительство бассейнов, поскольку это президентская программа. Отмечу, что спорт в республике развивался вместе с самой республикой, будучи, в отдельные моменты, катализатором изменений к лучшему. Поскольку нам необходимо было соответствовать высоким требованиям международных спортивных организаций, проводивших здесь свои турниры и чемпионаты.

Чемпионат мира мы провели на очень высоком уровне, что признавали все его участники и гости. Хотя тяжело было неимоверно, и эту тяжесть я ощутил на себе, будучи директором соревнований по водному поло. В какой-то момент на нас ополчилась погода, начались дожди, шквалистый ветер, и вся конструкция временного бассейна начала раскачиваться. Было ощущение, что предстоящую игру придется просто отменять. А в другой раз мы пережили нападение мошкары, слетевшейся на яркий свет. Но в итоге все остались довольны, я слышал множество слов благодарности от спортсменов, тренеров, представителей судейского, административного корпуса ФИНА. Благодаря тому, что мы провели чемпионат мира, по личному распоряжению Рустама Нургалиевича в республике осталось несколько бассейнов. Есть ванна в училище «Олимпиец», где тренируется наша вторая команда «Синтез-УОР», одна в Челнах для тренировок местных синхронисток, и одну передали в Базарные Матаки, где была создана девичья команда. Приехал специалист из Грузии, очень ответственно относится к своей работе, и его девочки неплохо смотрятся на уровне своих соревнований. Это большое подспорье.

Наши герои Акватики

Пять ватерполистов, три пловца — Эрнест Максумов, челнинка Ирина Приходько и ярко заявивший о себе именно тогда Александр Красных из Бугульмы, прыгун в воду Никита Шлейхер, хай-дайвер Игорь Семашко образовали татарстанскую делегацию на ЧМ, лидером которой стала челнинская синхронистка Лилия Низамова. Три золотые медали Лилии с лихвой покрыли все трудности тех стартов, уже четвертых комплексных в истории Казани, если вспомнить еще всероссийскую Универсиаду 2008 года.

Синхронное плавание выступало в качестве выручалочки и для сборной России, стабильно пополняя ее багаж золотыми медалями. И для повышения интереса конкретно к казанскому старту, поскольку именно здесь дебютировали смешанные дуэты, повысив градус ажиотажа до заоблачных высот. Участников было совсем немного, уровень программ был очень разным, но пикантность происходящего обеспечила стартам повышенный интерес.

Синхронное плавание выступало в качестве выручалочки и для сборной России, стабильно пополняя ее багаж золотыми медалями. Фото Максима Платонова

Многие любители футбола были возмущены использованием футбольного стадиона под плавательный бассейн. Но, откровенно говоря, из того, что игралось на «Казань Арене» с того дня по нынешнее время, только матчи Кубка конфедераций-2017 и ЧМ-2018 имеют право называться полноценным футболом. А победные заплывы американки чешского происхождения Кэти Ледеки навсегда войдут в историю мирового спорта. Как и 12 мировых рекордов, а также победы героев того ЧМ Адама Пити, Катинки Хоссу, Сары Шестрем. А неутомимость голландки Шарон ван Раувендал, которая вначале стала вице-чемпионкой, вдоволь попив водички на Казанке во время 10-километрового заплыва на открытой воде, а затем второй на 400 метров вольным стилем в бассейне? А нашествие в Казань любителей водных видов спорта, которые спустя некоторое время впервые в истории провели Мастерс на тех же объектах, где ранее соревновались профессионалы? Есть в том чемпионате и частичка личных воспоминаний автора. ФИНА надо отдать должное за организацию заплыва для СМИ в официальном бассейне ЧМ в один из выходных дней программы пловцов. Автор этих строк, не умевший плавать до своих 46 лет, годом ранее еле-еле научился держаться на воде, а в 2015-м проплыл вместе с коллегами свой полтинник брассом на ЧМ.

