День в истории: ректор Лобачевский, Приморский парк Победы и «Аполлон-15» на Луне

Чем примечательна дата 30 июля

Сегодня, 30 июля, — Международный день дружбы, а также день борьбы с торговлей людьми. Кроме того, профессиональный праздник отмечают системные администраторы. В разные годы и столетия в этот день на улицах Парижа впервые прозвучала «Марсельеза», открылись Х летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе, в Ленинграде открыли Приморский парк Победы, астронавты «Аполлона-15» высадились на Луну, Лучано Паваротти дал грандиозный концерт перед 100-тысячной аудиторией. 30 июля родились чудотворец и подвижник Русской православной церкви Серафим Саровский, немецкий ученый Федор Биберштейн, русский офицер, один из лидеров декабристов Никита Муравьев, английская поэтесса Эмилия Бронте, американский промышленник Генри Форд. Скончались немецкий государственный деятель Отто фон Бисмарк, советский конструктор Николай Поликарпов, итальянский кинорежиссер Микеланджело Антониони, шведский кинорежиссер Ингмар Бергман, русский советский живописец Александр Бубнов. Подробнее о значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

«Казанское Общество Трезвости», ректор Лобачевский



30 июля 1827 года Николай Лобачевский был утвержден ректором Императорского Казанского университета. Новый ректор со свойственной ему энергией сразу погрузился в хозяйственные дела — реорганизацию штата, строительство учебных корпусов, механических мастерских, лабораторий и обсерватории, поддержание библиотеки и минералогической коллекции, участвовал в издании «Казанского Вестника». Он руководил университетом до 1845 года.

Карта-схема «Казанское Общество Трезвости и его 61 отдел». Фото wikipedia.org

30 июля 1892 года было основано «Казанское Общество Трезвости». Одна из крупнейших в Российской Империи губернских просветительно-благотворительных организаций трезвеннической направленности с центром в Казани. Функционировало в 1892—1917. С самого начала своей деятельности общество заняло радикальные позиции в трезвенническом движении, пропагандируя полный отказ от употребления алкогольных напитков, признанных им (прежде всего с медицинской точки зрения) ядом, и требуя от государства введения запрета на их производство и продажу.



Фото mosvodokanal.ru

В Москве открыта первая городская канализация, в Ленинграде — Приморский парк Победы

30 июля 1898 года в Москве торжественно открыли первую городскую канализацию. В этот день состоялся пуск главной насосной станции, которая была предназначена для перекачивания городских сточных вод на Люблинские поля орошения, где происходила почвенная очистка стоков, которые использовались также для выращивания сельскохозяйственных культур. На полях орошения были оборудованы химическая и биолого-бактериологическая лаборатории.

30 июля 1950 года в Ленинграде открыли Приморский парк Победы и стадион им. С.И. Кирова. Огромный комплекс спорта и отдыха спроектировал архитектор Александр Никольский. С востока на запад по центру парка была проложена тройная липовая аллея длиной около двух километров, которую украсили газонами, цветниками и скульптурой. Посередине аллеи соорудили восьмиугольную центральную площадь, в центре которой установили фонтан.



Фото: Реальное время

30 июля 2016 года министр спорта России Виталий Мутко признал наличие больших проблем у Федерации легкой атлетики России. «У Федерации легкой атлетики много проблем. Они связаны с тем, что в последний год было очень много допинговых скандалов, перепроверка проб первой волны 2008 и 2012 годов, перепроверка второй волны — тогда еще несколько спортсменов попались на допинге», — заявил он.

30 июля 2020 года Общероссийское объединение пассажиров обратилось в Росавиацию с просьбой запретить «Аэрофлоту» продавать билеты в страны, с которыми еще не открыто авиасообщение. Общественники жаловались, что некоторые пассажиры не могут вернуть деньги. В направленном главе ведомства письме говорилось, что клиентов вводят в заблуждение возможностью купить билеты в страны Евросоюза.



Фото: Максим Платонов

Олимпийские игры в Лос-Анджелесе, посадка «Аполлона-15» на Луну и концерт Лучано Паваротти

30 июля 1792 года на улицах Парижа впервые прозвучала «Марсельеза». В город вошел батальон из 500 волонтеров-марсельцев, выступивших в защиту завоеваний Великой Французской революции против интервенции европейских монархических режимов во главе с Австрией. В качестве походного марша они исполняли «Военную песню Рейнской армии», написанную 25 апреля того же года военным инженером Клодом Жозефом Руже де Лилем (1760–1836). Впоследствии она получила прозвище «Марсельезы» (фр. La Marseillaise, т.е. «Марсельской»).

30 июля 1932 года открылись Х летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе (США). Когда решался вопрос о месте проведения Х Олимпиады, этот американский город был единственным кандидатом на ее проведение. Организаторы этих Игр приняли во внимание огрехи своих Сент-Луисских предшественников и многое сделали для более успешной организации проведения соревнований. Ни одни из предшествующих Олимпийских игр не проходили на таком большом стадионе, как Лос-Анджелесский «Колизей», вмещавший 105 тысяч зрителей.

Олимпийская деревня. Фото wikipedia.org

30 июля 1971 года астронавты «Аполлона-15» Д. Скотт и Дж. Ирвин совершили посадку на Луну в районе Хэдли-Апеннины, в Море Дождей. «Аполлон-15» стартовал с космодрома Космического центра имени Кеннеди во Флориде 26 июня 1971 года. После полутора витков вокруг Земли астронавты Дэвид Скотт (командир экипажа), Альфред Уорден (пилот командного модуля) и Джеймс Ирвин (пилот лунного модуля), включив двигатель третьей ступени, перевели корабль на траекторию полета к Луне. Дорога туда заняла больше трех суток. На четвертый день полета, 29 июля 1971 года, «Аполлон-15» вышел на орбиту вокруг Луны. 30 июля Дэвид Скотт и Джеймс Ирвин совершили четвертую в истории посадку пилотируемого космического корабля на ее поверхность на юго-восточной окраине Моря Дождей, у отрогов Апеннин.



30 июля 1991 года Лучано Паваротти дал юбилейный концерт в лондонском Гайд-парке. Отмечая 30-летие своей певческой карьеры и служения оперному искусству, Лучано Паваротти дал грандиозный концерт перед 100-тысячной аудиторией, собравшейся в лондонском Гайд-парке. Восторженному приему великого итальянского тенора ничуть не помешало даже то, что в течение концерта непрерывно хлестал дождь. Публика стоя выслушала более 20 арий из опер Вагнера, Бизе, Верди и Пуччини.

Фото afisha.ru

30 июля 2006 года произошла трагедия в Кане. Израильскими ВВС был разрушен жилой дом в ходе Второй ливанской войны между вооруженными силами Израиля и организацией «Хезболла», признанной террористической организацией в Израиле, Канаде, Нидерландах, США и Египте, также частично в Австралии и Великобритании. Ночью израильские ракеты попали в бомбоубежище под трехэтажным домом в селении Кана на юге Ливана. В результате бомбардировки погибло 28 человек, 16 из них — дети.