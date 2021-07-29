Бизнес-аккаунт дня: нижнекамская мастерская детских праздников

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 117-я

Удивить и заинтересовать детей не так-то просто. Украсить комнату шарами, где соберутся гости именинника, бывает уже недостаточно. Организацией торжеств и проведением дней рождений для юных жителей Нижнекамска несколько лет успешно занимается мастерская праздников «Малиновый слон». Ее бизнес-аккаунт стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого советы по ведению аккаунта в «Инстаграм» дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

Превращая любой день в праздник

Квесты, где дети в роли агентов детективного агентства ищут «секретный чемоданчик», в котором спрятан подарок. Праздничные программы на основе мультфильмов и с участием любимых персонажей: свинка Пеппа, Бен и Холли, Минни Маус, Коржик, Карамелька и Компот, фиксики — Нолик и Симка и другие. Все это используют в нижнекамской мастерской праздников, чтобы порадовать маленьких виновников торжества и их гостей. В ход также идут шоу мыльных пузырей, научные опыты, мастер-классы по приготовлению бургеров, конфет или слаймов и многое другое.

Сегодня мастерская детских праздников «Малиновый слон», которой руководит Алсу Мухаметзянова, одна из самых востребованных в Нижнекамске. Алсу не только пишет вместе с командой аниматоров сценарии праздников, но и сама участвует в них в качестве кого-то из персонажей. Как рассказывает глава агентства, среди аниматоров по образованию не только артисты, но и педагоги, психологи, экономисты и даже юристы. Каждый из них раскрыл в себе талант настоящего артиста, поэтому «мы можем превратить любой день в яркий, незабываемый праздник», говорят в мастерской.

Аналитический разбор бизнес-аккаунта компании сегодня провела проектная команда бюро «ДругМедиа». Это первое коммуникационное агентство в регионах России по мнению РРАР, Tagline, RUWARD и НР2К, действующее на рынке digital-услуг с 2012 года.

Выбрать одну стилистику для аватара и хайлайтс

Описание профиля. Не сразу смогли рассмотреть в никнейме «Малиновый слон», а географическую принадлежность к Нижнекамску поняли только из гео в постах. Так делать не стоит — подумайте о потенциальных клиентах, лучше всего обозначить эти данные в имени профиля для лучшей индексации.

Аватарка очень плохая, как минимум потому, что даже с десктопа не получается рассмотреть, что там написано. Стоит ли говорить, что в смартфонах экраны меньше и там уже точно ее никто не рассмотрит.

В описании какой-то перебор с эмодзи. Лучше написать там, чем вы действительно занимаетесь и добавить УТП (уникальное торговое предложение).

Есть таплинк — отлично. Но оформление кринжовое, если ваша целевая аудитория не дети, а их родители.

Наши рекомендации: обновить имя и описание, сделать фирменную аватарку.

Визуальное оформление. Отсутствует единый стиль в оформлении аккаунта, т. к. между аватаркой, блоком хайлайтс и лентой нет связывающих элементов: цвета, шрифта или других графических решений.

В блоке хайлайтс использованы 4 разных стиля оформления обложек. Рекомендуем выбрать одну стилистику и подвести под нее все обложки и аватарку аккаунта. Большое количество рубрик хайлайтс снижает значимость этого блока, следует проверить актуальность всех рубрик.

В ленте используются фотографии с мероприятий, но так как мероприятия абсолютно разные по оформлению, то и вся лента пестрит.

По форматам в основном используются одиночные фотографии или карусельки.

Наши рекомендации: для передачи полной атмосферы праздника рекомендуем периодически использовать и видео-формат. А для придания единого стиля ленты рекомендуем добавлять повторяющиеся графические элементы на фото. В таком оформлении посты будут ассоциироваться именно с вашим аккаунтом.

Гивы — для тех, кто хочет «убить» свой аккаунт

Контент-план. Актуальные наполнены всеми видами услуг, и родители, заказывающие праздник, сразу могут ознакомиться и с героями, и разновидностью шоу. Но рекомендуем более точно оформить пакеты праздников — сделать сторис с полным описанием пакета и ценой, не нужно растягивать информацию. Также, не совсем понятно, где вы находитесь. Предлагаем сделать актуальное с вашими контактами, местоположением и способе заказа праздника.

Продающие посты разбавлены информационными публикациями, и это правильно. Правда один недостаток не можем упустить из виду. Мы заметили, что порой есть дублирование текста на несколько публикаций. Лучше потратить немного времени на новый текст, чем вставлять тот же, что был на предыдущем посте.

За время нашего аудита мы обнаружили один розыгрыш, и его технология нас не обрадовала. Giveaway — не тот способ, который даст вам качественную аудиторию. Гивы — для тех, кто хочет «убить» свой аккаунт. Несмотря на то, что подписчики появляются, они нецелевые. К тому же и отписываются после завершения розыгрыша.

Специфика вашего бизнеса предполагает работу с детьми, но это не значит, что подача текстов должна выглядеть чрезмерно ребяческой. Ваша аудитория — родители, ведь именно они заказывают ваши услуги, а не дети. Пишите более серьезно — не перебарщивайте с уменьшительно-ласкательными словами. В остальном подача достаточно лёгкая, чтение текстов не составляет труда. Единственный минус — обилие эмодзи, которые отвлекают внимание.

В текстах неправильно оформлена прямая речь, и зачем-то ставится запятая в конструкции «Ваш, малиновый слон». Этот пунктуационный знак здесь ни к чему — это не обращение. С орфографией у вас всё ровно: нашли только ошибку в слове «прийти». Никакого «придти» — только «прийти». На что советуем обратить внимание, так это на правила синтаксиса. С постановкой знаков препинания большие проблемы.

Наши рекомендации:

Уменьшить количество эмодзи в текстах — они отвлекают от текста, а значит, его эффективность снижается. Тем более, когда они стоят внутри предложения: читать такой текст неудобно, да и не хочется. Советуем также убрать две скобки, которые используются в качестве смайлов — такое можно использовать в личной переписке, но не в публикациях бизнес-аккаунта.

Перестать писать слова капслоком — это выглядит неуместно.

Не нужно создавать «обрывистый» текст и старайтесь как можно меньше начинать новое предложение с союзов «А», «И», «Но».

Не оставлять комментарии без ответа, даже самые банальные.

Не злоупотреблять эмодзи, достаточно 1, максимум — 2.

Только 38% аудитории выглядит достоверно

Модерация. Комментариев немного, отвечаете не на все комментарии, в ответах много эмодзи.

Наши рекомендации:

Не оставлять комментарии без ответа, даже самые банальные.

Не злоупотреблять эмодзи, достаточно 1, максимум — 2.

Аналитика в цифрах: на 10+ тысяч подписчиков всего по 25 лайков на пост — это очень мало и говорит о том, что аудитория скорее всего накручена. Уровень вовлеченности тоже низкий в целом по рынку — всего 0,24% на пост. Публикуется по 12 постов в месяц, этого количества вполне достаточно. Комментариев очень мало — в среднем меньше 1 на пост. Розыгрыш как бы проводился, но неудачно — собрал всего 5 комментариев и не пошел дальше.

По внутреннему рейтингу сервиса TrendHero аккаунт имеет оценку 9/100 или «Очень плохо» — только 38% аудитории выглядит достоверно. По графику подписок видим в июле 2020 года резкий скачок прироста — скорее всего прошел гив или это накрутка. Отсюда и результат низкой вовлеченности.

Наши рекомендации: запустить рекламное продвижение на родителей, у которых есть дети. Предложить акции, прикрепить видеоотзывы, портфолио — фото и видео.